Microsoft’un oyunseverlere sunduğu Xbox Game Pass servisi için üzücü bir haber var. Servisin Türkiye’deki fiyatlarının yakın zamanda yükselebileceği iddia ediliyor.

Xbox Game Pass, Xbox ve PC platformlarında kullanıcılara onlarca oyuna tek bir aylık ücret karşılığında erişim sağlıyor. Türkiye’de konsol ve bilgisayar için aylık 29,99 TL’den satılan servisin Ultimate versiyonu ise 44,99 TL’ye alınabiliyor. Ancak dolar kurundaki artışa rağmen uzun süredir fiyat değişikliği yapılmadı. Bu durum, zam iddialarını gündeme getirdi.

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Bugün ise bu söylentileri doğrular gibi bir gelişme yaşandı. Game Pass abonelik sayfasına “Teklifin süresi 19 gün içinde sona erecek” uyarısı eklendi. 3 Temmuz tarihinin belirtilmesi, fiyat artışının bu tarihte gelebileceğine işaret ediyor.

Henüz kesinleşmemiş olsa da bu haber şaşırtıcı olmayacaktır. Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle Game Pass gibi servislerde zam beklenmekteydi. Eğer gerçekleşirse, yeni fiyatların ne seviyeye çıkacağı merak konusu olacak. Xbox Game Pass’e olan ilginin bu hamleden etkilenip etkilenmeyeceği de önemli bir soru işareti.

Xbox Game Pass nedir?

Xbox Game Pass, Microsoft’un Windows 10, Windows 11, Xbox Series X, Series S ve One konsollarında; ayrıca Xbox Cloud Gaming aracılığıyla Android ve IOS cihazlarda da kullanılabilen bir abonelik hizmeti olarak öne çıkıyor.

28 Şubat 2017’de Microsoft, Game Pass’in ilk çıkışını duyurduktan sonra Xbox Insider topluluğunun seçkin üyelerine inceleme ve geri bildirim için sınırlı bir oyun kataloğu sundu. 24 Mayıs 2017’de Xbox Live Gold’a abone olan oyuncuların ve ardından 1 Haziran 2017’de genel kullanıcı kitlesinin hizmetine açıldı.