Avustralya’da 30 Yıl Sonra İlk Defa Plak Fabrikası Açılıyor

Yeni üretim teknolojisi ve Sony gibi büyük şirketlerin sayesinde plak yeniden geri döndü ve bu çılgınlık Avustralya’ya da sıçradı.

Avustralya, 30 yıl aradan sonra ilk plak fabrikasını açıyor. Son yıllarda plak satışları en popüler olduğu zamanlardaki seviyesine geldi ve bu durum devam edecek gibi gözüküyor. Trent Reznor geçtiğimiz günlerde Quake’in müziklerinin plağının çıkacağını duyurdu. Bu sene düzenlenen Comic-Con etkinliğinde ise Contra’nın müziklerinin plağının çıkacağı belirtildi. Deadpool ve Logan filmlerinin de müzikleri plak olarak gelecek.

Program Records, 2018’in başında açılacak. Şirket, Toronto merkezli Viryltech’in WarmTone presini kullanacak. Gelişen teknoloji sayesinde plaklar geçmiş yıllara göre daha hızlı ve daha doğru basılacak. Fabrika ilk başta 140 gram ve 180 gram ağırlığında 33’lük plak basacak. 2018’in sonuna doğru da 45’lik üretimi yapacak.