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Bilinçli Tüketici Samsung’u Yendi! Samsung Galaxy S10 Plus Kullanıcı Deneyimi (Dolunay Kubal)
Samsung Galaxy S10 Plus kullanan Dolunay, telefonunda yaşadıkları sorunları Aydoğan’la birlikte sizlere aktarıyor. Samsung servisi deneyimi sonucunda mutlu sonuca ulaşan Dolunay telefon ile ilgili problemler yaşandığında yapılması gerekenleri de sizlere aktarıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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2500 – 3500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
2500 – 3500 TL arası fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
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İçindekiler
2500 – 3500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/7f8cd149
2500 ve 3500 TL arası ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 2500 – 3500 TL arası fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
TCL 10 Plus
TCL 10 Plus sürekli önerdiğimiz bir telefon olmaya devam ediyor. AMOLED ekranı, ortalamanın üzerinde kamerası ve HDR desteğiyle TCL’in ülkemizdeki en etkileyici telefonu konumunda.
Redmi 9T
Redmi 9T, Xiaomi’nin ülkemizde ürettiği bir diğer yerli telefonu oldu. Kağıt üzerinde oldukça güzel özellikler sunan Redmi 9T, tasarımsal olarak da renkleriyle dikkat çekecek gibi.
OPPO A52
OPPO her ne kadar A54 modelini de tanıtmış olsa da A52 halen tasarımı ve özellikleriyle oldukça güzel bir telefon. Kamera noktasında iyi özellikler bekleyenlerin ve bol batarya arayanların tercihi olabilir.
Redmi Note 8 Pro
Yıl olmuş 2021 halen Note 8 Pro iyi bir telefon olmaya devam ediyor. Güncel fiyatıyla da dikkat çeken Redmi Note 8 Pro, şık ve oyun odaklı telefon arayanların tercihi olacak.
Redmi Note 9S
Note 8 ailesi eski kalanlara Redmi Note 9S’i de önerebiliriz. Snapdragon işlemci isteyenlerin imdadına koşan 9S, geniş ekran da arayanların ilgisini çekecek.
Redmi Note 10
En yeni seriyi isteyenler için de Redmi Note 10’u önerebiliriz. Hem Xiaomi deneyimi hem AMOLED ekran severlerin dikkatini çekebilecek olan Redmi Note 10, kamera tarafında da oldukça başarılı.
OPPO A72
A52’nin daha iyisini arayanlara A72’yi de önerebiliriz. A73’ten ziyade sayısal olarak geride kalsa da performansı oldukça ikna edici bir telefon durumunda.
POCO X3 NFC
Bir Türkiye klasiği denebilecek kadar tutulan POCO X3 NFC, performans konusunda kusursuz bir iş yapıyor. Tasarımı büyük ve ağır olması durumuna karşın birçok noktada sevilerek kullanılmaya devam ediliyor.
Samsung Galaxy A32
Samsung kanadında A52 ya da A72 alamayanlar için güzel bir tercih olan A32, MediaTek Helio G80 ile performansta da geri durmuyor. Şık tasarım arayanların tercihi olabilir.
Realme 7
Biz realme 8 serisini beklerken realme 7 de oldukça mantıklı bir tercih olacak. Helio G95 ile performansta gayet iyi, yüksek tazeleme hızı da sunan canavar, ülkemizde fazlasıyla sevildi.
OPPO Reno 5 Lite
OPPO’nun yeni serisi Reno 5 ailesinin Lite modeli olmasına rağmen hem tasarım hem performans ile dikkat çekecek gibi. P95 olması bazı kişilerin eleştirisini alsa da kamera başta olmak üzere birçok noktada kullanıcılarını memnun edecektir.
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 10’dan ziyade daha performanslı olan Redmi Note 9 Pro, geniş ekran, üstün performans gibi avantajlar ile halen alınabilir.
POCO X3 Pro
Oyuncular için listenin tartışmasız en iyisi olan POCO X3 Pro, Snapdragon 860 ile gelerek POCO X3 NFC’nin performansı artırılmış versiyonu olarak düşünebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İnceleme
PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız yeni serimiz ile karşınızdayız. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde Türkiye’nin her maçının sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; (PES 2021 HEDİYELİ!) TÜRKİYE vs. İTALYA | TCL Mini LED 4K C825
PES 2021’de TÜRKİYE vs. GALLER | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL P8M 4K LED TV
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL P8M 4K LED TV hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/p8m/p8m-55.html
TCL P8M incelemesi için; https://youtu.be/59Icd8qWUp4
Not: Videoda Dolby Atmos ses desteği olarak belirtilse de doğrusu Dolby Audio olacak. Ufak bir hata yapmışız, yanlış bilgilendirme olmaması adına buradan belirtelim.
