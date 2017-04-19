Bilgisayar Oyunu Klasiklerinden Biri Olan StarCraft Ücretsiz

Bilgisayar oyunu tarihinde daima adı anılacak olan StarCraft ve ek paketi Blizzard tarafından ücretsiz olarak indirmeye açıldı.

StarCraft ve onun çok beğenilen genişleme paketi Brood War oyunun resmi sitesinden indirilebilir. Geçtiğimiz haftalarda oyuna bir güncelleme gelmişti ve 19 yıllık oyun modern grafikler ile donatılacağı açıklanmıştı.

Ücretsiz versiyon tamamen yenilenmiş versiyondan önce geliyor yenilenmiş versiyonu yazın çıkacak. Oyunun grafiklerinin güncellenmesi ile beraber 4K çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Ancak siz yine de 90’lı yılların grafiklerini özlediyseniz hemen deneyebilirsiniz. Oyunun ücretsiz versiyonuna sahip olanlar ile yenilenmiş versiyonuna sahip olanlar internetten birbirleri ile oynayabilecek.

//www.youtube.com/watch?v=5ypU9j4w3_w

StarCraft 1998 yılında piyasaya çıktı ve özellikle Güney Kore’de inanılmaz bir başarı yakaladı. Oyun, Güney Kore’nin milli sporu haline geldi. Takımlar, turnuvalar, TV kanalları ve daha bir çok şey Güney Kore’de ortaya çıktı. 2010 yılında çıkan devam oyunu ise e-spora dünya çapında olan ilgiyi biraz daha artırdı.

Oyunun Windows versiyonunu buradan, macOS versiyonunu ise buradan indirebilirsiniz.