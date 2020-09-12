Genel
Elektrikli 2021 Mercedes-Benz EQS, test edilirken yakalandı!
Mercedes-Benz‘in elektrikli model ailesinin en üstünde yer alacak olan EQS‘ye ait bir prototip, test edilirken görüntülendi. Söz konusu görüntülerde aracın kabinine ait kareler de yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Yeni DS 4 kamuflajlı olarak görüntülendi!
Aracın dış tasarımına baktığımızda şık ve pürüzsüz çizgilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Üretime hazır tipteki ön ve arka farlar kamuflajın altından biraz da olsa görünüyor. Ayrıca gövdeye gizlenebilen kapı kollarını da belirtmeden geçmemek lazım.
EQS’nin, yakın zamanda tanıtımı yapılan yeni Mercedes-Benz S-Sınıfı ile bir çok ortak noktası olduğunu söylemek mümkün. Bunu aracın kabinine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Örneğin dikey konumlandırılmış dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli. Ayrıca söz konusu fotoğraflarda, yeni S-Sınıfı ile aynı direksiyon simidinin kullanıldığı açıkça görülüyor.
Giriş seviyesi modelin 400 beygir civarında bir güç sunacağı söyleniyor. Fakat AMG imzalı, 600 beygirin üzerinde güç üretmesi beklenen performanslı bir modelin de dahil olduğu birkaç tane daha seçenek olacağı düşünülüyor. En yüksek menzil vadeden EQS modelinin ise WLTP döngüsüne göre 700 km’yi aşan bir menzil sunacağı söyleniyor.
Mercedes-Benz EQS’nin, Modüler Elektrik Mimarisi’ni (MEA) kullanacağı ve Sindelfingen‘deki Factory 56 tesisinde, S-Sınıfı ile birlikte üretileceği belli oldu.
Kaynak: Carscoops
Genel
Yeni DS 4 kamuflajlı olarak görüntülendi!
PSA‘nın premium markası DS Automobiles, Audi A3, BMW 1 Serisi ve Mercedes A-Sınıfı gibi araçların rakibi olacak DS 4 modelinin testlerine devam ediyor. Haberimizde yer alan casus fotoğraflar, aracın Güney Avrupa‘daki sıcak hava testleri esnasında kaydedilmiş.
İlginizi çekebilir: Nissan Z Proto’ya ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı!
Öncelikle DS 4’ün kullanacağı mimari hakkında farklı dedikodular bulunuyor. Yeni Citroen C4 ile benzerlikleri olması beklenen aracın, PSA Grubu‘nun CMP mimarisini kullanacağı söyleniyor. Fakat bazı kaynaklar ise DS 4’ün, Peugeot 308 ve DS 7 Crossback‘te kullanılan EMP2 platformunu kullanacağı söyleniyor. Dayandıkları gerekçe ise EMP2‘nin, plug-in hibritlerin de dahil olduğu, elektrik destekli motorların kullanımına olanak tanıması. Tabi dediğimiz gibi bu konu henüz kesinliğe kavuşmuş değil.
Söz konusu prototipin kamuflajına bakarak, seri üretime yakın bir gövdeye sahip olduğunu söylemek mümkün. Açılı farlar ve dikey gündüz LED farları ön kısımda dikkat çeken unsurlar arasında. Aracın arkasına geldiğimizde ise nevi şahsına münhasır grafikli LED farlar göze çarpıyor.
PSA’nın DS 4’ü, yarı otonom sürüşün de dahil olduğu, markanın en son teknoloji sürüş destek sistemleriyle donatması bekleniyor. Ayrıca tamamen elektrikli bir DS 4 versiyonunun da gelebileceğine dair dedikodular mevcut.
DS 4’ün 2021 başlarında tanıtılacağı ve 2022 yılı model gamına dahil edileceği düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
Diğer
MediaMarkt’tan futbol severlere özel fırsatlar!
MediaMarkt, futbol keyfini her yerde yaşamak isteyenler için yeni kampanyasını başlattı. Hem mağazalarda hem de MediaMarkt.com.tr adresinde, 11-14 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada pek çok üründe indirimin yanı sıra ek fırsatlar da sunuluyor.
