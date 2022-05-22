Japon merkezli medya şirketi Nikkey, iş ve finans sektörüne odaklananan dünyanın en büyük finans gazetesi. Bu hafta şirket bir güvenlik ihlali açıkladı, fidye yazılımı bir Singapur şubesindeki sunucularından birine bulaştığını doğruladı. Nikkei, saldırıyı Japon ve Singapurlu yetkililere bildirirken ve saldırının kapsamını araştırıyor.

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Nikkei Perşembe günü, Nikkei Group Asia’nın Singapur’daki merkezindeki bir sunucunun fidye yazılımı tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Şirket tarafından yayınlanan veri ihlali bildirimi, Sunucuya yetkisiz erişim ilk olarak 13 Mayıs’ta tespit edildi ve dahili bir soruşturma başlatıldı. Nikkei Group Asia, etkilenen sunucuyu derhal kapattı ve etkiyi en aza indirmek için başka önlemler aldı. Duyuruya göre, güvenliği ihlal edilen sunucu muhtemelen müşteri verilerini içeriyor.

Nikkei’nin halkla ilişkiler ofisi yaptığı açıklamada, “Neden olduğumuz sorun için içtenlikle özür dileriz.” Dedi. “İlgili makamlarla işbirliği içinde uygun önlemleri alacağız ve bilgi korumasını geliştirmek için çaba göstereceğiz.” açıklamaları yapıldı.