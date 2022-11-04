Lizbon’da yapılan Web Zirvesi teknoloji konferansında konuşan Changpeng Zhao, Musk’ın şirketi satın almayı kabul ettiğini duyduğunda “biraz şaşırdığını” söyledi.

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Musk’ın şirketi satın almasına yardımcı olmak için 500 milyon doları gözden çıkaran Twitter’ın hisse senedi destekçilerinden biri. Zhao, Twitter’ı teknoloji endüstrisinin yeni nesil interneti tanımlamak için kullandığı bir terim olan “Web3″e getirme umutlarını dile getirdi.

Zhao, Web Zirvesi’nin açılış gecesinde izleyicilere “Elon’ın bundan sonra ne yapacağını tahmin etmek çok zor. Anlaşma yapıldı, anlaşma bozuldu ve anlaşma tekrar yapıldı. Sorun değil, desteğimize bağlıyız.” dedi.

CEO ayrıca, “Benim için, bunun gibi büyük anlaşmalarla ilgili çok sayıda farklı faktör var. Ne düşündüğüyle doğrudan ilgilenmiyorum. Öyle ya da böyle yapabileceği pek çok farklı küçük şey var. Müzakereler ve fikir değişiklikleri gibi.” dedi. Zhao, Musk’ın devralmadan kurtulma çabalarından rahatsız olmadığını da sözlerine ekledi. CEO, “Bir anlaşmaya yatırım yaptığımızda, anlaşma gerçekleşirse çok rahatız, gerçekleşmezse de çok rahatız.” dedi.

Musk’ın, sosyal medya firmasını satın almasının “bir numaralı nedeni”, onu “özgür konuşma platformu” yapmaktı. Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ilgili uzayıp giden hikaye, şirketle anlaşma yapmayı kabul etmesiyle sona erdi. Başlangıçta şüpheli hesaplarla ilgili endişeler nedeniyle şirketi satın alma kararından vazgeçti. Ancak, şirketle çekişmeli bir davadan kaçınmak için yeni bir teklif yaptı.

O zamandan beri Musk, Twitter yönetim kurulunu feshetti. Üst düzey yöneticilerinden bazılarını kovdu ve kendini CEO yaptı. Musk, doğrulanmış hesaplar için bir ücret eklemek de dahil olmak üzere, platformun para kazanma çabalarını iyileştirme planlarını tartışıyor. İlk raporlar, profillerinde bir “mavi tik” rozeti için kullanıcılardan 20 dolar talep edeceğini öne sürdü. Ancak son tweet’leri bunun yerine 8 dolara eğildiğini gösteriyor.

Zhao, Musk’ın mavi tik için bir ücret getireceğini duyduğunu ancak son gelişmelerden haberdar olmadığını söyledi. CEO, “Elon Musk muhtemelen benim için tahmin etmesi zor bir adam. Ben Twitter’ın CEO’su değilim. Twitter’da yatırımcıyız ama ben yönetmiyorum.” dedi. Zhao, Musk’ın platformda özgür konuşmayı teşvik etme ve onu botlardan ve şüpheli hesaplardan temizleme arzusunu paylaştığını da sözlerine ekledi. CEO, “Twitter küresel bir şehir meydanıdır.” dedi.