Oppo A52 için indirim ve Enco W11 kulaklık hediyesi!
Kampanya kapsamında Oppo A52 modeli 3399 TL yerine 2899 TL’ye listeleniyor. Ayrıca Oppo A52 satın alanlar, 299 TL değerinde Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olabiliyor veya 1 yıllık MediaMarkt Koruma Paketinden 99 TL’ye faydalanabiliyor.
LG SJ3 Soundbar
Futbol maçlarını veya sevdiğiniz bir filmi izlerken görüntü kadar ses de önemli diyorsanız, LG SJ3 Soundbar modeli ses deneyimini zenginleştirmek için oldukça iyi bir seçenek. Model, kampanya kapsamında 999 TL‘lik indirimli satış fiyatıyla listeleniyor.
PHILIPS 55PUS7805 4K TV
Philips’in 2020 modellerinden olan 55PUS7805 modeli, 4K UHD çözünürlük sunan ve fiyat performans kategorisinde oldukça dikkat çeken bir ürün. Zira modelde 3 taraflı Ambilight aydınlatmaların yanı sıra, P5 Perfect görüntü motoruyla içeriğinize göre görüntüyü iyileştiren oldukça başarılı özellikler yer alıyor. Bu model, kampanya kapsamında 6199 TL yerine 5599 TL‘ye satılıyor.
JBL T460BT
Bir şeyler izlerken veya müzik dinlerken kablosuz kulaklık sevenlerdenseniz, fiyat performans oranıyla dikkat çeken JBL T460BT modeli kampanya kapsamında 329 TL’ye listeleniyor. Modelde 11 saate varan bir pil ömrü yer alırken, dahili mikrofonuyla beraber telefon görüşmelerinizi de yapabiliyorsunuz.
AXEN AX40DAB13-TNR
Uygun fiyatlı bir TV arayanlar için Android işletim sistemi ve Full HD çözünürlüğü ile öne çıkan AX40DAB13 modeli, kampanya ile birlikte 1799 TL yerine 1649 TL’ye listeleniyor.
Kampanya kapsamındaki tüm ürünlere ulaşamak için buraya tıklayın
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
Genel
Nissan Z Proto’ya ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı!
2009‘dan beri piyasada olan Nissan 370Z‘nin yerine gelecek olan Nissan Proto Z modeline ait yeni bir ipucu videosu yayınlandı. Videoda, aracın motor sesine ve manuel vitesli oluşuna vurgu yapılmış.
İlginizi çekebilir: Maserati’nin ortadan motorlu canavarı MC20 tanıtıldı!
Efsane Z serisinin mirasını sürdürecek olan bu modelin önden motorlu, arkadan çekişli ve altı ileri manuel şanzımana sahip olacağı düşünülüyor. Fakat bu videoda aracın manuel vitesli olduğu ve mekanik el freni kolunun oluşu açıkça görünüyor. Nissan’ın bu tip detaylar ile sadık kitlesinin gözünde artı puan alacağını söyleyebiliriz.
33 saniyelik bu videoda Nissan Z Proto’nun kapı eşikleri, orta konsolu, LED farları ve yeniden tasarlanmış “Z” logosu dikkat çekiyor. Ayrıca 10 kollu, V şekilli siyah jantlar da aracın “Z” serisi imajını güçlendiriyor.
Z Proto’nun sesinden yola çıkarak motorun, muhtemelen 3.0 litre hacimli, çift turbolu V6 olacağı düşünülüyor. Nissan Grubu‘ndaki diğer benzer seviyedeki modeller olan Infiniti Q50 ve Q60 Red Sport 400‘ün motorları 400 beygir güç ve 475 Nm tork değerlerine sahip. Fakat Z Proto‘nun performans değerleri hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Z Proto’nun tanıtımı, Türkiye‘ye göre 16 Eylül günü saat 02.30‘da yapılacak. Aracın bir konsept veya üretim öncesi bir prototip olacağı hatta 2022’de piyasaya sürüleceğini gibi dedikodular da bulunuyor. Tabi ki bu dedikoduların doğruluğunu tanıtımda göreceğiz.
Kaynak: Carscoops