Elektrikli araçların en büyük sıkıntılarından biri olan şarj için bekleme süresi, yeni bir gelişmeyle tarihe karışabilir. İngiltere merkezli elektrikli araç bataryaları geliştiren girişim Nyobolt, 4 dakika 37 saniyede %10’dan %80’e şarj olabilen bir spor otomobil prototipini tanıttı. Şirket, bu sürenin günümüzde en hızlı şarj olan araçtan iki kat daha az olduğunu iddia ediyor. Prototip, sabit 500A akımla ilk dört dakikada şarj olabiliyor ve 5 dakikada 193 km menzil elde edebiliyor.

İçindekiler Beş dakikada yüzde 80 şarj olan otomobil bataryası test ediliyor

Beş dakikada yüzde 80 şarj olan otomobil bataryası test ediliyor

Ancak, prototip otomobilin günümüz standartlarına göre küçük kalan 35 kWh bataryası olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu otomobil bataryası, günümüzdeki küçük şehir içi araçlarda kullanılan bataryalarla eşdeğer bir büyüklüğe sahip. Küçük bataryası sebebiyle aracın WLTP menzili sadece 249 km. Nyobolt, bu durumu olumlu bir şekilde değerlendiriyor ve küçük bataryanın aracın ağırlığını azaltarak hızlı şarj olabilmesini sağladığını belirtiyor.

Şirket, geliştirdikleri otomobil bataryalarının yeni nesil patentli karbon ve metal oksit anota ve yenilikçi düşük empedanslı hücre tasarımına sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, entegre güç elektroniği ve yazılım kontrolleriyle yüksek şarj hızlarına ulaşabildiklerini söylüyor. Nyobolt, 24.5 Ah kapasiteli hücrelerin 4000 şarj döngüsünde dahi kapasitelerinin %80’ini koruduğunu ve bu otomobil bataryasının 1 milyon km’nin üzerinde ömre sahip olduğunu iddia ediyor. Bu değer, günümüz lityum iyon bataryalarının çok üzerinde ve lityum demir fosfat pillerle benzer düzeyde.

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Lotus tabanlı geliştirilen spor otomobil, 350 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip ve yalnızca 1.250 kg ağırlığında. Nyobolt, kendi araçlarını üretmeyi düşünmüyor, bunun yerine mevcut otomobil markalarıyla ortaklık kurmayı ve bu otomobil bataryasının bir yıl içinde “küçük ölçekte” elektrikli araçlarda kullanılmasını hedefliyor. Bu yeni teknolojinin, elektrikli araçların şarj süresi sorununu çözerek, otomobil bataryası sektöründe devrim yaratması bekleniyor.