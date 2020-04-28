İnceleme
BİM’de 1199 TL’ye satılacak Meizu M10 neler sunuyor?
Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 1 Mayıs itibarıyla BİM mağazalarında 1199 TL’ye satılacak Meizu M10 modelini değerlendiriyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Fiyat durumu
Meizu M10 modeli, Türkiye’de ilk satışa çıktığında 1399 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı. Geçen sürede ürünün fiyatı zaman zaman 1499 TL’ye kadar ilerledi. Bugün ise BİM’de 1199 TL’lik bir satış fiyatıyla listeleneceğini görüyoruz. Yani geçmişe oranla ürünün fiyatı daha avantajlı bir konuma gelmiş durumda.
Meizu M10 özellikleri
Her ne kadar ürünün yurtdışında farklı renk seçenekleri olsa da Türkiye’de sadece mavi rengiyle satıldığını belirtelim. Yekpare plastik kasa kullanan cihazın arka bölümünde bir fiziksel parmak izi sensörü yer alıyor. Bu sensör, günümüzün fiyat olarak daha yukarılarda bulunan modellerine göre biraz daha yavaş. Ancak kararlı bir şekilde çalışıyor diyebiliriz.
Tasarım noktasında modelde hibrit SIM kızağı yer alıyor. Yani isterseniz çift SIM isterseniz de SIM + microSD kart şeklinde telefonu kullanabiliyorsunuz. Cihazın alt tarafında 3.5 mm’lik kulaklık girişi, microUSB yuvası ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Ayrıca son olarak modelin 8.45 mm kalınlığa ve 184 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.
6.5 inç boyutlu oldukça büyük bir ekran kullanan Meizu M10 modelinde, IPS LCD panel ve 720p HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranda %88 oranında bir ekran gövde oranı var ki, bu segmentteki bir cihaz için gayet iyi. Ayrıca tabii ki büyük ekran ve 720p ikilisi nedeniyle ekranın piksel sıklığı çok iyi değil. Ancak yine cihazın 1199 TL’lik satış fiyatına göre yorum yapmak daha doğru olacaktır. Gücünü MediaTek Helio P25 işlemcisinden alan telefonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sulunuyor. Ürün bu teknik özellikleriyle gündelik basit uygulamaları çalıştırmak ve temel akıllı telefon ihtiyaçlarını gidermek için yeterli. Oyun tarafında ise PUBG Lite gibi oyunlar herhangi bir problem olmadan oynanabiliyor.
Arkasında 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üçlü bir kamera sistemi bulunan telefon, eğer ışığın iyi olduğu yerlerde fotoğraf çekiyorsanız bu segmente göre “iş görür” sonuçlar elde edebiliyor. Ayrıca yardımcı kameralar sayesinde tabii ki portre fotoğrafları da çekebiliyorsunuz. Ancak düşük ışıkta kamera sensörü ne yazık ki keskin fotoğraflar çekebilmek adına oldukça yetersiz. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.
Son olarak 4000 mAh pil sunan Meizu M10 modelinde yaklaşık 7.5 – 8 saatlik bir ekran süresi alınabiliyor.
Donanım
IPS ekranda 280 Hz ve 1ms GTG veren Fast IPS teknolojisi nedir? | TUF Gaming VG279QM
TUF Gaming VG279QM ile içerisinde yer alan Fast IPS teknolojisinin ve ürünün detaylarını bu videoda aktarıyoruz. Artık yüksek hız için TN panellere ihtiyacınız yok!
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Günümüzde rekabetçi oyuncular için önemli olan iki detay var. Bunlardan biri tepki süresi diğeri ise tazeleme hızı. Yüksek hertz ve düşük milisaniye istendiğinde ise elimizde sadece TN paneller olurdu. Yani kaliteli görüntü içi VA, hız için TN. IPS ise ikisinin ortasında yer alırken maalesef yüksek hertz verdiği zaman 1 ms GTG veremiyordu. Ancak gerçekten en yeni monitör teknolojilerini ilk sunan marka olma noktasında rakipsiz olan ASUS, şimdi de TUF GAMING VG279QM ile işi başka bir boyuta taşıyor.
