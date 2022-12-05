Microsoft yakında Sony, Take-Two ve EA gibi diğer büyük oyun yayıncılarının izinden giderek birinci parti video oyun fiyatlarını yükseltecek. Xbox’ın birinci parti oyunlarının mevcut 59.99 dolarlık fiyat etiketi, 2023 yılından itibaren Starfield ve Forza Motorsport gibi merakla beklenen oyunları da etkileyecek şekilde 69.99 dolara yükseltilecek.

Şirket IGN’e yaptığı açıklamada değişikliği doğrulayarak “bu fiyat bu oyunların içeriğini, ölçeğini ve teknik karmaşıklığını yansıtıyor” dedi.

Fiyat artışı Starfield, Redfall, Fable ve diğerleri gibi Xbox platformuna özel büyük AAA sürümlerinde görülecek olsa da, Xbox Game Studios’un Grounded veya Pentiment ölçeğindeki daha küçük oyunları belki de bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Beklendiği gibi, bölgesel fiyatlandırma kendi ayarlamalarını takip edecektir.

Ayrıca bkz: Steam Sayfasına Göre Star Wars Jedi: Survivor 15 Mart 2023’te Yayınlanıyor!

“Yeni nesil” için fiyat artışı ilk kez iki yıl önce Take-Two’nun NBA 2K21’in Xbox Series X|S ve PlayStation 5 sürümlerini son nesil sürümlere göre 10 dolar artırmasıyla görülmüştü.

Microsoft ayrıca Xbox Game Pass ve PC Game Pass aboneliklerinin, oyunlarını doğrudan satın almak için bir alternatif olmaya devam edeceğini belirterek, “Xbox’taki ekiplerimiz tarafından geliştirilen tüm oyunlarda olduğu gibi, piyasaya sürüldükleri gün Game Pass ile de mevcut olacaklar” dedi.

Xbox tarafında oyun fiyatları artarken, Microsoft son zamanlarda rakibinin aksine Xbox Series X|S konsol fiyatlarını yükseltmeyi planlamadığını söyledi. Bununla birlikte, popüler Xbox Game Pass abonelik hizmetleri için ufukta bazı fiyat ayarlamaları olabilir.

Kaynak: IGN