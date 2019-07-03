Yurtdışı alışveriş rehberi 2019 – Vergi ve diğer konular

Yurtdışı alışveriş rehberi 2019 videomuzda, yurtdışından alışveriş yaparken bilmeniz gerekenleri sıraladık. Yurtdışından alışveriş yaparken vergi ne kadar? Yasaklı ürünler neler? Tüm soruların cevabı videomuzda.

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Yurtdışı alışveriş rehberi 2019

Öncelikle ülkemizde gümrük yasağı olan ürünleri bilmeniz gerekiyor. Çünkü yasaklı ürünler fiyatı ne olursa olsun gümrükten geçirilmiyor ve geri gönderiliyor. Yasak ürünlerin başında SIM kart girişine sahip olan akıllı telefon, tablet ve diğer cihazlar geliyor. O nedenle yurtdışında akıllı telefon satan yerlerden alım yapmamanız gerekiyor. Bununla birlikte tabii ki kesici delici aletler ve silahlar, sporcu supplement ürünleri, kozmetik malzemeleri, tütün, e-sigara ve alkol gibi ürünler de yasaklı durumda.

Yurtdışı alışveriş rehberi 2019 – Yurtdışı alışveriş vergisi ne durumda?

Türkiye’de bir zamanlar 150 Euro olan vergi muafiyeti, geçen yıllarda 22 Euro’ya kadar düşürülmüştü. Ancak şu anda vergi muafiyeti tamamen kaldırıldı ve 1 dolarlık bir ürün bile alsanız geri ödemeniz gerekiyor. Şu anda yurtdışı alışverişlerinde Avrupa Birliğine üye olan ülkelerden gelen ürünlerde %18, diğerlerinde ise %20 oranında vergi alınıyor. Ayrıca buna ek olarak son dönemde pek uygulanmayan 4.5 TL gümrük sunum ücreti de birçok kişiden alınmaya başlandı.

Söz konusu vergi birçok farklı şekilde alınabiliyor. Bizim Aliexpress’ten son aldığımız ürünlerin vergisini, direkt olarak ürünü getiren kargocuya nakit olarak ödedik. Ancak daha önce gümrükten irtibata geçildiği ve havale ile ödemişliğimiz de olmuştu. Bu noktada vergiyi direkt olarak sipariş esnasında alan yerler de var. Örneğin Amazon’un yurtdışı varyasyonlarında, ödeme ekranında vergi oranını da görüyor ve ödemesini önceden yapıyorsunuz. Bu sayede tekrar bir ödeme yapmanıza gerek kalmıyor ve onlar sizin yerinize vergiyi ödemiş oluyor.

Yurtdışı alışveriş siteleri konusunda en bilinen Aliexpress, GearBest, Banggood, AliBaba, Amazon, DX gibi web sitelerini kullanabilirsiniz. Tabii ki yurtdışından sipariş verdiğinizde ürüne göre gönderim süresinin de değişeceğini unutmayın. Çin kaynaklı gönderilerde genellikle 15 – 20 gün arası bir ürün gelme süresi oluyor.