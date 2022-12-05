BOE, Çin’in Dünya Ekran Endüstrisi Konferansı’nda dünyanın ilk 600 Hz oyun dizüstü bilgisayar ekranını sergiledi. Panelle ilgili ayrıntılar şu anda oldukça sınırlı olsa da şirket şu anda Dünya’da aktif en hızlı ekranlarından birini tanıttı. Gelin hep beraber yeni paneli daha yakından tanıyalım.

BOE, İlk 600 Hz Hızına Sahip Ekran Panelini Tanıttı

Ünlü şirket açıklamasa da panelin VA, IPS ya da TN olması büyük olasılık taşıyor. Çözünürlük konusunda da herhangi bir bilginin olmadığını belirtmekte fayda var. Tek bildiğimiz panelin 16 inç olduğu ve maksimum 600 Hz yenileme hızını desteklediği. Bu yılın başlarında Alienware, 480 Hz panellere sahip birkaç oyun dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Bununla beraber aktif olarak piyasadaki dizüstü bilgisayarların çoğu 360 Hz’de kalıyor. Ancak, bunlar BOE’nin yeni paneli için gerçek rakipler değil.

Şirketin en büyük rakibi, Nvidia ve Asus. Bilmeyenler için Computex’te bu iki marka 500 Hz’e ulaşabilen bir model ortaya çıkarmıştı. Ancak dizüstü bilgisayar satın alınamadığı için biz kullanıcıların deneyiminden mahrum kaldı. BOE’nin paneli tam olarak ne zaman piyasaya süreceği ise belirsizliğini koruyan bir başka konu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Samsung, Artık BOE’den Ürün Almayacak

TheElec’in edindiği bilgilere göre, Samsung BOE’yi resmi tedarikçi listesinden çıkardı. Şirket bundan sonra Çinli üreticiden herhangi bir ürün satın almayacak. Bu durum BOE’nin telif ödemeleriyle ilgili son dönemde yaşadığı sorunların bir sonucu. Haberlere göre, Güney Koreli şirket BOE’den pazarlamasında Samsung’un adını kullandığı için telif ücreti ödemesini istedi. Ancak Çinli şirket bunu reddetti. Samsung olaydan sonra BOE’den adlığı ekran paneli sayısını minimuma indirdi. Şimdi ise şirket ticareti tamamen kesmek istiyor.

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