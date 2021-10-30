Axie Infinity Fiyatı Facebook’un “Meta” Olmasıyla Yükseldi!

Axie Infinity fiyatı, AXS’in Facebook’un Meta’ya yeniden markalaştığı haberine tepki vermesiyle 155 doların üzerindeki bölgelere fırladı. 150 dolar civarındaki ani direncin üzerine bir artış, AXS’nin yeni zirveleri etiketlemesini sağlayabilir.

Facebook’un 28 Ekim’de Meta olarak yeniden markalaştığına dair yaptığı duyuru, bir metaverse oluşturmak için çevrimiçi sosyal medyanın ötesine geçme isteklerinin bir teyidiydi. Bu haberler, Metaverse’de NFT ve oyun kriptoları arasında spekülatif bir ralliyi tetikledi. Gelişmeler ile birlikte Decentraland (MANA), 28 Ekim ile 29 Ekim arasında %80’e varan bir artış kaydetti ve piyasa değeri sadece 24 saatte 1,44 milyar dolardan 2,08 milyar doların üzerine çıktı.

Axie Infnity’nin yerel bir tokeni olan Pokemon tarzı bir “oyna-kazan” evcil hayvan eğitim oyunu ve sanal dünya olan AXS de %22,5’e varan bir artışla iki haftanın en yüksek seviyesini 160 doların üzerine çıkardı. AXS, oyuncuların dijital evcil hayvanlar (oyun içi NFTS) satın almak için kullandığı Axie pazar yerinin yasal ihalesi olarak tanımlanıyor.

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Axie Infinity, 28 Ekim’de 117 dolardan 29 Ekim’de 163 dolara %39’un üzerinde ralli yaptı. Bu ralli, o zamandan beri AXS fiyatının 142 dolar civarındaki mevcut fiyata doğru olduğunu gören 150 dolarlık direnç seviyesi tarafından reddedildi. AXS, 140 doların üzerinde bir düşüş eğilimi ile işlem görüyor ve bu seviyenin altına kayması, 125 dolarlık destek duvarına doğru düşmek için son yükseliş momentumunu kaybettiğini gösterebilir. AXS fiyatı yazı sırasında 149 dolardan işlem görüyor. Olası bir 125 dolar alt seviyesine inilmesi fiyatı 108 ila 114 bandı arasına çekebilir.

AXS fiyatı arz bölgesinden gelen 148 dolar ile 155 dolar arasındaki satış baskısını aşarsa, Axie Infinity yükselerek 155 dolar üzerinde yeni rekor seviyeler keşfedebilir. Yükselen hareketli ortalamalar ve MACD’nin pozitif bölgedeki hareketi bu yükseliş görünümünü doğruluyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesinin aşırı alıma yakın 63‘teki konumu, yükseliş momentumunun hala bir miktar gücü olduğunu gösteriyor.

*Yatırım tavsiyesi içermez.