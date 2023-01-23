Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehir merkezini 2022’de Avrupa’nın en işlek havalimanı seçilen İstanbul havaalanına bağlayan yeni bir yüksek hızlı İstanbul metro hattı açtığını açıkladı. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha önce canlı olarak İstanbul havaalanına giden metro hattının 120 km/s hıza kadar Avrupa’nın en hızlı metrosu olacağını söyledi. Artık Avrupa’nın en hızlı metrosu İstanbul’da diyebiliriz.

34 km’lik metro hattı, kentin Türkiye’nin en büyük havalimanına ve dünyanın en büyük havalimanlarından birine ilk demiryolu bağlantısına işaret ediyor. Erdoğan, günde 800.000 yolcu kapasiteli yeni metro hattı sayesinde artık Kağıthane’den İstanbul havalimanına 24 dakikada ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

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Ekim 2018’in sonunda resmi olarak açık ilan edilen ve ardından Nisan 2019’da tamamen hizmete alınan İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en işlek havalimanı olarak kabul ediliyor: geçen yıl günde ortalama 1.156 uçuş vardı. Başkan ayrıca, yeni açılan metronun alarm sisteminin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Konseyi (TÜBİTAK) işbirliğiyle önde gelen Türk savunma şirketi Aselsan tarafından üretildiğini kaydetti.

Türkiye ayrıca İstanbul ile Ankara arasındaki yüksek hızlı demiryolu hattını metropoldeki iki havaalanına bağlamayı planlıyor. Anadolu yakasında demiryolu hattını Sabiha Gökçen Havalimanı ve şehrin Avrupa yakasında İstanbul Havalimanı’na bağlayacak proje ihale aşamasına yaklaşıyor.