Donanım
İçinde 2+1 ses sistemi olan monitör! | BenQ EX2780Q
Bu videomuzda HDRi teknolojisi ve Trevolo ses sistemi içeren BenQ EX2780Q oyuncu monitörünü inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; PUBG ve E-Spor oyunlarına özel monitör! | BenQ Zowie XL2411P incelemesi
BenQ EX2780Q incelemesi
BenQ EX2780Q, 27 inç boyutunda ve 2560×1440 çözünürlüğünde IPS panel kullanan bir monitör. 144 Hz tazeleme hızı sunan üründe 5 ms GTG tepkime süresi bulunuyor. Ancak birçok oyuncu montiöründen sıyrılan iki teknolojisi dikkat çekiyor. Bunlar ise HDR teknolojisini geliştiren HDRi ve ses konusunda neredeyse rakipsiz hale gelen Trevolo hoparlörleri.
HDRi teknolojisi
HDRi adı verilen teknoloji BenQ’ya özel HDR teknolojisidir. BenQ tarafından tescilli olan Brightness Intelligence+ teknolojisi ile HDR’ı birleştirerek ortaya çıkartıyor. Oyun, Sinema, Standart HDR olarak üç farklı modda gelen bu teknoloji, seçeceğiniz deneyime göre en doğru geniş dinamik aralığı ayarlayarak zevkinizi katlamayı başarıyor.
Ekstra hoparlöre ihtiyaç yok!
Ayrıca cihazda bulunan BenQ Trevolo teknolojili hoparlörler ise müzik ve oyun deneyimini katlamayı başarıyor. 2 adet 2W ve 1 adet de 5W hoparlör ile gelen bu sistemde müzik, film ve oyun deneyiminiz oyuncu monitörleri arasında en iyilerinden biri olarak sıyrılmayı başarıyor.
BenQ EX2780Q teknik özellikleri;
- 27 inç 2560 x1440 piksel IPS ekran
- 144 Hz tazeleme hızı
- 5 ms GTG tepkime süresi
- 350 nit parlaklık
- 95% DCI-P3
- HDRi teknolojisi
- 2+1 BenQ Trevolo hoparlör
- FreeSync
- Flicker Free
- Düşük Mavi Işık Filtresi
- Black eQualizer
- Color Vibrance
- Oyun Modu
Donanım
Konsola özel oyuncu monitörü: ASUS CG32UQ
Günümüzde farklı panel, çözünürlük, yenileme hızı ve gecikme süreleriyle oyuncu monitörlerini görmekteyiz. Ancak Asus CG32UQ ise Xbox One X, PlayStation 4 Pro ve yeni çıkacak konsolları isteyen oyuncularının gözdesi olacak.
İlginizi çekebilir; IPS ekranda 280 Hz ve 1ms GTG veren Fast IPS teknolojisi nedir? | TUF Gaming VG279QM
Asus CG32UQ
31,5 inç boyutunda ve 4K çözünürlüğünde olan CG32UQ, bu sayede Xbox One X ve PlayStation 4 Pro’nun 4K içeriklerini rahatlıkla geniş ekranında gösterebiliyor. HDR desteği de sunan cihazda Xbox için FreeSync desteği de yer alıyor. Bunu DCI-P3 %95 profesyonel renk gamutuna sahip DisplayHDR 600 sertifikasyonu ile sağladığını belirtelim. Ayrıca GameFast sistemi de barındıran montiör, bu sayede giriş gecikmesini 13ms’ye kadar yok denilecek kadar az seviyeye çekmeyi başarıyor. Bu da 4K TV’lere göre çok daha akıcı bir deneyim sağlıyor.
Tabii konsola özel bu sistemlerin yanı sıra G-Sync ve FreeSync desteğini AMD ve Nvidia ekran kartları ile kullanmanız da mümkün.