IPS panelde 280 Hz tazeleme hızı ve 1 ms GTG tepkime süresiyle piyasanın en iyi e-spor monitörlerinden biri olmayı başarıyor. Tamamıyla rekabetçi, profesyonel oyuncuların dikkatini çekecek olan bu monitör. Fast IPS teknolojisiyle fark yaratacak.
ASUS Fast IPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen likit kristal bileşenlerden yararlanarak tepki süresini azaltıyor. 1 ms griden griye tepki süresiyle hareket bulanıklığı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Ayrıca hareket bulanıklığını da neredeyse ortadan kaldıran ELMB Sync teknolojiside içeriyor. Bu da MPRT dediğimiz oranı da 1 ms’e çekiyor.
Asus TUF Gaming VG279QM özellikleri
Teknik özelliklerine baktığımızda 27 inçlik Fast IPS panel kullanan TUF Gaming VG279QM, IPS panelin artısı ile 178 derecelik geniş görüş açısı sunuyor. %95 oranında sRGB desteği, 1000:1 kontrast oranı gibi detayları da dikkat çekiyor. Adaptive Sync desteği sayesinde Radeon FreeSync ile kullanılabilen VG279QM, Nvidia G-Sync desteğini de bünyesinde barındırıyor.
Ayrıca Display HDR 400 ile HDR içerikler ve HDR destekli oyunlarda da gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Bağlantı tarafında 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DP 1.2 dikkat çekmekte. Ayrıca her ne kadar yetersiz seviyede olsa da üzerindeki 2 adet stereo 2W hoparlör konumlandırması da bir artısı.
Genel olarak baktığımızda Asus TUF Gaming VG279QM Full HD ekranında yüksek tazeleme hızı ve düşük gecikmesi ile göz dolduruyor. ELMB Sync sayesinde de hareket bulanıklığı da en aza indirilmiş.
Donanım
Gelecekten gelen router! Wi-Fi 6 destekli TP-Link Archer AX50
TP-Link Archer AX50 inceleme videomuzda, Wi-Fi 6 desteğiyle öne çıkan router modelini inceliyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer AX50 tasarımı
Ağ ürünleri genellikle sıkıcı tasarımla karşımıza çıkar. Ancak TP-Link Archer CX50 modeli, özellikle gövdesindeki X’i andıran yapısıyla farklı ve modern görünmeyi başarmış bir ürün. Cihazın giriş çıkış noktalarında 1x GIGABIT WAN, 4x GIGABIT LAN, 1x Tip-A formunda USB 3.0 ve WPS ile güç tuşu gibi tuşlar yer alıyor.
Modelin kurulumu için şirketin Tether isimli uygulamasını kullanııyoruz. Hem iOS hem de Android’de yer alan bu uygulama ile, yaklaşık 5 dakikada kurulum mümkün. Tek yapmanız gereken WAN portu üzerinden modem bağlantısını sağlamak ve uygulama ile bağlantıyı gerçekleştirmek.
Cihazın üzerinde Wi-Fi ve diğer işlevlerin bilgilendirme LED’leriyle beraber, 4 adet beamforming teknolojisini destekleyen dahili anten bulunuyor. Beamforming teknolojisi sayesinde, bu teknolojiye sahip olmayan cihazlara göre çok daha uzun mesafelerde Wi-Fi ağını iletebiliyorsunuz.
Wi-Fi 6 veya bir başka değişle 802.11ax neler sunuyor?
