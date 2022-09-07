İlk kez bilgisayar toplayanların yaptığı birçok hata var. Yeni başlayanların yaptığı en yaygın bilgisayar toplama hatalarından bazılarına ve bunlardan kaçınmaya yönelik bazı ipuçlarına bir göz atalım.

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Uyumsuz Parçalar Satın Almamak

Yeni başlayanların yaptığı en yaygın bilgisayar toplama hatalarından biri, uyumsuz bileşenler seçmektir. Örneğin, anakarta uyumsuz işlemci veya RAM seçimi.

Intel Core i7-9700K işlemciyi LGA 1150 bir anakarta takmak mümkün değildir. Eğer Intel Core i7-9700K işlemci kullanacaksanız LGA 1151 soketli bir anakart seçmelisiniz.

Ayrıca, DDR3 RAM‘i yalnızca DDR4‘ü destekleyen bir anakarta takmak da yeni başlayanların yaptıkları hatalardan biridir. Bilgisayar bileşenlerinizi seçmek için PCPartPicker gibi bir web sitesi kullanırsanız veya bileşenleri sipariş etmeden önce uzman bir bilgisayar üreticisine danışırsanız bu hataların önüne geçebilirsiniz.

PCPartPicker gibi bir hizmeti kullanmak, uyumlu parçaları bulmak için harikadır. Ancak bilgisayar donanımlarının uyumlulukları söz konusu olduğunda başka bir husus daha vardır: darboğaz. Darboğaz, işlem gücünü veya grafik performansını sınırlayan bir anlama gelir ve genellikle iki bileşenin maksimum kapasitelerindeki farklılıklar nedeniyle oluşur. Neyse ki, uyumlu donanım satın aldığınızdan emin olmak için kullanabileceğiniz birkaç çevrimiçi PC darboğaz hesaplayıcısı var.

Düşük Kaliteli ve Ucuz Bir Güç Kaynağı Satın Almamak

Uygun fiyatlı bir güç kaynağı satın almak ile ucuz ve düşük kaliteli bir güç kaynağı satın almak arasında fark vardır. Ancak, kısıtlı bir bütçeniz varsa ve bilgisayar bileşenlerinin geri kalanı yüksek güç tüketmiyorsa, güç kaynağınıza biraz daha az harcama yapmak sorun olmayacaktır.

Bir güç kaynağı seçmenin en iyi yollarından biri, bileşenlerinizin ne kadar güç tüketeceğini kabaca hesaplamaktır. Bunun için internette bulunan birçok PSU hesaplama aracından birini kullanabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınızı toplamak için PCPartPicker kullanıyorsanız, bilgisayarınızın ne kadar güç tüketeceği ve hangi güç kaynağının tüm bileşenleri yeterince besleyebileceği konusunda kabaca bir tahmin de edinebilirsiniz.

Bir diğer önemli şey de güç kaynağınızın +12v amperini kontrol etmektir. Bilgisayarınızın en çok güç tüketen bileşeni olan grafik kartınızın gücünü çekeceği yer burasıdır.

Dar, Kirli veya Güvenli Olmayan Bir Yerde Kurulumu Yapmamak

Bilgisayarınızı toplamaya başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey, çalışmak ve bilgisayarınızı bir araya getirmek için geniş, temiz ve güvenli bir alan bulmaktır. Büyük olan herhangi bir masa işinizi görecektir.

Daha küçük bir alanda bilgisayar kurmak mümkün olsa da iyi bir seçim olmayacaktır. Çok sayıda kablo, vida ve bileşen ile uğraşacağınız için bunları birbirine yakın ve düzenli tutmanız gerekir.

Statik elektrik potansiyeli olan yüzeylerde kurulum yapmaktan da kaçının. Bunlar halı ve kilim gibi yüzeylerdir. Bu yüzden kurulum için büyük bir masa en iyi seçim olacaktır.

Ancak, etrafınızda büyük bir masa yoksa veya statik iletken bir yüzey üzerine inşa etmeniz gerekiyorsa, statik yükten kaçınmak için bir antistatik bilekliği kullanabilirsiniz. Linkteki ürün bileşenlerinize yanlışlıkla zarar vermenizi önleyecek uygun fiyatlı bir seçenektir.

Anakart Yükseltme Vidalarını Takmayı Unutmak

Birçoğumuza gülünç gelebilir, ama bu çoğu zaman yapılan bir hatadır. Anakart yükseltme vidalarını takmayı unutmak bilgisayarınız için felaket olabilir. Bu vidalar, anakartınızın kasa ile temas etmesini ve kısa devre yapmasını engeller.

Bunları takmayı unutup bilgisayarınızı açarsanız, bileşenlerinize kalıcı olarak zarar verebilirsiniz. Bu en kötü senaryo, bu yüzden anakart yükseltme vidalarınızı takmayı unutmayın.

Anakart Arka Panel Çerçevesini Takmayı Unutmak

Yeni başlayanların bilgisayar toplarken yaptıkları hatalardan bir diğeri de anakartı yerine takmadan önce anakartın arka panel çerçevesini takmayı unutmalarıdır.

Arka panel çerçevesini takmayı unutursanız, her şeyi söküp parçalarına ayırmanız veya diğer her şey bağlıyken anakartınızı ve ekran kartınızı sökmeniz gerekecektir.

Tüm bu güçlüklerden kaçınmak için, anakartı kasaya vidalamadan önce arka panel çerçevesini kasaya taktığınızdan emin olun.