Halo Sync ile ekrandan taşan görüntü
Philips televizyonlarda gördüğümüz Ambilight teknolojisine benzer Halo Sync teknolojisiyle gelen Asus CG32UQ, monitörün arkasında yer alan 66 programlanabilir RGB ledler ile monitörün yer aldığı duvarda ayrı bir renk şöleni sunuyor.
Tıpkı Ambilight’ta olduğu gibi ekrandaki renkler ile eşleşerek yanan bu ledler, görüntünün ekrandan taşmasını sağlayacak Ayrıca yeni nesil birf dinamikl ekran menüsü sunan CG32UQ, özel animasyonları ve tasarımı ile bir oyun oynama edasında ayarları düzenlemenizi sağlıyor.
Harman Kardon ses ile monitör gerektirmez
Üzerinde yer alan 12 Watt değerinde iki hoparlör ile oldukça yüksek ve kaliteli ses sunabilen cihazda, 4 farklı ses modu da yer alıyor. Film, FPS, yarış ve savaş olarak geçen modlar sayesinde oynadığınız oyun ve içeriğe göre en doyurucu sesi alabilmeniz sağlanmış.
Kontolcüleri rahatlıkla şarj edin
Standın yanlarında yer alan iki USB 3.0 girişi sayesinde telefon ve kontrolcülerinizi bu noktalardan şarj edebilmek mümkün. Ayrıca eğer monitörü duvara asarsanız geride kalan standı da kulaklık standı olarak kullanabilirsiniz. Bu sayede hem standı saklamanız gerekmez hem de buradaki USB bağlantılarını kullanmaya devam edersiniz.
Asus CG32UQ teknik özellikleri
- 31.5″ (80.1 cm)
- VA panel
- 3840 x 2160 piksel
- 178° görüş açısı
- 5 ms GTG tepki süresi
- 400 cd/㎡ tipik, 600 cd/㎡ zirve parlaklık
- 3000 :1 kontrast oranı
- HDR-10
- 12 W x2 Stereo RMS
- 9.1 kg
- 730.4 x 430.2 x 78.2 mm
- DisplayPort 1.2, HDMI (v2.0) x3
- 3.5mm Mini-Jack
- USB 3.0 x4, 2 x Tip A port (şarj için)
Donanım
IPS ekranda 280 Hz ve 1ms GTG veren Fast IPS teknolojisi nedir? | TUF Gaming VG279QM
TUF Gaming VG279QM ile içerisinde yer alan Fast IPS teknolojisinin ve ürünün detaylarını bu videoda aktarıyoruz. Artık yüksek hız için TN panellere ihtiyacınız yok!
İlginizi çekebilir; Hz ve MS nedir? Monitörde tazeleme hızı ve tepki süresi neden önemli? | TUF Gaming VG27BQ
Günümüzde rekabetçi oyuncular için önemli olan iki detay var. Bunlardan biri tepki süresi diğeri ise tazeleme hızı. Yüksek hertz ve düşük milisaniye istendiğinde ise elimizde sadece TN paneller olurdu. Yani kaliteli görüntü içi VA, hız için TN. IPS ise ikisinin ortasında yer alırken maalesef yüksek hertz verdiği zaman 1 ms GTG veremiyordu. Ancak gerçekten en yeni monitör teknolojilerini ilk sunan marka olma noktasında rakipsiz olan ASUS, şimdi de TUF GAMING VG279QM ile işi başka bir boyuta taşıyor.
IPS panelde 280 Hz tazeleme hızı ve 1 ms GTG tepkime süresiyle piyasanın en iyi e-spor monitörlerinden biri olmayı başarıyor. Tamamıyla rekabetçi, profesyonel oyuncuların dikkatini çekecek olan bu monitör. Fast IPS teknolojisiyle fark yaratacak.
ASUS Fast IPS teknolojisi, geleneksel IPS panellere göre 4 kat daha çabuk açılıp kapanabilen likit kristal bileşenlerden yararlanarak tepki süresini azaltıyor. 1 ms griden griye tepki süresiyle hareket bulanıklığı neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Ayrıca hareket bulanıklığını da neredeyse ortadan kaldıran ELMB Sync teknolojiside içeriyor. Bu da MPRT dediğimiz oranı da 1 ms’e çekiyor.