Türkiye’nin ve turnuvanın açılış maçı olan İtalya karşılaşmasında Aydoğan ve Doğuş kozlarını paylaştı. TCL P8M 4K AI serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “TCL P8M kontrast oranı 1000:1” örneğinde olduğu gibi doğru kontrast oranıyla yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
HWP Ailesine KATIL’mak için; https://www.youtube.com/channel/UCyZR2GDbjO7-iBxdTH4V_IQ/join
HWP Discord; https://discord.gg/ZfEFbNAMD2
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Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Video
2500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
2500 TL altı fiyatla satılan ülkemizdeki en iyi telefonlar listemizi yeniledik. 2021 yılındaki Haziran ayına ait güncel fiyatlarla listedik.
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İçindekiler
2500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
Listedeki telefonlara Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/4796f61c
2500 tl altı ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi yeniledik. Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırladığımız listemizde 2500 TL altı fiyatlarıyla alınabilecek telefon önerilerimiz şu şekilde;
Samsung Galaxy A01 Core
Listemizin en ucuz telefonu olan Samsung Galaxy A01 Core, teknik özellikler olarak da en geride. Özellikle ucuz olsun, arama yapayım ve WhatsApp’tan sevdiklerim ile konuşayım diye düşünenler için listemizde yer verdik.
General Mobile GM 21
Yerli markamız General Mobile’ın yeni serinin en uygun fiyatlı ürünü olan GM 21, Speadtrum işlemcisiyle kafa karıştırsa da günlük işleriniz için ideal olacak. 3lü kamerası ve 5.000 mAh bataryası sayesinde en alınabilir telefonlardan.
Redmi 9
Xiaomi’nin uygun fiyatlı telefonlar arasında en dikkat çeken modeli olabilir. 2.500 TL altı telefonlar denildiğinde bize çok sorulan Redmi 9 da listemizde. 6,53 inç FHD+ ekran, Helio G80 ile oyun oynamada bile rahat olacak. 13 MP değerindeki ana ve 3 yardımcı kamerası ile 4’lü kamera sistemine sahip.
Tecno Spark 6
Türkiye’de üretime başlayan Tecno markasının en uygun fiyatlı telefonlarından Spark 6, büyük ekran keyfini uygun fiyata yaşamak isteyenler için ideal. 6,8 inç gibi devasa ekranı ile gelen cihazda Helio G70 işlemcisi yer alıyor.
TCL 10L
Uygun fiyatlı ama ekran deneyimi üst seviye telefon arayanlar için TCL 10L ideal. HDR destekli ekranı bu konuda sizi fazlasıyla tatmin edecek. Ortalama üzeri kamera deneyimi de ideal. 4.000 mAh batarya olması listedeki en düşük bataryadan biri haline getirse de günlük kullanımda sorun teşkil edeceğini düşünmüyoruz.
Realme 6i
Geçtiğimiz listemizde atladığımız, realme 8 ailesi çıksa da halen fiyat performans noktasında ideal bir telefonu bu sefer ekledik. Realme 6i geniş ekranı, büyük bataryası ve tarz sahibi tasarımıyla dikkat çekiyor.
OPPO A73
En ince, en hafif ve n şık telefonlardan biri olan OPPO A73, listemizdeki tek AMOLED ekrana sahip model durumunda. düşük bataryasını hızlıca doldurabilen A73, özellikle kadınların fazlasıyla ilgisini çekecektir.
Redmi Note 9
Her ne kadar seri 10 ile yenilenmiş olsa da ülkemizde Redmi Note 9 serisi fiyatıyla hala gözde. En ucuz Redmi Note cihazı olan Redmi Note 9, tasarımı, Helio G85 işlemcisi gibi avantajlarıyla hala iyi bir tercih.
General Mobile GM 21 Pro
Listemizde temel modeli bulunan General Mobile’ın Pro modeli de en uygun listemizdeki yerini aldı. Helio G90 ile oyun keyfi yaşatabilen, geniş ekran, bol depolama ve bellek gibi detaylar ile yerli imzalı bir telefon.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Forumdan Son Mesajlar
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 8 saat önce
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Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
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