BİM’de 1199 TL’ye satılacak Meizu M10 neler sunuyor?

Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, 1 Mayıs itibarıyla BİM mağazalarında 1199 TL’ye satılacak Meizu M10 modelini değerlendiriyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

Fiyat durumu

Meizu M10 modeli, Türkiye’de ilk satışa çıktığında 1399 TL’lik bir satış fiyatıyla çıkmıştı. Geçen sürede ürünün fiyatı zaman zaman 1499 TL’ye kadar ilerledi. Bugün ise BİM’de 1199 TL’lik bir satış fiyatıyla listeleneceğini görüyoruz. Yani geçmişe oranla ürünün fiyatı daha avantajlı bir konuma gelmiş durumda.

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Meizu M10 özellikleri

Her ne kadar ürünün yurtdışında farklı renk seçenekleri olsa da Türkiye’de sadece mavi rengiyle satıldığını belirtelim. Yekpare plastik kasa kullanan cihazın arka bölümünde bir fiziksel parmak izi sensörü yer alıyor. Bu sensör, günümüzün fiyat olarak daha yukarılarda bulunan modellerine göre biraz daha yavaş. Ancak kararlı bir şekilde çalışıyor diyebiliriz.

Tasarım noktasında modelde hibrit SIM kızağı yer alıyor. Yani isterseniz çift SIM isterseniz de SIM + microSD kart şeklinde telefonu kullanabiliyorsunuz. Cihazın alt tarafında 3.5 mm’lik kulaklık girişi, microUSB yuvası ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Ayrıca son olarak modelin 8.45 mm kalınlığa ve 184 gram ağırlığa sahip olduğunu da belirtelim.

6.5 inç boyutlu oldukça büyük bir ekran kullanan Meizu M10 modelinde, IPS LCD panel ve 720p HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranda %88 oranında bir ekran gövde oranı var ki, bu segmentteki bir cihaz için gayet iyi. Ayrıca tabii ki büyük ekran ve 720p ikilisi nedeniyle ekranın piksel sıklığı çok iyi değil. Ancak yine cihazın 1199 TL’lik satış fiyatına göre yorum yapmak daha doğru olacaktır. Gücünü MediaTek Helio P25 işlemcisinden alan telefonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sulunuyor. Ürün bu teknik özellikleriyle gündelik basit uygulamaları çalıştırmak ve temel akıllı telefon ihtiyaçlarını gidermek için yeterli. Oyun tarafında ise PUBG Lite gibi oyunlar herhangi bir problem olmadan oynanabiliyor.

Arkasında 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üçlü bir kamera sistemi bulunan telefon, eğer ışığın iyi olduğu yerlerde fotoğraf çekiyorsanız bu segmente göre “iş görür” sonuçlar elde edebiliyor. Ayrıca yardımcı kameralar sayesinde tabii ki portre fotoğrafları da çekebiliyorsunuz. Ancak düşük ışıkta kamera sensörü ne yazık ki keskin fotoğraflar çekebilmek adına oldukça yetersiz. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.

Son olarak 4000 mAh pil sunan Meizu M10 modelinde yaklaşık 7.5 – 8 saatlik bir ekran süresi alınabiliyor.