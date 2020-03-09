ASUS
ASUS ZenScreen, en çok satan portatif monitör serisi oldu!
ASUS, ZenScreen serisinin dünyanın en çok satan taşınabilir monitörleri olduğunu duyurdu. Önde gelen analiz şirketlerinden biri olan IHS Markit’in yayınladığı rapora göre, ASUS taşınabilir monitörler 2019’un ilk üç çeyreğinde toplam global pazarın %64’ünü oluşturuyor.
İlginizi çekebilir: ASUS, 2. nesil Xeon Scalable işlemcili sunucularını duyurdu!
IHS Markit’e göre, kullanıcıların taşınabilir monitörlerin avantajlarının farkına varmasıyla birlikte pazar 2019’da %46 büyüdü. 2020’de ise pazarın %27 daha büyümesi bekleniyor. Pazarda büyüme yaşanırken ASUS liderliğini korumayı sürdürüyor. ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki büyük e-ticaret mağazalarından toplanan verilere göre ASUS, taşınabilir monitör satışlarında üst üste üç yıldır lider konumda.
ASUS’un bu alandaki liderliği 2013 yılında şirketin piyasaya sürdüğü ilk taşınabilir USB monitör olan MB168B ile başladı. 2016’da ise ASUS, dünyanın USB Type-C™ (USB-C™) bağlantılı ilk taşınabilir monitörünü sundu. Bu cihaz tek bir USB-C kablosuyla hem güç hem de video sinyali aktarımı yapabiliyor.
ASUS 2017’de dünyanın en ince 15,6 inç FHD taşınabilir monitörü olan ZenScreen MB16AC ile ZenScreen serisini genişletti. Bu model ayrıca hibrit sinyal çözümüne sahip ilk taşınabilir monitör oldu. USB-C ve USB Type-A bağlantılarına destek veren bu monitör neredeyse tüm dizüstü bilgisayarlara uyum sağlıyor. 2018’de ASUS, kendi piline sahip en ince taşınabilir monitör olan ZenScreen Go MB16AP modelini piyasaya sürdü. 2019’a gelindiğinde ise ASUS, kendi piline ve çoklu dokunmatik özelliğine sahip ilk taşınabilir monitör olan ZenScreen Go MB16AMT modelini çıkardı.
Üretkenliği artıran çok yönlü seçenekler!
ZenScreen taşınabilir monitörler mobil üretkenlik ve eğlence deneyimini iyileştirmek için tasarlandı. Çok yönlü tasarımlara sahip olan bu modeller, çok farklı şekillerde kolaylıkla kullanılabiliyor. Evden çalışan dizüstü bilgisayar kullanıcıları ekstra bir ekran ile çalışma alanlarını genişleterek üretkenliklerini ve konforlarını bir üst seviyeye çıkarabiliyor. Kullanıcılar ayrıca akıllı telefonlarındaki uygulamaları veya içerikleri daha geniş ekranda izleyebiliyor.
ZenScreen fotoğrafçıların fotoğraflarını daha geniş bir ekranda daha ayrıntılı görüntülerle düzenlemesine olanak veriyor. Konsol oyuncuları ise evlerinde değilken oyun keyfini yaşamaya devam edebiliyor. Tüm ZenScreen modellerinde FHD çözünürlükte 15,6 inç IPS ekranlar bulunuyor.
ASUS farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren farklı özelliklerle donatılmış birçok ZenScreen taşınabilir monitör modeline sahip. HDMI bağlantısına, 10 nokta çoklu dokunmatiközelliğine,dahili hoparlörlere, pile,USB-C bağlantısına veya başka özelliklere sahip modeller arasından tercih yapılabiliyor.
ASUS oyuncular için yeni taşınabilir monitörler tasarladı!
ASUS taşınabilir monitör serisini eğlence için tasarlanan modellerle genişletiyor. Bu yeni modeller, seyahat ederken de yüksek kaliteli oyun deneyimi yaşamak isteyen rekabetçi oyuncuların artan ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Yeni ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü, 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresine sahip 17,3 inç IPS FHD ekranıyla dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü unvanını taşıyor. Yalnızca 1 kg ağırlığındaki Strix XG17, dahili pili sayesinde tek bir şarjla 3,5 saate kadar 240 Hz performansı sergileyebiliyor. Hızlı şarj teknolojisine sahip monitör, bir saat şarj ile 120 dakika çalışabiliyor. 48-240 Hz arasında çalışan adaptive-sync teknolojisiyle donatılan ürün, çok güçlü olmayan GPU’larla bile akıcı bir oynanış sunabiliyor. Öne dönük stereo hoparlörler oyunlarda net ve etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor.
