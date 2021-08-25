Haber
Batı Avrupa PC Pazarı 2021’in İkinci Çeyreğinde %3 Büyüdü
İş ve teknoloji alanında kalıcı değişiklikler gerektiren Korona kısıtlamalarının ardından endüstrilerin nasıl değiştiğini görmek ilginç. Canalys’in son raporunda Batı AB’deki yüksek talebe rağmen PC (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve iş istasyonu) satışlarında büyümenin yavaşladığını gösteriyor.
Yalnızca %3’lük bu büyüme, ilk korona kısıtlamalarını izleyen PC satışlarındaki ilk artışla karşılaştırılıyor. 2020’nin 2. çeyreği, 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla %39’luk bir artış gösterdi. Analistler, parça sıkıntısı olmasaydı 2021’in ikinci çeyreğinde yıllık %3’lük bir büyümeden çok daha fazla büyümenin olabileceğini söylüyor.
Canalys Araştırma Analisti Trang Pham; “Talep hala güçlü. Batı Avrupa, sağlam nakliye sayılarının gösterdiği gibi, hızla dijitalleşen bir dünya olan korona sonrası bir ‘yeni normal’ haline geldi. Tedarik sorunları çözülmüş olsaydı, PC pazarında daha da yüksek bir büyüme görebilirdik.”
Batı Avrupa’da 2021’in ikinci çeyreği için PC satışları, 15 milyon adede ulaştı. Lenovo 4,1 milyon adet sevk ile %27 pazar payı ile pazarda birinci oldu. HP 3,7 milyon ve %24 pay ile ikinci, Dell %14, Acer %10 ve Apple %9 pazar payına sahip oldu.
Lenovo’nun Batı AB’de satışları art arda üç çeyrektir lider. Canalys’e göre bu, tedarikçilerle daha fazla pazarlık gücü sağlaması ve siparişleri rakiplerinden daha hızlı karşılayabilen küresel pazardaki lider konumu sayesinde. Pazarda bir önceki lider olan HP, AB ile ABD arasında iyi bir denge sağlayamadı ve bu da kendisine en üst sıraya mâl oldu.
Tabletler, uzaktan çalışma ve öğrenme için PC’lere göre daha ucuz bir alternatif. Ayrıca, çoğunlukla minimum teknoloji gereksinimi olan öğrenciler arasında popüler. Toplam tablet sevkiyatı, 7,9 milyon adet oldu ve bu da %18 artışa denk geliyor.
2021’in ikinci çeyreği için tablet sevkiyatları, her biri sırasıyla %36 ve %20 pazar payı alan Apple ve Lenovo için harika. Apple, M1 destekli iPad Pro’nun piyasaya sürülmesinin ardından sevkiyatlarda yıllık %73 artışla güçlü bir büyüme kaydederken, Lenovo yıllık %87 büyüme kaydetti. Lenovo, Apple iPad’in yüksek perakende fiyat noktalarının bıraktığı boşluklardan yararlandı. Listedeki sırasıyla üç, dört ve beş numaralı tablet üreticileri, Samsung %24 düşüşle %20 pazar payına, Huawei %38 düşüşle %8 pazar payına ve Amazon %15 düşüşle %6 pazar payına sahip oldu.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün Bootloader Kilidini Açmak Kameraları Devre Dışı Bırakıyor
Samsung Galaxy Z Fold 3’ün ilk kullanıcıları, bootloader (ön yükleme) kilidini açmak istedi ancak açmak istedikleri sırasında bootloader ekranında kilit açıldığında Samsung tarafından kasıtlı olarak kameraların devre dışı bırakılacağı yazısı ile karşılaştı.
Android cihazlarda bootloader kilidini açmak için birçok sebebiniz olabilir. Birçok kişi cihazın kendi yazılımı sevmez ve yeni yazılımlar yüklemek ister veya sisteme daha rahat erişim sağlamak için root (kök) erişimi sağlamak ister.
Tabii ki, bootloader kilidi açılmış cihaza sahip olmak veya sistem yazılımından farklı rom yüklemek cihazını garanti dışına çıkarır ve özellikle Samsung cihazlarda Knox güvenlik sistemini cihazınıda engeller. Bu sebeple çoğu sistem uygulamasında hata ile karşılaşabilirsiniz. Ancak Galaxy Z Fold 3 sadece sistem uygulamalarını kullandırmamak dışında cihazın kameralarınında kullanmamasını sağlıyor.
XDA-Developers tarafından tespit edilen bu haber, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader kilidini açmak isteyen bir kullanıcı tarafından keşfedildi. Bootloader kilidini açmaya hazırlanırken resimlerde de görebileceğiniz gibi bir uyarı mesajı ile karşılaştı ve kameraların tamamen devre dışı bırakılacağından bahsetmekte. Yazan mesaj:
- Özel işletim sistemi yazlımı yüklemek için önyükleyicinin kilidini açın. Bunu yapmak kameranın devre dışı kalmasına ve telefonunuzun veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Kişisel verilerinize yetkisiz erişimi önlemek için telefonunuz fabrika ayarlarına sıfırlanacak ve dosyalar ve indirilen uygulamalar da dahil olmak üzere tüm verileriniz silinecektir.
XDA üyesi ianmacd ve 白い熊 tarafından yapılan testte, önyükleyicinin kilidi açıkken kamerayla ilgili tüm işlevlere erişilemediği için uyarının doğru olduğu kanıtlandı. Buna kamera uygulaması, yüz kilidi açma özellikleri ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil. Neyse ki, çözümü basit. Bootloader kilidini tekrar kilitlediklerinde kameralar çalışmaya devam ediyor.
