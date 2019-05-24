Best Buy, Samsung Galaxy Fold ön siparişlerini iptal etti

Amerika merkezli en büyük teknoloji mağazalarından biri olan Best Buy, sitesinde bulunan Samsung Galaxy Fold cihazlarının tüm ön siparişlerini iptal etti.

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Galaxy Fold ön siparişleri iptal edildi

Samsung, Galaxy Fold üzerinde piyasaya tekrar sürmek için çalışmalar yaparken; en büyük teknoloji firmalarından Best Buy, Galaxy Fold cihazlarının ön siparişlerini iptal ettiğini açıkladı. Ancak kullanıcışar, cihazı özellikle bekleyeceğine dair seçeneği site üzerinden işaretlemiş ise ön sipariş durumu korunacak.

Best Buy tarafı ise ‘ Çığır açan teknolojik tasarımlar birçok engeli beraberinde getirmesi mümkün. Bu engeller Samsung Galaxy Fold’un çıkış tarihinin ertelenmesine neden oldu ve Samsung bize çıkış tarihi konusuda bilgi vermedi. Müşterilerimizi ilk sıraya koyduğumuz için Samsung Galaxy Fold cihazlarının mevcut tüm ön siparişlerini iptal etme kararı aldık‘ açıklamalarına yer verdi. Ayrıca teknoloji mağazası şu anda Galaxy Fold için ön sipariş kabul etmezken, site içinde bulunan Galaxy Fold bölümüne ‘ Beni haberdar et ‘ butonunu ekledi.