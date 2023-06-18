Yeni bir nişancı oyunu Steam‘de büyük bir başarı elde ediyor. Herkesi şaşırtan BattleBit Remastered, Valve’ın mağazasında en çok satan oyunlar listesinin başında yer alıyor ve şimdiden platformda en çok oynanan 50 oyun arasında bulunuyor.

Ve tüm bu başarıyı fazlasıyla hak ediyor. Mütevazı görselleri ve uygun fiyatıyla oyun aslında tamamen kaotik bir birinci şahıs nişancı deneyimi sunuyor. Sadece dört kişilik bir ekip tarafından geliştirilen oyunun eğlencesi, türün büyük oyunlarına rakip olma potansiyeline sahip.

Basit görsel FPS Steam’de başarı kazanıyor

Minecraft ve Roblox gibi oyunlarda olduğu gibi oldukça sade bir görünüme sahip olan BattleBit Remastered, maçlar sırasında 200’den fazla eş zamanlı oyuncuyu desteklemesiyle öne çıkıyor. Neredeyse tamamen yıkılabilir unsurlardan oluşan haritalarda 254 oyuncuyu bir araya getiren oyun, FPS oyuncu topluluğunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

BattleBit Remastered, nispeten ucuz fiyat etiketine ek olarak, oyunun şu anda sadece 49.00 dolara(180 TL) satılmasıyla, projenin arkasındaki ekibin yetkinliği sayesinde başarılı oldu. Oyun, hilecilerin oyuncu deneyimini bozmasını önleyen çok sağlam hile karşıtı önlemlere ve ayrıca çok aktif bir moderasyona sahiptir.

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Bir diğer olumlu nokta ise, Call of Duty ve Battlefield gibi ünlü serilerin oyunlarına göre daha az detaylı grafiklere sahip olması nedeniyle, oyunun sorun çıkarmadan kolayca iki yüz oyuncuyu desteklemesidir. Ve bu kalabalık, yakınlığa göre sesli sohbet yoluyla gerçek zamanlı olarak etkileşime girebilir, bu da sadece ekibinizle konuşabileceğiniz anlamına gelmez, aynı zamanda rakiplerinizi de dinleyebilir ve onlarla konuşabilirsiniz.

Saygı cephaneliği

Mevcut 19 haritadan birinde bir maça girerken, oyuncular özelleştirme seçenekleriyle dolu 45’ten fazla silaha güvenebilirler. Dahası, BattleBit Remastered, Recon, Support, Medic, Assault ve Engineer gibi savaş alanında kesinlikle önemli olan farklı rolleri sayan bir sınıf sistemi getiriyor.

7Senaryoların etrafından dolaşmak için haritalarda savaş tankları ve helikopterler gibi araçların yanı sıra çok fazla su bulunan bölgelerde daha kolay dolaşmak için deniz taşımacılığı da mevcuttur.

BattleBit Remastered sistem gereksinimleri

Şimdiye kadar gördükleriniz ilginizi çektiyse, oyunu çalıştırmak için çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olmadığını bilin. Geliştiriciler, BattleBit Remastered’ın daha zayıf bilgisayarlarda bile çalışmasına izin veren iyi bir optimizasyona sahip.

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64) veya Windows 11 (x64)

İşlemci: Intel Core i5-2310

Bellek: 6 GB RAM

GPU: Geforce GTS 450 veya eşdeğer bir kart

DirectX: Sürüm 11

Depolama: en az 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64) veya Windows 11 (x64)

İşlemci: Intel Core i5 4. Nesil veya üstü

Bellek: 8 GB RAM

GPU: Geforce GTX 600 Serisi veya eşdeğer kart

DirectX: Sürüm 11

Depolama: en az 2 GB kullanılabilir alan