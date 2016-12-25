Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin adamı olarak bildiğimiz Bill Gates gelecekte en çok talep görecek çalışma alanlarını açıkladı.

Bill Gates yakın zamanda Microsoft’un satın aldığı iş dünyasının sosyal medya platformu LinkedIn’in yönetici editörü Daniel Roth’a röportaj verdi. Ünlü iş adamı gelecekte fen bilimleri, matematik ve ekonomi alanına yönelmiş insanlara çok ihtiyaç duyulacağını belirtti. Gates sadece kod yazmanın gerek olmadığını bunun yerine kod yazabilecek mühendislerin neler yapabileceğini ön görmenin de son derece önemli olduğunu belirtti. Gates bu kimselerin iş sektöründeki değişimi başlatacak olan kişiler olduklarını belirtti.

Gates geçtiğimiz günlerde temiz enerji yatırımları için bir vakıf kurmuştu. Gates’in bu vakıf için liderlik ettiği kişilerin arasında Virgin’in sahibi Richard Branson, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Alibaba’nın kurucusu Jack Ma gibi isimler alıyor. Bu vakıfta yer alan kişilerin toplam değerleri 170 milyar doları geçiyor.