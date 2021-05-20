HONOR MagicBook 14 ve 15 duyuruldu!

HONOR’un dizüstü bilgisayar serisi HONOR MagicBook, en son teknolojiyle donatılan 11. nesil Intel® Core işlemcilerle güncellendi. Yüksek performansı hafif ve şık tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayarlar uzun süren batarya ömrü ve göz yormayan ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Özellikle gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratmayı hedefleyen HONOR, geçen yıl açıkladığı yüksek performansı taşınabilir bir tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayar serisi HONOR MagicBook’un güncel versiyonlarını duyurdu. En yeni 11. nesil Intel® Core işlemciler ve Intel® Iris® Xe grafik ünitesine sahip olan HONOR MagicBook 14 ve HONOR MagicBook 15, yenilenmiş kullanıcı deneyimi ve etkileyici performansı hafif ve kompakt bir yapıda sunuyor. 10,5 saatlik pil ömrü, rahat bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar, Wi-Fi 6 ve 2×2 MIMO çift anten tasarımıyla da daha yüksek kablosuz aktarım hızı sağladığını belirtiyor.

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HONOR FullView Ekran, gözlerini koruyor!

14 inç boyutunda Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip yeni HONOR MagicBook 14, yüzde 100 sRGB renk aralığı ve yüzde 84’lük ekran-kasa oranıyla eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağladığını özellikle belirtiyor.

Ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için yeni HONOR MagicBook serisi, Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalara sahip cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca tamamen yeni DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran yeni HONOR MagicBook serisi, tüm bu özellikleriyle kullanıcıların göz yorgunluğu yaşamasını önlüyor ve gün boyu koruma sağlamayı ihmal etmiyor.

Tasarım Detayları!

Yalnızca 1,38 kg ağırlığa sahip ve 15,9 mm’lik kalınlığa sahip. Şık ve hafif bir tasarıma sahip olan HONOR MagicBook serisi, kolayca çantanıza sığar ve her yerde performansın, üretkenliğin tadını çıkarmanızı sağlar. 1920×1080 çözünürlüğe sahip olan LCD ekran, üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltır, böylece direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunar. Uzay Grisi rengindeki dizüstü bilgisayar, hafif alüminyum kasası ve gök mavisi çerçeve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yeni bir işlemci Serisi!

HONOR MagicBook serisi, en yeni 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciyle performansı yeni bir boyut kazandırıyor. Bir önceki nesle göre yüzde 21 daha güçlü toplam performans sunduğu belirtilen işlemci, maksimumda 4.7GHz frekansında çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Intel Iris Xe grafik ünitesi, daha zengin oyun deneyimi sunmasının yanı sıra fotoğraf ve video işleme gibi konularda tasarımcılar ve içerik üreticiler için de yüksek hız sunmasıyla göz dolduruyor. Barındırdığı çift kanal 16GB DDR4 RAM ve 512GB’lık geniş depolama alanıyla da bu performansı destekleyeceğini belli ediyor.

Büyük boyutlu soğutma fanı ve çift ısı borusuyla verimli bir ısı dağıtımı sağlayan HONOR MagicBook serisi, zorlu görevlerde ise Fn + P tuşlarıyla aktifleştirilen Performans Modu’nu içerisinde barındırıyor. Bu modda gelişmiş tasarım yazılımları gibi zorlayıcı görevlerin üstesinden kolayca gelebilecek bir cihaz olarak öne çıkıyor. Microsoft Windows 10 yüklü olarak sunulan HONOR MagicBook serisi, bu sayede en popüler üretkenlik uygulamaları ve oyunlara da kolay erişmenizi sağlıyor.

56Wh yüksek yoğunluklu batarya ve 65W hızlı şarj özelliğiyle tüm gün boyunca kullanabileceğiniz yeni HONOR MagicBook, tam şarjda görüntü kalitesi 1080p olan bir filmi 10,5 saat boyunca oynatabiliyor. Böylelikle sezon sezon dizi izlerken prize bağlı kalmayacaksınız. Sadece 200 gr ağırlığındaki 65W’lık Hızlı Şarj aleti, yarım saatte bataryayı yüzde 44 seviyesine getirebiliyor. Ayrıca Ters Yönlü Şarj özelliği ile de HONOR MagicBook kapalıyken akıllı telefon ve diğer cihazlarınızı bağlayıp bir powerbank gibi şarj etmeniz mümkün olan özelliklerden.

Birden çok görevi birden çok ekranda halledebilirsiniz

HONOR MagicBook 14 ve 15, Wi-Fi 6 ve 2×2 MIMO çift anten tasarımıyla Wi-Fi 5’in 2,7 katı kadar hızda kablosuz veri aktarımını mümkün kılarak bağlantı hızından taviz vermemeniz düşünülmüş.

Ayrıca çoklu-ekran özelliğiyle de akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak mümkün. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve HONOR MagicBook cihazınız arasında bağlantı kurarak, dizüstü bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilir, dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook’un güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.