Gelecek zamanda cihazın daha çok kişide olması ve yeni geliştiricileri sayesinde, Galaxy Z Fold 3’ün bootloader ile gelen kamera kısıtlamasına bir çözüm bulunabilir. Şimdilik bildirmek gerekirse cihaz köklendirme uygulaması olan Magisk’i cihaza yüklemek kameralara erişimi geri getirmemekte.
Bootloader kilidinin açılmasının Samsung’un diğer yeni sürümü Galaxy Z Flip 3‘teki kameraları devre dışı bırakıp bırakmadığı şu anda test edilmedi ve bunun gelecek yılki Galaxy S22 gibi diğer Samsung telefonlarını etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyoruz.
Ne olursa olsun, Samsung’un akıllı telefonlarının böyle bir temel özelliğini, cihazlarının yazılımını değiştirmek isteyenler için devre dışı bırakması biraz vicdansız. Bu tür korumalar, NFC ödemeleri gibi bir akıllı telefonun güvenli yönleri için anlamlı olsa da, kameralar bir Android telefon deneyiminin temel bir parçasıdır, yüz kilidi önemli bir güvenlik önlemidir.
Kameraları devre dışı bırakmak, kişinin güvenliğinden daha çok, insanları telefonlarının yazılımlarının kilidini açmaktan caydırmakla ilgili gibi görünüyor. Bu önlem, Samsung’un serisindeki en pahalı telefonda piyasaya sürüldüğünü düşündüğünüzde daha da kötüleşiyor.
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Otomotiv
Huawei, Araba Çipleri Satın Almak İçin ABD Onayı Alacağını Söyledi!
Konuyla ilgili iki kişi, ABD’li yetkililerin Çin’in kara listeye alınmış telekomünikasyon şirketi olan Huawei’in büyüyen otomobil parçaları pazarı için yonga satın alması için yüz milyonlarca dolar değerindeki lisans başvurularını onayladıklarını söyledi.
Dünyanın en büyük telekomünikasyon donanımı üreticisi olan Huawei, Trump yönetimi tarafından ağ donanımı ve akıllı telefon işlerinde kullanılan yongaların ve diğer bileşenlerin satışına getirilen ticaret kısıtlamaları nedeniyle yalpaladı. Biden yönetimi de, Huawei’e ihracat konusundaki katı çizgiyi güçlendiriyor. 5G cihazlarında veya bunların kullanımı için Huawei’in yonga satma lisanslarını reddediyor.
Ancak son haftalarda, başvuru sürecine aşina olan kişiler Reuters’a ABD’nin tedarikçilere video ekranları ve sensörler gibi araç bileşenleri için Huawei’e yonga satma yetkisi veren lisanslar verdiğini söyledi. Bunun nedeni ise, Huawei’in işini ABD ticaret yasaklarıyla daha az ilgili ürünlere yönlendirmesi.
Otomatik yongalar genellikle karmaşık olarak kabul edilmez ve onaylanması daha kolaydır. Lisans onaylarına yakın bir kişi, hükümetin 5G kapasiteli başka bileşenlere sahip olabilecek araçlarda yongalar için lisans verdiğini söyledi.
Bir ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü, otomotiv lisansları hakkında bir soruya, hükümetin “Huawei’in ABD ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına zarar verebilecek faaliyetler için mallara, yazılımlara veya teknolojiye erişimini kısıtlamak için” sürekli olarak lisanslama politikaları uygulamaya devam ettiğini belirtti.
Bir Huawei sözcüsü lisanslar hakkında yorum yapmayı reddetti ancak şunları söyledi: “Kendimizi akıllı bağlantılı araçlar için yeni bir bileşen sağlayıcısı olarak konumlandırıyoruz ve amacımız otomobil üreticilerinin daha iyi araçlar üretmesine yardımcı olmaktır.”
Huawei ve ABD
ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politika çıkarlarına yönelik tehditlere atıfta bulunan ABD, Huawei’in iletişimle ilgili kilit işinin büyümesini yavaşlatmak için büyük çaba sarf etti.
Huawei’yi 2019’da ABD mallarının ve teknolojisinin şirkete özel lisanslar olmadan satışını yasaklayan ABD Ticaret Bakanlığı ticaret kara listesine aldıktan sonra, ABD geçen yıl ABD ekipmanlarıyla yurtdışında yapılan yongaların satışını sınırlamak için kısıtlamaları arttırdı. Ayrıca, casusluk endişeleri nedeniyle Huawei’i 5G ağlarından dışlamak için müttefiklerini zorladı ve kampanya yürüttü. Ancak Huawei iddiaları yalanladı.
Huawei, ABD kısıtlamalarının bir zamanlar hâkim olan cep telefonu işinin bir kısmını satmaya zorlamasının ardından ve yeni büyüme alanları tamamen olgunlaşmamış olması yüzünden 2021’in ilk yarısında şimdiye kadarki en büyük gelir düşüşünü bildirdi.
Akıllı arabalara geçişin altını çizen şirketin dönem başkanı Eric Xu, bu yılın başlarında Şanghay Otomobil Fuarı’nda BAIC Group da dâhil olmak üzere devlete ait üç Çinli otomobil üreticisi ile akıllı bir araç işletim sistemi olan “Huawei Inside” tedarik etmek için anlaşmalar yaptığını duyurdu.
Supply Frame adlı küresel elektronik danışmanlığının baş pazarlama sorumlusu Richard Barnett, Huawei’in büyük büyüme potansiyeline sahip 5 trilyon dolarlık otomotiv pazarına yatırım yapmaya çalışmanın hem Çin’de hem dışında henüz “ilk aşamasında” olduğunu söyledi.
Barnett, “Arabalar ve kamyonlar artık tekerlekli bilgisayarlar” dedi ve “Huawei’in bu alanda daha büyük bir oyuncu olmaya yönelik stratejik odağını yönlendiren şey budur.” diye ekledi.
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