– OFDMA teknolojisi sayesinde 802.11ac’ye göre 4x daha yüksek kapasite yani 256 cihaza kadar stabil bağlantı desteği
– Kablosuz bağlantıda gecikme süresini önemli derecede düşürüyor bu da özellikle kablosuz bağlantı ile oyun oynayan veya farklı ihtiyaçlar duyan kullanıcılar için oldukça önemli
– 5 GHz’de 2402 Mbps ve 2,4 GHz bandında 574 Mpbs hız sunuyor
Tether uygulaması
– Bağlı olan kullanıcıları, kablolu ve kablosuz ağ durumunu görebiliyorsunuz
– Misafir ağı, çalışma modu (router veya Ap) kablosuz ağ ayarları gibi ayarları yapabiliyorsunuz.
– HomeCare – Dahili antivirüs + ebeveyn kontrolü + QoS ( Gerektiğinde daha hızlı performans için cihazlara ve uygulamalara öncelik verin)
Akıllı Telefon
Realme 6i inceleme – Tüm artı ve eksileriyle anlattık!
Realme 6i inceleme videomuzda, 2000 TL altı segmentin güçlü adayını tüm yönleriyle anlattık. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
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Realme 6i inceleme – Fiyat, tasarım ve ekran
Telefon şu anda 1799 TL kampanyalı satış fiyatıyla satılıyor. Yeşil Çay ve Süt Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefon yekpare plasik kasa ile geliyor. Cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, ön tarafta damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Telefonda ayrıca hibrit olmayan çift SIM kart desteği de bulunuyor. Yani hem çift SIM hem de microSD kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Tasarımsal açıdan 199 gram ağırlığı ve 9 mm kalınlığı ile cihazın biraz ağır ve kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki 6.5 inç ekran boyutu ve 5000 mAh pil kapasitesini de göz önünde bulundurmak gerek. Son olarak tasarım noktasında hoparlör ve kulaklık performansının biraz daha iyi olmasını beklerdik.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, 720p HD+ çözünürlük sunuyor. Bu değer, özellikle 6.5 inç boyutlu, oldukça büyük bir ekran için biraz yetersiz. Telefonun belki de göze çarpan en büyük eksiği bu. Zira Full HD+ tercih edilmiş olsaydı çok daha iyi bir ekran deneyimi yaşanırdı diye düşünüyoruz.
İşlemci, kamera ve pil performansı nasıl?
Realme 6i modeli MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu. Modelin performansına baktığımızda 202.758 AnTuTu puan ve 1347 çoklu çekirdek Geekbench skoruyla, telefonun kendi segmentinin en performanslı telefonlarından biri. Karşılaştırma yaptığımızda Snapdragon 665’ten daha yüksek ve birçok 700 serisi Snapdragon işlemciye de yakın değerler alıyoruz. Oyun tarafında da 720p HD çözünürlüğün de avantajıyla birlikte üst düzey oyunlar akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Ayrıca telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama olduğunu belirtelim.
Dörtlü bir arka kamera ile gelen telefonda 48 MP, F/1.8 diyafram değeri sunan bir ana kamera yer alıyor. Buna ek olarak 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı var. Telefonun ışığın yeterli olduğu alanlarda çektiği fotoğraflar oldukça başarılı. Hatta 2000 TL segmentinin en iyi telefonlarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Gece performansında ise biraz netlik kaybı ve artan kirlilik gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca gece modunun Realme 5 Pro ve XT gibi modellerde çok iyi olmasına karşın, bu modelde biraz sulu boya efekti gibi göründüğünü de söylememiz gerek. Video tarafında ise teknik destek olarak 4K’nın olmayışı göze batan bir eksi. Ancak 1080p Full HD’de çektiğimiz videoların kalitesi, cihazın fiyat segmentine göre tatminkar.
Son olarak pilden söz edecek olursak 5000 mAh pil kapasitesiyle, Realme 6i modeli tam bir batarya canavarı. Eğer sürekli oyun oynamıyorsanız 2 gün boyunca bu pille idare edebilirsiniz. Ayrıca 18W hızlı şarj desteğinin de kutu içeriğinden çıktığını belirtmemizde fayda var.