İşlemciyi Yanlış Takmak

Daha önce hiç bilgisayar toplamamış başlangıç ​​seviyesindeki bazı kullanıcılar bu hatayı yapabilir. İşlemci takılırken ne kadar güç kullanıldığına bağlı olarak pimlerine zarar verilebilir veya kırılabilir.

Neyse ki, işlemcinizi hangi yöne yerleştireceğinizi bilmek gerçekten çok kolay. Tüm işlemcilerin köşelerinde, anakartta hangi parçanın nereye gittiğini göstermek için işaretler bulunur. İşareti bulduğunuzda, anakartınızın işlemci soketindeki işaretle aynı hizaya getirin ve işlemciyi dikkatlice takın.

İşlemcinizi takma konusunda hâlâ sorularınız varsa, linkteki videoda Intel veya AMD işlemci kurarken nelere dikkat etmeniz gerektiğine ilişkin talimatlar bulunmaktadır.

Tüm Kabloları Takmamak

Bu, yeni başlayan ve ilk kez bilgisayar toplayanlar arasında yaygın olarak görülen bir başka hatadır. Tüm kabloları takmazsanız, sisteminiz açılmayacaktır. Bu sorunu önlemek için, bir bileşen kurarken kablosunu anakarta taktığınızdan emin olmalısınız.

Bunun bilgisayar toplama sürecinde size sorun çıkaracağını düşünüyorsanız, kurulu tüm bileşenleri bir kâğıda not edin ve sonrasında tüm kabloları takın. Sisteminiz açılmıyorsa, her şeyin takılı ve doğru şekilde oturduğundan emin olun.

Çok Fazla Termal Macun Sürmek

Termal macun sürerken oldukça dikkatli olmak gerekir. Termal macun sürmek bir sanattır. Çok fazla sürülürse taşabilir ve hasara neden olabilir. Çok az sürülürse de bilgisayarınız aşırı ısınır. Buna termal macun eksikliğinin neden olduğunu fark etmeyebilirsiniz.

İdeal olarak, işlemcinin arka kısmının ortasına pirinç tanesi büyüklüğünde bir damla termal macun koymanız ve soğutucuyu taktığınızda güzel ve eşit bir şekilde yayılması gerektiği söylenir.

Kasa Fanlarını Yanlış Yönde Takmak

Bilgisayar toplayan çoğu kullanıcı bu hatayı bir kere yapmıştır ve bu hata oldukça da sinir bozucudur. Kasa fanlarınızı yanlış yönde takmak sisteminizin aşırı ısınmasına neden olabilir.

Bilgisayar kasanız önceden takılmış fanlarla birlikte geliyorsa, bu bir sorun olmayacaktır. En azından kendi fanlarınızı takmak isteyene kadar. Bilgisayar soğutması söz konusu olduğunda, kasa fanlarınızın birlikte çalışmasını, kasanın dışından soğuk havayı bir yönden çekmesini, ardından diğer yönden dışarı atılmasını istersiniz. Kasanız havayı önden içeri çekecek ve arkadan dışarı itecek şekilde takılmış olmalıdır. Ancak bunun tersi kurulum da uygulanabilir.

Toplama bilgisayarınıza daha fazla kasa fanı takmak istiyorsanız, önce fanlarınızın hangi yönde çalıştıklarını öğrenmeniz gerecektir.

Yanlış RAM Kurulumu

Anakartınız için doğru RAM türünü satın almaktan bahsetmiştik, ancak RAM’inizi yeni anakartınıza doğru bir şekilde taktığınızdan da emin olmalısınız. Bu, RAM çentiğini gözlemleyerek (her RAM nesli için farklıdır) ve bazen beklediğinizden biraz daha sert bastırarak RAM’i yuvaya doğru şekilde itmek anlamına gelir.

Ayrıca, RAM’inizi doğru kanallara taktığınızdan emin olun. İki RAM yuvası olan bir anakartta bu sorunla karşılaşmazsınız. Ancak, dört yuvalı ve iki RAM modülü kullanan bir anakartta, her zaman arada boşluk bırakmalısınız. Anakartınızın kitapçığında hangi RAM modüllerinin eşleştirilmesi gerektiği de yazabilir.

RAM’inizi paralel yuvalarda kullanırsanız da kötü bir şey olmaz, ancak beklendiği gibi çalışmayabilirler.

Garantinizi Muhafaza Edin

Bu, bilgisayar toplama ile ilgili değil, ancak herhangi bir bileşene zarar gelmesi durumunda kurtarıcınız olacaktır. Tüm bilgisayar donanım garanti belgelerinizi tek bir yerde sakladığınızdan ve kaydettirdiğinizden de emin olun, çünkü bunu yapmak size fazladan bir yıl garanti kazandırabilir.

Bu Hatalardan Kaçının!

​​Bilgisayar toplamak isteyen başlangıç seviyesindeki kullanıcıların yaptıkları hatalar sadece bunlar değil. Giderek daha fazla bilgisayar donanımı piyasaya çıktıkça, başlangıç seviyesindeki kullanıcıların hatalar yapmaları da kaçınılmaz oluyor. Bu ipuçları daha çok bilgisayar toplamaya yeni başlayanlara yönelik olsa da deneyimli kullanıcılar bile zaman zaman aynı hataları yaparlar. Ayrıca, yeni donanımlar piyasaya sürüldükçe ve tasarımlar değiştikçe, hepimizin bunlara uygun yeni bilgisayar toplama tekniklerini öğrenmemiz gerekiyor. Bu nedenle yeni bir bilgisayar toplarken her zaman öğrenecek yeni şeyler olacaktır.