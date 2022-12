YouTube kendi kişiselleştirilmiş ifadelerini kullanıma sunmaya başladı. Twitch ifadelerine benzeyen YouTube İfadeleri, YouTube’daki yorum bölümlerinde ve canlı sohbetlerde kullanılabiliyor. Platform daha önce bireysel yayıncıların kendi tepkilerini ve ifadelerini sunmalarına izin veriyordu.

Yakın zamanda YouTube, etkileşimli canlı yayınlar için Canlı Soru-Cevap ve akıllı TV’ler için yeni başlangıç sesleri ve animasyonları gibi yeni özellikleri kullanıma sundu.

Twitch’in varsayılan sistem genelindeki ifadelerinin otomatik tamamlama için adlandırılmasına benzer şekilde, YouTube’un ifadeleri de otomatik tamamlama için belirli adlara sahiptir, bu nedenle “cat-orange-whistling:” yazmak, bir yanıt yorumunu otomatik olarak turuncu bir kedi ıslığı ile dolduracaktır. Bununla birlikte, YouTube’un ilk ifadeleri oyunla ilgilidir, ancak firmanın duyuruda belirttiği gibi diğer kategoriler daha sonra eklenecektir.

for the times where words just aren’t enough… introducing YouTube Emotes! 🥳

now everyone can join in & react to all the biggest Ws across streams w/ new emotes.

we’re starting with emotes for Gaming but more types of emotes to come, stay tuned👀

more: https://t.co/H2iZYffWAS pic.twitter.com/rpTmVvnCtj

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 5, 2022