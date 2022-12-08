Bir dönemlerin efsane oyun şirketi Atari, eski şöhretinden çok uzakta olsa çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 80’li yılların yayınlanmamış bir oyununu geri getirmeyi hedefliyor. Söz konusu oyun, firmanın çok zor olduğunu tespit etmesinin ardından onlarca yıl önce iptal edilen eski bir 1982 arcade oyunu olan Akka Arrh. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Atari, Akka Arrh Oyununu 40 Yıl Sonra Piyasaya Sürecek

80 ve 90’lı yılların popüler oyun yayıncısı, hem ülkemizde hem de Dünya’da birçok konsol oyunu tanıttı. Bunlardan kimisi çok beğenilirken, bazıları oyun dünyasının çökmesine bile sebep oldu. Şirket yayınladığı oyunlar kadar da tasarlandıktan sonra piyasaya sürmekten vazgeçtiği bazı yapımlara da sahip. Eskileri gözden geçiren firma, bir dalga atıcı oyunu olan Akka Arrh’ı yeninden yapım yoluyla canlandırıyor. Şirket, psychedelic ve synthwave tarzı oyunlarıyla tanınan geliştirici Jess Minter ile birlikte çalışıyor. Atari, yaklaşan deneyimi “mümkün olan en iyi rüya” olarak nitelendiriyor. Yeni remake PC, PS5 ve PS4, Xbox Series S ve Series X, Nintendo Switch ve hatta Atari VCS’de yayınlanacak.

Şirket oyunu önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Akka Arrh oyunundan bahsedecek olursak, oyuncu ekranın ortasındaki Sentinel’i kontrol ederek gelen düşman dalgalarıyla savaşırken, oyun düşmanları hedef almak için bir iztopu kullanıyor. Sentinel ayrıca, oyuncunun temizlemesi gereken sekizgen bir alanla çevrili. Şirketin oyunu zamanında yayınlamamasının en büyük nedeni ise, oyun içi hareketlerin çok karmaşık olması. Tabi ki bu durum oyun başlığındaki yıl, 1982, için geçerli. Şirketin bu kararı, 80’li yıllardaki oyunların basitliği göz önüne alındığında anlaşılabilir bir durum. Yayıncı Atari ve geliştirici Llamasoft, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için oyunu 21 Şubat’ta çıkaracak. Atari’nin kendi konsollarının yeni oyuna ne zaman kavuşacağı henüz belli değil. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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