ASUS ZenScreen, en çok satan portatif monitör serisi oldu!

ASUS, ZenScreen serisinin dünyanın en çok satan taşınabilir monitörleri olduğunu duyurdu. Önde gelen analiz şirketlerinden biri olan IHS Markit’in yayınladığı rapora göre, ASUS taşınabilir monitörler 2019’un ilk üç çeyreğinde toplam global pazarın %64’ünü oluşturuyor.

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IHS Markit’e göre, kullanıcıların taşınabilir monitörlerin avantajlarının farkına varmasıyla birlikte pazar 2019’da %46 büyüdü. 2020’de ise pazarın %27 daha büyümesi bekleniyor. Pazarda büyüme yaşanırken ASUS liderliğini korumayı sürdürüyor. ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki büyük e-ticaret mağazalarından toplanan verilere göre ASUS, taşınabilir monitör satışlarında üst üste üç yıldır lider konumda.

ASUS’un bu alandaki liderliği 2013 yılında şirketin piyasaya sürdüğü ilk taşınabilir USB monitör olan MB168B ile başladı. 2016’da ise ASUS, dünyanın USB Type-C™ (USB-C™) bağlantılı ilk taşınabilir monitörünü sundu. Bu cihaz tek bir USB-C kablosuyla hem güç hem de video sinyali aktarımı yapabiliyor.

ASUS 2017’de dünyanın en ince 15,6 inç FHD taşınabilir monitörü olan ZenScreen MB16AC ile ZenScreen serisini genişletti. Bu model ayrıca hibrit sinyal çözümüne sahip ilk taşınabilir monitör oldu. USB-C ve USB Type-A bağlantılarına destek veren bu monitör neredeyse tüm dizüstü bilgisayarlara uyum sağlıyor. 2018’de ASUS, kendi piline sahip en ince taşınabilir monitör olan ZenScreen Go MB16AP modelini piyasaya sürdü. 2019’a gelindiğinde ise ASUS, kendi piline ve çoklu dokunmatik özelliğine sahip ilk taşınabilir monitör olan ZenScreen Go MB16AMT modelini çıkardı.

Üretkenliği artıran çok yönlü seçenekler!

ZenScreen taşınabilir monitörler mobil üretkenlik ve eğlence deneyimini iyileştirmek için tasarlandı. Çok yönlü tasarımlara sahip olan bu modeller, çok farklı şekillerde kolaylıkla kullanılabiliyor. Evden çalışan dizüstü bilgisayar kullanıcıları ekstra bir ekran ile çalışma alanlarını genişleterek üretkenliklerini ve konforlarını bir üst seviyeye çıkarabiliyor. Kullanıcılar ayrıca akıllı telefonlarındaki uygulamaları veya içerikleri daha geniş ekranda izleyebiliyor.

ZenScreen fotoğrafçıların fotoğraflarını daha geniş bir ekranda daha ayrıntılı görüntülerle düzenlemesine olanak veriyor. Konsol oyuncuları ise evlerinde değilken oyun keyfini yaşamaya devam edebiliyor. Tüm ZenScreen modellerinde FHD çözünürlükte 15,6 inç IPS ekranlar bulunuyor.

ASUS farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren farklı özelliklerle donatılmış birçok ZenScreen taşınabilir monitör modeline sahip. HDMI bağlantısına, 10 nokta çoklu dokunmatiközelliğine,dahili hoparlörlere, pile,USB-C bağlantısına veya başka özelliklere sahip modeller arasından tercih yapılabiliyor.

ASUS oyuncular için yeni taşınabilir monitörler tasarladı!

ASUS taşınabilir monitör serisini eğlence için tasarlanan modellerle genişletiyor. Bu yeni modeller, seyahat ederken de yüksek kaliteli oyun deneyimi yaşamak isteyen rekabetçi oyuncuların artan ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Yeni ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü, 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresine sahip 17,3 inç IPS FHD ekranıyla dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü unvanını taşıyor. Yalnızca 1 kg ağırlığındaki Strix XG17, dahili pili sayesinde tek bir şarjla 3,5 saate kadar 240 Hz performansı sergileyebiliyor. Hızlı şarj teknolojisine sahip monitör, bir saat şarj ile 120 dakika çalışabiliyor. 48-240 Hz arasında çalışan adaptive-sync teknolojisiyle donatılan ürün, çok güçlü olmayan GPU’larla bile akıcı bir oynanış sunabiliyor. Öne dönük stereo hoparlörler oyunlarda net ve etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor.

XG17, tercihe bağlı sunulan ROG Tripod ile birlikte kullanıldığında farklı açılara ve yüksekliğe getirilebiliyor. Böylece hemen her kullanım senaryosuna uygun hale gelebiliyor. Örneğin oyuncular XG17’yi doğrudan oyuncu dizüstü bilgisayarlarının üzerine yerleştirip oyun alanını genişletebiliyor. ROG Tripod ayrıca XG17’yi konsol oyuncularının seyahatlerde kullanabilecekleri bir monitöre veya mobil oyunlar için geniş bir ekrana dönüştürüyor.

ZenScreen ile yeni nesil ekran deneyimi!

Taşınabilir monitörlerinin başarısını kutlamak isteyen ASUS, 16 Mart – 5 Nisan 2020 tarihleri arasında sosyal medya üzerinde bir kampanya başlatıyor. #TeamZenScreen etiketiyle deneyimlerini Facebook, Instagram veya Twitter’da paylaşan ZenScreen kullanıcıları, hediye olarak verilecek üç adet ZenBeam S2 taşınabilir projektörden birini kazanma şansı yakalayacak. ZenScreen sahibi olmayanlar ise ZenScreen modellerini nasıl kullanmak istediklerini #TeamZenScreen etiketiyle Facebook, Instagram ve Twitter’da paylaşarak, üç adet ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitörden birini kazanma şansı elde edecek.