XG17, tercihe bağlı sunulan ROG Tripod ile birlikte kullanıldığında farklı açılara ve yüksekliğe getirilebiliyor. Böylece hemen her kullanım senaryosuna uygun hale gelebiliyor. Örneğin oyuncular XG17’yi doğrudan oyuncu dizüstü bilgisayarlarının üzerine yerleştirip oyun alanını genişletebiliyor. ROG Tripod ayrıca XG17’yi konsol oyuncularının seyahatlerde kullanabilecekleri bir monitöre veya mobil oyunlar için geniş bir ekrana dönüştürüyor.
ZenScreen ile yeni nesil ekran deneyimi!
Taşınabilir monitörlerinin başarısını kutlamak isteyen ASUS, 16 Mart – 5 Nisan 2020 tarihleri arasında sosyal medya üzerinde bir kampanya başlatıyor. #TeamZenScreen etiketiyle deneyimlerini Facebook, Instagram veya Twitter’da paylaşan ZenScreen kullanıcıları, hediye olarak verilecek üç adet ZenBeam S2 taşınabilir projektörden birini kazanma şansı yakalayacak. ZenScreen sahibi olmayanlar ise ZenScreen modellerini nasıl kullanmak istediklerini #TeamZenScreen etiketiyle Facebook, Instagram ve Twitter’da paylaşarak, üç adet ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitörden birini kazanma şansı elde edecek.
ASUS
ASUS, 2. nesil Xeon Scalable işlemcili sunucularını duyurdu!
ASUS, yeni 2. nesil Xeon Scable mimarisine sahip işlemcili sunucu ailesini duyurdu. Güç Dengeleme teknolojisi ve yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler ile ASUS sunucuları, belirli iş yüklerinde düğüm başına 31 watt güç tasarrufu yapabiliyor.
Sunucu sistemleri, sunucu anakartları, is istasyonları ve iş istasyonu anakartları üreten ASUS, yeni 2. Nesil Intel® Xeon® Scalable işlemcileri (genişletilmiş Cascade Lake-SP yeni SKU’lar) destekleyen, aralarında RS720/720Q/700 E9, RS520/500 E9 and ESC8000/4000 G4 serisi sunucu sistemleri ve Z11 sunucu anakartlarının da yer aldığı tüm sürücü ürünleri serisinde özel Güç Dengeleme özelliğini sunduğunu duyurdu.
Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), yapay zeka veya sınır bilişim gibi karmaşık uygulamalarda performans ve güç tüketimi dengesini kurmak her zaman bir sorun olmuştur. Güç Dengeleme teknolojisi ve yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler ile ASUS sunucuları, belirli iş yüklerinde düğüm başına 31 watt güç tasarrufu yapabiliyor.
Büyük ölçekli sunucu ortamlarında daha da yüksek verimlilik sağlayan bu teknoloji, güç tüketimini önemli ölçüde azaltarak toplam sahip olma maliyetini düşürüyor ve işlemlerin optimize edilmesini sağlıyor.
ASUS, özel “Güç Dengeleme” teknolojisi kullanıyor!
Çevresel farkındalık ve güç tüketimi son yıllarda sunucu endüstrisinde önemli birer konu haline geldi. Veri merkezlerinin daha yüksek işlem performansı, daha fazla depolama alanı ve daha hızlı bağlantıyla birlikte daha verimli güç tüketimi talep etmesiyle bunları önemi iyice arttı. ASUS, 2019’da Thermal Radar 2.0 adlı sunucu termal denetim teknolojisini kullanıma sundu.
Bu teknoloji sıcaklığı gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı sunmasının yanı sıra fanların daha az güç harcaması için dinamik fan ayarı yapabiliyor. Yeni 2. Nesil Xeon Scalable işlemcilerle (genişletilmiş Cascade Lake-SP yeni SKU’lar) birlikte ASUS, güç verimliliğini optimize etmek için tasarlanan “Güç Dengeleme” teknolojisini sunuyor.
ASUS Güç Dengeleme, gerçek zamanlı takibe dayalı olarak ASUS sunucuların toplam CPU yükünü otomatik olarak ayarlamasını sağlayan özel bir teknoloji. Toplam güç tüketimini azaltan bu teknoloji verimi artırmasının yanında maliyet ve performans dengesini de kuruyor.
