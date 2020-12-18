Back 4 Blood için kapalı alfa kayıtları başladı

The Game Awards etkinliğinde çıkış tarihi duyurulan Back 4 Blood oyununun kapalı alfa kayıtları başladı. 21 Aralık‘a kadar seçili bölgelerde açık olan Kapalı PC Alfa Testi‘yle ilgili detaylar verildi.

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Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından da yayınlanacak olan Back 4 Blood’ın kapalı alfası için bir video paylaşıldı.

Popüler Left 4 Dead serisi gibi co-op olarak oynanan ve hikaye moduna sahip olan Back 4 Blood’ın kapalı alfası için şu anda kayıtlar başlamış durumda. Oyunun kapalı alfa modunda oynamak isteyenler, ilgili adresten kayıt yaptırmak zorunda. Başvurusuna olumlu dönüş alan oyuncular, Back 4 Blood oyununu 17 Aralık ve 21 Aralık tarihleri arasında oynayabilecek.

Cleaners adı verilen dört kişilik bir afetzede grubunun başından geçenlerin anlatılacağı oyunu ister beraberinizdeki üç yapay zeka karakteri ile tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak üç arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz. Düşman çeşitliliğinin göz doldurur seviyede olduğu oyunda, kullanılan Roguelike kart sistemi ile özelleştirilmiş desteler üretecek ve farklı seçenekler ortaya koyabileceksiniz. Ana senaryo modunun dışında, Back 4 Blood oyununda PvP ve çok oyunculu modları da bulunuyor.

Back 4 Blood Türkçe dil desteği ile geliyor

Back 4 Blood’ın, 22 Haziran 2021’de Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Son olarak söz konusu hayatta kalma oyunu, Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile satışa sunulacak. Bu da, oyunu oynarken hikayesini ve konuşmalarını rahatlık ile anlayabileceğimiz anlamına geliyor.