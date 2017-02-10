Beats’in Yeni Kablosuz Modeli Apple Music Üyeliği ile Geliyor

Apple’ın 149 dolardan satışa çıkacak kablosuz kulaklıkları Beats X uzun bir erteleme döneminin ardından yarından sonra satışa çıkıyor.

Bu kulaklığı satın alan kullanıcılar kulaklığın yanında üç aylık ücretsiz Apple Music üyeliğine sahip olacak. Kulaklığın kutusundan çıkan kod ile 3 aylık ücretsiz sürüm başlatılabilecek. Bu kod sadece Beats X’ten değil Powerbeats 3 Wireless, Solo 3 Wireless, Studio Wireless, Beats Pill+ kutularından da çıkacak.

Kullanıcılar üyeliklerini başlatmak için ürünlerini Beats By Dr. Dre internet sitesine kaydettirecek ve kodu müzik servisine girecek. Bu kod paralı üyelik servisini kullanmakta olan kullanıcılar için dahi geçerli olacak.

Beats X aslında Airpods gibi tamamen kablosuz değil bunun yerine kulaklıklar boyundan asmaya yaran bir kablo ile birbirine bağlı. Ancak telefonla Bluetooth üzerinden kablosuz olarak iletişime geçiyor. Beats X’in içerisinde AirPods’da kullanılan W1 çip yer alıyor. Kulaklık AirPods gibi iPhone ile oldukça kolay bir şekilde eşleştirilebiliyor.

Kulaklıklar Android telefonlarla da uyumlu ancak kulaklıkların şarj edilebilmesi için Lightning kablosu olması gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre kulaklığın sekiz saatlik bir kullanım süresi var. Ayrıca beş dakikalık şarj ile 2 saat kullanılabiliyor.