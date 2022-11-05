Merakla beklenen Xiaomi 11T ile Xiaomi 12T kıyaslamasını bu videoda gerçekleştiriyoruz. İki telefonda bulunduğu segmentte en iyi özellikleri sunmayı başarabilen telefonlarken, aralarında bulunan 500 TL’lik fiyat farkına bakaca olursak hangi telefon daha iyi bir seçenek olur?

Bakmakta fayda var: Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T, 11T Pro ve 11T video kıyaslama

Tasarım olarak iki telefonda birbirlerine çok benzerlerken farklı olduğu noktalarda tabiki bulunuyor. Özellikle arka taraftaki kameraların tasarımı, buzlu cam ve fırçalanmış metal görünümlü cam gibi ana detaylar mevcut. Ufak bir farkla da olsa Xiaomi 11T daha köşeli hatlara sahipken 12T daha yuvarlak bir tasarım anlayışına sahip.

İki telefon da 6.67 inç AMOLED 120HZ ekrana sahip. İki telefonda 1000nit seviyesinde parlaklıklara çıkaraken HDR10+ desteği de bulunuyor. Amiral gemisi seviyesinde ekran özellikleri bulunan telefonlardan 12T çözünürlük olarak daha fazla piksel yoğunluğu sunabiliyor. Cyrstal Res adını verdikleri bu ekranda renkler 11T modeline göre daha kontrastlı ve yoğun duruyor. Ekran çerçeveleri bakımından sayısal değerlerde fazla fark olmasa da 12T, 11T’ye göre daha iyi bir görünüm sunuyor. Özellikle 11T’nin alt çerçevesinin 12T modeline göre daha kalın olması ilk dikkat çeken nokta.

İşin performans kısmında ise iki telefon da MediaTek Dimenisty işlemci kullanıyor. Xiaomi 11T Dimensity 1200 Ultra işlemcisini kullanırken Xiaomi 12T ise Dimensity 8100 Ultra işlemcisinden gücünü alıyor. İki telefon da üst düzey performans gösterirken, sentetik testlerdeki farklardan da anlaşılacağı üzere Dimensity 8100 Ultra daha yüksek performans sunabiliyor. Ayrıca yüksek grafikli oyunlarda da sorunsuz, akıcı ve ısınmanın minimize edildiği bir deneyim sunuyor. Dimensity 1200 Ultra işlemcisi de aynı performans değerlerini verebilirken işin verimlilik kısmında bir adım geride kalıyor. İki işlemci de üst düzey verimlilik sunarken arasındaki asıl fark batarya tarafında ortaya çıkıyor.

Xiaomi 11T ve Xiaomi 12T ana kamerasında 108MP’lik bir sensör kullanıyor. İkinci kameralarında da 8 MP çözünürlükte ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Üçüncü kameralarında ise 11T 5MP makro, 12T ise 2MP makro kamera kullanıyor. Ana kamerada çözünürlükle aynı gözükse de 11T’de kullanılan sensör 12T’ye göre daha büyük olsa da 12T Dimensity 8100 Ultra işlemcisi sayesinde özellikle gece ya da düşük ışıklı alanlarda çok daha iyi bir çekim yeteneğine sahip. Keza ışığın iyi olduğu yerlerde de netlik konusunda yapay zekanın da yardımıyla iyi işler çıkarabiliyor. Ultra geniş açı kameraları birbirleriyle benzer bir sonuç verse de 5MP makro kamerasında 11T, 12T’den çok daha iyi performans gösteriyor; daha fazla yakınlaştırma ve netleme imkanı sunuyor. İki telefon da maksimumda 4K 30 fps video çekebiliyor. Ancak 12T’nin OIS desteğine sahip olmasıyla daha sarsıntısız bir çekim sağlarken düşük ışık koşullarında da net fotoğraflar çıkmasına yardımcı oluyor. Ön tarafta delik ekran olarak bulunan kameralarda ise 11T 16MP, 12T 20MP çözünürlüğünde bir kamera bulunduruyor. Çekimlerde renk ve tonlama farkları da bulunuyor. 12T’nin 11Tye göre daha net fotoğraflar çekebiliyor. İki telefonda ön kamerasında maksimumda 1080p 60fps videolar çekebiliyor.

İki telefonda da büyük sayabileceğimiz 5000 mAh boyutunda batarya bulunuyor. İki verimli işlemciyle gün boyu rahat bir kullanım sunan telefonlardan Xiaomi 11T 67W Turbo şarja sahipken 12T ise 120W HyperCharge ile destekleniyor. 11T yaklaşık olarak 35-40 dakika aralığında tam dolum sağlarken 12T sadece 19 dakikada tam dolum sağlayabiliyor. Telefonlar boşta beklemedeyken Dimensity 8100 Ultra farkını gösteriyor ve daha cimri davranabiliyor. İki telefonda da ortalama 6-7 saat ekran süresi almak mümkün.

Ağ bağlantıları kısmında en güncel teknolojileri destekleyen telefonlardan 11T, WiFi 6, Bluetooth 5.2 ve 5G bağlantısına sahip. Xiaomi 12T ise WiFi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantısına sahip. Böylece iki telefonda da sorunsuz bir bağlantı sağlayabiliyorsunuz.

Fiyat olarak birbirlerine çok yakın olan telefonlardan siz olsanız hangisini seçersiniz? Aralarına bulunan 500TL’lik farkı vererek 12T modelini mi yoksa 11T’yi mi seçerdiniz?

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