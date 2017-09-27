Bill Gates, Android İşletim Sistemine Sahip Bir Cihaza Geçti

Akıllı telefon pazarında hangi mobil platformun daha iyi olduğu tartışmaları sürerken Bill Gates tercihini Android’den yana yaptı.
Bill Gates muhtemelen Windows Phone devrinin kapandığının farkında. Gates, Android kullandığını ancak telefonunun Microsoft uygulamaları ile dolu olduğunu belirtti.
Samsung ile Microsoft birkaç yıldır mobil alanda birlikte çalışmalar yapıyor. Galaxy S 6 modelinden beri Samsung cihazlarda Microsoft yazılımları yüklü olarak geliyor. Hatta öyleki Samsung bu yıl Galaxy S8 Microsoft Edition bile çıkardı.
Cevap Yazın: