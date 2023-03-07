Geçtiğimiz Şubat ayında bedelli olarak askerlik görevini yerine getiren Eren, askerde kullandığı teknolojik ürünleri HWP takipçileri ile paylaşıyor.

Pek tabiki akıllı telefon kullanmanın yasak olduğu askeriyede işinize yarayan teknolojik ürünler de yok değil. Hangi ürünleri götürebiliyorsunuz, hangi ürünler daha çok tutuluyor hepsini bu videoda bulabilirsiniz.

Eren’in askerde kullandığı ürünlere Hepsiburada üzerinde göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/nyuk2s6y

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