Asus TUF Gaming VG279QM özellikleri
Teknik özelliklerine baktığımızda 27 inçlik Fast IPS panel kullanan TUF Gaming VG279QM, IPS panelin artısı ile 178 derecelik geniş görüş açısı sunuyor. %95 oranında sRGB desteği, 1000:1 kontrast oranı gibi detayları da dikkat çekiyor. Adaptive Sync desteği sayesinde Radeon FreeSync ile kullanılabilen VG279QM, Nvidia G-Sync desteğini de bünyesinde barındırıyor.
Ayrıca Display HDR 400 ile HDR içerikler ve HDR destekli oyunlarda da gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Bağlantı tarafında 2 adet HDMI 2.0 ve 1 adet DP 1.2 dikkat çekmekte. Ayrıca her ne kadar yetersiz seviyede olsa da üzerindeki 2 adet stereo 2W hoparlör konumlandırması da bir artısı.
Genel olarak baktığımızda Asus TUF Gaming VG279QM Full HD ekranında yüksek tazeleme hızı ve düşük gecikmesi ile göz dolduruyor. ELMB Sync sayesinde de hareket bulanıklığı da en aza indirilmiş.
Donanım
Gelecekten gelen router! Wi-Fi 6 destekli TP-Link Archer AX50
TP-Link Archer AX50 inceleme videomuzda, Wi-Fi 6 desteğiyle öne çıkan router modelini inceliyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer AX50 tasarımı
Ağ ürünleri genellikle sıkıcı tasarımla karşımıza çıkar. Ancak TP-Link Archer CX50 modeli, özellikle gövdesindeki X’i andıran yapısıyla farklı ve modern görünmeyi başarmış bir ürün. Cihazın giriş çıkış noktalarında 1x GIGABIT WAN, 4x GIGABIT LAN, 1x Tip-A formunda USB 3.0 ve WPS ile güç tuşu gibi tuşlar yer alıyor.
Modelin kurulumu için şirketin Tether isimli uygulamasını kullanııyoruz. Hem iOS hem de Android’de yer alan bu uygulama ile, yaklaşık 5 dakikada kurulum mümkün. Tek yapmanız gereken WAN portu üzerinden modem bağlantısını sağlamak ve uygulama ile bağlantıyı gerçekleştirmek.
Cihazın üzerinde Wi-Fi ve diğer işlevlerin bilgilendirme LED’leriyle beraber, 4 adet beamforming teknolojisini destekleyen dahili anten bulunuyor. Beamforming teknolojisi sayesinde, bu teknolojiye sahip olmayan cihazlara göre çok daha uzun mesafelerde Wi-Fi ağını iletebiliyorsunuz.
Wi-Fi 6 veya bir başka değişle 802.11ax neler sunuyor?
– OFDMA teknolojisi sayesinde 802.11ac’ye göre 4x daha yüksek kapasite yani 256 cihaza kadar stabil bağlantı desteği
– Kablosuz bağlantıda gecikme süresini önemli derecede düşürüyor bu da özellikle kablosuz bağlantı ile oyun oynayan veya farklı ihtiyaçlar duyan kullanıcılar için oldukça önemli
– 5 GHz’de 2402 Mbps ve 2,4 GHz bandında 574 Mpbs hız sunuyor
Tether uygulaması
– Bağlı olan kullanıcıları, kablolu ve kablosuz ağ durumunu görebiliyorsunuz
– Misafir ağı, çalışma modu (router veya Ap) kablosuz ağ ayarları gibi ayarları yapabiliyorsunuz.
– HomeCare – Dahili antivirüs + ebeveyn kontrolü + QoS ( Gerektiğinde daha hızlı performans için cihazlara ve uygulamalara öncelik verin)