Dünya genelindeki birçok e-spor organizasyonunda tercih edilen Full HD oyuncu monitörü BenQ Zowie XL2411P incelemesi ile karşınızdayız.

PUBG ve E-Spor oyunlarına özel monitör! | BenQ Zowie XL2411P incelemesi

PGI Berlin PUBG Dünya Şampiyonası başta olmak üzere DreamHack Open, ESL-One, ELeague gibi önemli e-spor organizasyonlarında kullanılan Zowie XL2411P, 24 inç boyutunda Full HD bir monitör olarak tasarlandı.

144 Hz tazeleme hızında ve 1 ms gecikmeli TN panel kullanan monitör, Black eQualizer, Color Vibrance ve Flicker Free teknolojileri ile çevrimiçi arenada sizi öne çıkartabilir.

Bilinenin aksine Display Port bağlantısına da sahip olan Zowie XL2411P, bir oyuncu monitöründen beklediğiniz her şeyi rahatlıkla sunabiliyor:

Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…