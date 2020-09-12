Elektrikli 2021 Mercedes-Benz EQS, test edilirken yakalandı!

Mercedes-Benz‘in elektrikli model ailesinin en üstünde yer alacak olan EQS‘ye ait bir prototip, test edilirken görüntülendi. Söz konusu görüntülerde aracın kabinine ait kareler de yer alıyor.

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Aracın dış tasarımına baktığımızda şık ve pürüzsüz çizgilere sahip olduğunu söylemek mümkün. Üretime hazır tipteki ön ve arka farlar kamuflajın altından biraz da olsa görünüyor. Ayrıca gövdeye gizlenebilen kapı kollarını da belirtmeden geçmemek lazım.

EQS’nin, yakın zamanda tanıtımı yapılan yeni Mercedes-Benz S-Sınıfı ile bir çok ortak noktası olduğunu söylemek mümkün. Bunu aracın kabinine bakarak daha iyi anlayabiliriz. Örneğin dikey konumlandırılmış dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli. Ayrıca söz konusu fotoğraflarda, yeni S-Sınıfı ile aynı direksiyon simidinin kullanıldığı açıkça görülüyor.

Giriş seviyesi modelin 400 beygir civarında bir güç sunacağı söyleniyor. Fakat AMG imzalı, 600 beygirin üzerinde güç üretmesi beklenen performanslı bir modelin de dahil olduğu birkaç tane daha seçenek olacağı düşünülüyor. En yüksek menzil vadeden EQS modelinin ise WLTP döngüsüne göre 700 km’yi aşan bir menzil sunacağı söyleniyor.

Mercedes-Benz EQS’nin, Modüler Elektrik Mimarisi’ni (MEA) kullanacağı ve Sindelfingen‘deki Factory 56 tesisinde, S-Sınıfı ile birlikte üretileceği belli oldu.

Kaynak: Carscoops