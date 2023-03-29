Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerin 2035 yılından itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıkladı. Yasaya göre, otomobil üreticileri, 2035’e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak!

Avrupa Birliği İçten Yanmalı Motorlara Savaş Açtı!

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye, Almanya başta olmak üzere otomotiv sektöründe ciddi varlık gösteren birkaç ülke itiraz etmişti.

Almanya, planı desteklemek için AB’nin e-yakıt olarak bilinen, yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretilen sentetik yakıtlarla ilgili muafiyet getirilmesini istemişti. Bu sayede hem karbon emisyonu azaltılacak hem de geleneksel yakıt benzeri yakıtlar kullanılabilecekti.

Bu konuda AB Komisyonu ile Almanya arasında müzakereler sonucunda uzlaşı sağlanmıştı. Almanya, bu uzlaşıyla beraber sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni araçların satışı konusunda AB’den güvence almıştı.

Hala geliştirilme aşamasında olan sentetik yakıtların düşük karbonlu elektrik kullanılarak üretilmesi gerekecek. Çevreciler bu yakıtlara karşı çıksada dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden olan Almanya bu yakıtlar sayesinde içten yanmalı motorların 2035 yılından sonra da kullanılabileceğini savunuyor.

Her ne kadar itirazlar yükselse de, AB Konseyi, üye ülkelerin 2035 yılından itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıkladı. Üye ülkelerin enerji bakanları uzun süren pazarlıkların tamamlanmasının ardından formalite gereği yasak kararını onayladı. Toplantıda Polonya yasağa karşı çıkarken Bulgaristan, İtalya ve Romanya çekimser kaldı.

Yasa, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu hamleyle beraber AB’nin çevrecilik konusunda vites artırdığını söylemek mümkün. Ülkemizde ise durum tam tersi.

Türkiye’nin içten yanmalı motorları yasaklamayla ilgili bir planı olmadığı gibi, elektrikli araçlarla ilgili bir teşvik de yok. Hatta, Togg dışındaki elektrikli araçlar ciddi vergi yüküyle karşı karşıya kalmış durumda. Tam anlamıyla uçan akaryakıt fiyatlarına rağmen insanlar daha az yakıt tükettiği için dizel araçlara yöneliyor. Dizel araçların çevreye verdiği zarar ise çok büyük.

Umuyoruz ki ülkemizdeki yetkililer bu konuda da bir çalışma yürütür ve cennet ülkemizin çevre güzelliğini ve insanımızın sağlığını korumak için gerekli adımlar atılır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye de Avrupa Birliği ülkelerine benzer kararlar almalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!