İçinde 2+1 ses sistemi olan monitör! | BenQ EX2780Q

Bu videomuzda HDRi teknolojisi ve Trevolo ses sistemi içeren BenQ EX2780Q oyuncu monitörünü inceliyoruz.

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BenQ EX2780Q incelemesi

BenQ EX2780Q, 27 inç boyutunda ve 2560×1440 çözünürlüğünde IPS panel kullanan bir monitör. 144 Hz tazeleme hızı sunan üründe 5 ms GTG tepkime süresi bulunuyor. Ancak birçok oyuncu montiöründen sıyrılan iki teknolojisi dikkat çekiyor. Bunlar ise HDR teknolojisini geliştiren HDRi ve ses konusunda neredeyse rakipsiz hale gelen Trevolo hoparlörleri.

HDRi teknolojisi

HDRi adı verilen teknoloji BenQ’ya özel HDR teknolojisidir. BenQ tarafından tescilli olan Brightness Intelligence+ teknolojisi ile HDR’ı birleştirerek ortaya çıkartıyor. Oyun, Sinema, Standart HDR olarak üç farklı modda gelen bu teknoloji, seçeceğiniz deneyime göre en doğru geniş dinamik aralığı ayarlayarak zevkinizi katlamayı başarıyor.

Ekstra hoparlöre ihtiyaç yok!

Ayrıca cihazda bulunan BenQ Trevolo teknolojili hoparlörler ise müzik ve oyun deneyimini katlamayı başarıyor. 2 adet 2W ve 1 adet de 5W hoparlör ile gelen bu sistemde müzik, film ve oyun deneyiminiz oyuncu monitörleri arasında en iyilerinden biri olarak sıyrılmayı başarıyor.