Android işletim sistemi milyarlarca cihazda kullanıyor. Buradaki uygulamalar çoğunlukla Google Play Store üzerinden indiriliyor. Google, Play Store’daki 2022 verilerini açıkladı.
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2022 Google En iyi Uygulamalar
- Google için en iyi uygulama: Dream by WOMBO
- Google için en iyi oyun: Apex Legends Mobile
- Kullanıcılar için en iyi uygulama: BeReal
- Kullanıcılar için en iyi oyun: Apex Legends Mobile
En iyi Google Play Store uygulamaları (2022)
- Eğlence: PetStar
- Mansiyon ödülü: DanceFitMe, noteIt widget
- Kişisel gelişim: Breathwrk
- Mansiyon ödülü: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician
- Problem çözme (günlük ihtiyaç): Plant Parent
- Mansiyon ödülü: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker
- İşlevsellik: Recover Athletics
- Mansiyon ödülü: Linktree, Little Lunches, Wamble
- Problem çözme (günlük ihtiyaç): Plant Parent
- Mansiyon ödülü: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker
- İşlevsellik: Recover Athletics
- Mansiyon ödülü: Linktree, Little Lunches, Wamble
Ayrıca bkz: Türk Telekom’dan Yeni Nesil Dijital Paket: Fiks
En iyi Google Play Store oyunları (2022)
- Çok oyunculu (Multiplayer): Dislyte
- Mansiyon ödülü: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe
- Spontane aktivite: Angry Birds Journey
- Mansiyon ödülü: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline
- Bağımsız yapım (Indies): Dicey Dungeons
- Mansiyon ödülü: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies
- Hikâye örgüsü: Papers, Please
- Mansiyon ödülü: DEEMO II, Inua – A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion
- Dikkat çekme: Genshin Impact
- Mansiyon ödülü: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox
- Play Pass: Very Little Nightmares
- Mansiyon ödülü: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants
- Tabletler için en iyisi: Tower of Fantasy
- Mansiyon ödülü: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please
- Chromebook modelleri için en iyisi: Roblox
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