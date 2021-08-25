Batı Avrupa PC Pazarı 2021’in İkinci Çeyreğinde %3 Büyüdü

İş ve teknoloji alanında kalıcı değişiklikler gerektiren Korona kısıtlamalarının ardından endüstrilerin nasıl değiştiğini görmek ilginç. Canalys’in son raporunda Batı AB’deki yüksek talebe rağmen PC (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve iş istasyonu) satışlarında büyümenin yavaşladığını gösteriyor.

Yalnızca %3’lük bu büyüme, ilk korona kısıtlamalarını izleyen PC satışlarındaki ilk artışla karşılaştırılıyor. 2020’nin 2. çeyreği, 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla %39’luk bir artış gösterdi. Analistler, parça sıkıntısı olmasaydı 2021’in ikinci çeyreğinde yıllık %3’lük bir büyümeden çok daha fazla büyümenin olabileceğini söylüyor.

Canalys Araştırma Analisti Trang Pham; “Talep hala güçlü. Batı Avrupa, sağlam nakliye sayılarının gösterdiği gibi, hızla dijitalleşen bir dünya olan korona sonrası bir ‘yeni normal’ haline geldi. Tedarik sorunları çözülmüş olsaydı, PC pazarında daha da yüksek bir büyüme görebilirdik.”

Batı Avrupa’da 2021’in ikinci çeyreği için PC satışları, 15 milyon adede ulaştı. Lenovo 4,1 milyon adet sevk ile %27 pazar payı ile pazarda birinci oldu. HP 3,7 milyon ve %24 pay ile ikinci, Dell %14, Acer %10 ve Apple %9 pazar payına sahip oldu.

Lenovo’nun Batı AB’de satışları art arda üç çeyrektir lider. Canalys’e göre bu, tedarikçilerle daha fazla pazarlık gücü sağlaması ve siparişleri rakiplerinden daha hızlı karşılayabilen küresel pazardaki lider konumu sayesinde. Pazarda bir önceki lider olan HP, AB ile ABD arasında iyi bir denge sağlayamadı ve bu da kendisine en üst sıraya mâl oldu.

Tabletler, uzaktan çalışma ve öğrenme için PC’lere göre daha ucuz bir alternatif. Ayrıca, çoğunlukla minimum teknoloji gereksinimi olan öğrenciler arasında popüler. Toplam tablet sevkiyatı, 7,9 milyon adet oldu ve bu da %18 artışa denk geliyor.

2021’in ikinci çeyreği için tablet sevkiyatları, her biri sırasıyla %36 ve %20 pazar payı alan Apple ve Lenovo için harika. Apple, M1 destekli iPad Pro’nun piyasaya sürülmesinin ardından sevkiyatlarda yıllık %73 artışla güçlü bir büyüme kaydederken, Lenovo yıllık %87 büyüme kaydetti. Lenovo, Apple iPad’in yüksek perakende fiyat noktalarının bıraktığı boşluklardan yararlandı. Listedeki sırasıyla üç, dört ve beş numaralı tablet üreticileri, Samsung %24 düşüşle %20 pazar payına, Huawei %38 düşüşle %8 pazar payına ve Amazon %15 düşüşle %6 pazar payına sahip oldu.