beIN CONNECT herkese ücretsiz izleme fırsatı veriyor!

Digiturk’ün belgesel, dizi, film ve spor içeriğini internet üzerinden sunan beIN CONNECT uygulaması; abonelik şartı olmadan herkes deneyimleyebilsin diye, 15 gün süreyle ücretsiz.

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15 gün boyunca herkese ücretsiz

Digiturk, zengin içeriğini abone olsun olmasın herkes deneyimleyebilsin ve izlesin diye önemli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında cep telefonu ve tabletine beIN CONNECT uygulamasını indiren veya bilgisayarı ile www.beinconnect.com.tr adresini ziyaret eden herkes 15 gün boyunca, platformun geniş yelpazedeki içerik arşivini ücretsiz izleyebiliyor.

Abonelik şartının aranmadığı kampanyaya, kayıt sayfası üzerinden cep telefonu ile şifre oluşturarak giriş yapmak mümkün. Söz konusu kampanya ile Digiturk’ün zengin içeriklerinin geniş bir kitle tarafından ücretsiz olarak keşfedilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu platformda ödüllü film, dizi, belgesel ve çocuklara yönelik programlar ve dünyanın önde gelen spor organizasyonlarından oluşan 15.000’e yakın içerik bulunuyor. Mevcut kullanıcılar ayda ortalama 12 saatini bu platformda geçiriyor.

beIN CONNECT’i indirmek ve deneyimlemek için: https://www.beinconnect.com.tr/