Merkez Bankası’ndan Dijital Türk Lirası Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi hakkında, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan sürecin teknolojik ortakların katılımı ile bir sonraki aşamaya geçmesine karar verildiği açıklandı.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinin geliştirme ve test süreçleri ortakların da katılımıyla gerçekleşecek. Bu kapsamda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturdu.

Açıklamada şu demeçlere yer verildi :

“Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip Dijital Türk Lirası Ağı tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.”

TCMB yaptığı açıklamada, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik henüz nihai bir karara varmadıklarını belirtti. Yapılan tüm çalışmaların sadece deneysel faaliyetler olduğu ifade edildi:

“Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır.”

Yapılan çalışmaların birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasının ardından 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı da açıklamada yer aldı.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin blokzincir teknolojisini benimseyip bu konuda daha ciddi adımlar atacağının sinyallerini alıyoruz.