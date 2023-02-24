TikTok platformunun durdurulamaz yükselişi Batılı devletleri endişelendiriyor. Son olarak araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde yerel olarak sunulacağı haberleriyle gündeme gelen TikTok, Avrupa Birliği’nden gelen yasak kararıyla sarsılmış durumda. Avrupa Komisyonu personeli tarafından kullanılan cihazlara TikTok’un yüklenmesi yasaklandı!

Avrupa Birliği TikTok Konusunda Endişeli!

Avrupa Komisyonu, TikTok’un kendi personeli tarafından kullanılan cihazlara yüklenmesini resmen yasakladı. AB sözcüsü Sonya Gospodinova, AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun kurumsal yönetim kurulunun, sosyal medya uygulamasını personel cihazlarından yasaklama kararı aldığını söyledi.

Gospodinova yaptığı açıklamada, güvenlik kaygıları nedeniyle uygulamayı yasaklayan diğer devlet kurumlarını hatırlatarak, “Bu tedbir, komisyonu ve komisyonun kurumsal ortamını siber saldırılara karşı korumayı amaçlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yasak, bütün Avrupa Komisyonu personelleri için geçerli olacak. Uygulama sadece komisyonun kendisi tarafından yönetilen cihazlardan değil, aynı zamanda resmi bir uygulamanın yüklü olduğu tüm kişisel cihazlardan da yasaklanacak.

Eğer komisyon çalışanları 15 Mart’a kadar TikTok’u cihazlarından kaldırmazlarsa, Avrupa Komisyonu’na ait resmi uygulamalar bu kişisel cihazlarda kullanılamayacak.

TikTok’un bu konu hakkında Avrupa Birliği’ne tepkili olduğunu söylemek mümkün. TikTok sözcüsü yasağa tepki göstererek “Yanlış olduğuna ve temel yanılgılara dayandığına inandığımız bu karar bizi hayal kırıklığına uğrattı.” ifadelerini kullandı.

Bugünkü yasak AB komisyonunun kendisine ve tahmini 32.000 çalışanına özgü olsa da, TikTok Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’na uymadığı takdirde Eylül ayında tüm bölgede tam bir yasakla karşı karşıya. Şirketin, sosyal medya uygulamalarının ağlarında yayınlanan içeriğe daha fazla düzenleme eklemesini gerektiren mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek için 1 Eylül’e kadar süresi var.

Şirket AB’deki ilk yasaklarıyla karşı karşıya kalırken, ABD’de zaten aylardır yasaklarla karşılaşıyor. Bu yasaklar da çoğunlukla hükümet cihazlarıyla sınırlıydı, ancak şirket ülke çapında bir yasak fikriyle beraber ciddi anlamda artan baskıyla karşı karşıya.

Her ne kadar TikTok’un popülerliği Batı ülkelerinde giderek artsa da, bu devletlerin kullanıcıları ve kullanıcılarının kişisel verilerini koruma konusunda oldukça katı olduğunu söylemekte fayda var. TikTok’un yükselişi, kullanıcıları ve devletleri koruma bağlamında alınan kararlar nedeniyle sekteye uğrayabilir.

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Bizler de TikTok hakkındaki yasak kararlarını yakından takip ediyoruz. Firmanın Avrupa Birliği’nin bu kararından sonra Dijital Hizmetler Yasası’na uyup uymayacağı merak konusu olmuş durumda. TikTok tepki olarak uygulamayı Avrupa’dan çekebilir, fakat vazgeçilen kullanıcı sayısı düşünüldüğünde bunun TikTok için mantıklı bir hamle olmayacağını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce AB ile TikTok arasında bir soğuk savaş başladı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!