Bir yıldan kısa bir süre önce, BMW kompakt sınıftaki en hızlı otomobile sahip olmakla övünüyordu. Jorg Weidinger’in pilotluğundaki Bavyera coupe, Nordschleife’ı 7 dakika 38,71 saniyede turlamıştı. Ancak, bu rekor artık yeni Audi RS3 Nürburgring rekoru ile geçersiz hale geliyor.

İçindekiler Audi RS3 Nürburgring performansı dudak uçuklatıyor

Audi RS3 Nürburgring performansı dudak uçuklatıyor

Kamuflajlı olan 2025 Audi RS3, resmi olarak açıklanmasa da, zorlu parkuru 7 dakika 33,12 saniyede tamamlıyor. Direksiyonun arkasında, Pirelli P Zero Trofeo R yarı kaygan lastiklerle donatılmış hot sedanı kullanan yarış ve geliştirme pilotu Frank Stippler bulunuyor. Dört kapılı bu cep roketinde ayrıca seramik frenler, daha sert RS’ye özgü uyarlanabilir süspansiyon ve yeniden ayarlanmış bir şasi yer alıyor.

Her ne kadar 2025 Audi S3 eskisinden daha fazla güce sahip olsa da, makyajlı Audi RS3’te durum böyle değil. Avrupa modeli olarak, 2.5 TFSI motorun biraz değiştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor ve turboşarjlı sıralı beşlinin gücü 395 beygir gücünde. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, mevcut RS3 401 hp güç üretiyor.

Audi Sport’un patronu Sebastian Grams, daha fazla gücün olmayışının biraz hayal kırıklığı yaratabileceğini ifade ediyor. Mayıs 2023’te yapılan bir röportajda Grams, “Bir sonraki adım için beş silindirli sayısını artıracağız. Bunu geliştireceğiz. Hala gidilecek yol var. Daha hızlı, daha fazla performansa sahip, çanak koltuklara sahip olan RS3 Performance Edition’ı ve başka bir kalibrasyonu yaptık. Gelecekte ürünlerimizi gerçekten keskinleştireceğimizi görebilirsiniz.” diyerek beklentileri yükseltiyor.

Bu özel versiyon, Amerika için olmayan ve 401 hp güce sahip olan sınırlı bir üretimdi. Ancak yeni Audi RS3 Nürburgring rekorunu kıran model, gelecekte daha sıcak bir türevle karşımıza çıkabilir. Audi, daha sıkı emisyon düzenlemeleri göz önüne alındığında motorun bu dünya için çok uzun süre kalamayacağını ima ediyor, dolayısıyla muhtemelen sıralı beşlinin en üst versiyonunu kullanacak.

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Amerikalılar standart olarak daha fazla güce sahipken, Avrupalılar beş kapılı bir hatchback olan ve Volkswagen Golf R’ye daha şık ve güçlü bir alternatif olarak görülen Audi RS3 Nürburgring modeline sahip olabiliyor. Audi, Ağustos ayının sonunda 2025 RS3 için Avrupa’da sipariş almaya başlayacak ve bayiler ilk arabaları Ekim ayında teslim alacak.