ASUS’un dahili sunucu laboratuvarında Güç Dengeleme özelliğine sahip olan ve olmayan ASUS sunucuları arasında bir karşılaştırma yapıldı. Bu teknolojiden yararlanmayan sunucularda CPU %80 yük altındayken 130 watt güç tüketti. ASUS Güç Dengeleme teknolojisine sahip olan sunucu ise aynı performansı %14 güç tasarrufuyla sağladı. Testlerde elde edilen sonuçlar, Güç Dengeleme teknolojisi sayesinde ASUS sunucuların birden fazla iş parçacığının kullanılmasını gerektiren durumlarda en uygun frekansları belirleyerek CPU güç tüketimini azalttığını gösterdi.
Yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip ASUS sunucular
ASUS, yeni 2. nesil Intel Scalable işlemcilerden (genişletilmiş Cascade Lake-SP yeni SKU’lar) yararlanan sunucu ve sunucu anakartları serisiyle üst düzey performans sunuyor. Intel’in sunduğu 18 yeni model arasındaki en üst düzey işlemci Turbo Boost ile 4,5 GHz’e ulaşabiliyor. SPEC CPU2017 testinde %25-36 performans artışı sağlayan bu işlemci müşterilerin acil ihtiyaçlarına anında yanıt verebiliyor. Tüm yeni işlemciler, Intel Optane kalıcı bellek teknolojisinin sistem belleği ve depolama özelliklerini destekliyor.
Yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere destek vereb ASUS Z11 serisi sunucu anakartları birçok farklı senaryoda kullanılabilmeleri için ATX, EEB ve CEB biçimlerinde geliyor. Yüksek frekansta daha fazla çekirdeğe sahip işlemciler ile bu anakartları HPC, finansal hizmetler, bulut oyunculuk ve sanal makine performansı için kullanmak mümkün. Ayrıca müşteriler bunlardan, sistemlerini yeniden yapılandırmak için minumum çaba sarf ederek yararlanabiliyor.
Aralarında RS720/720Q/700 E9, RS520/500 E9 ve ESC8000/4000 G4 serilerinin de bulunduğu ASUS sunucu modelleri, Intel Optane kalıcı bellek teknolojisine sahip yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcileri destekliyor. Bu modeller, donanım ve yazılım seçimini hızlandıran ve kolaylaştıran, iş yüküne göre optimize edilmiş çözümler sunuyor. 2U ve 1U biçimlerinde gelen RS720/700/720Q E9 serisi çift soket sunucular, birden fazla iş yükü, lider performans ve işlem yoğunluğu için tasarlandı (RS720Q).
Performans, verimlilik ve yönetilebilirliği dengeleyen RS520/500 E9 serisi orta seviye anakartlar, 4U, 2U ve 1U biçimlerinde geliyor. ESC8000/4000 G4 serisi yüksek yoğunluklu GPU sunucuları, yapay zeka, derin öğrenme, sanal masaüstü altyapısı (VDI), görüntü işleme ve bilimsel araştırmalar için ideal bir çözüm sunuyor.
ASUS
Kurumsal donanımda Asus yeni ürünlerini tanıttı
ASUS, iş odaklı yapıya uygun kurumsal ürün serisini, Four Seasons Hotel’de gerçekleştirdiği lansman ile tanıttı.
İlginizi çekebilir; ASUS, 2020 model ZenBook Pro Duo’yu CES’te tanıttı!
ASUS EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh’in, ASUS markasının Global ve Türkiye özelinde 2020 yılı stratejileri ile öngörülerini aktardığı lansmanda; ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, barındırdığı teknoloji ile iş dünyasına hız ve üst düzey güvenlik sunan kurumsal ürünlere dair bilgi paylaştı. ASUS, gerçekleştirdiği lansmanda; kurumsal ürün serisi içinde yer alan dizüstü, masaüstü ve hepsi bir arada (All-in One) bilgisayarlarını tanıttı.
ASUS EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh, “ASUS olarak 1989 yılından bu yana, ürettiği tüm ürün gamıyla gelişen teknolojiye öncülük eden bir şirket olarak; teknoloji donanımı sağlayıcıları içinde dünya liderleri arasındayız. Global tüketici bilgisayar satış rakamları, ASUS’un EEMEA bölgesinde oyuncu dizüstü bilgisayar pazarında birinci ve genel notebook segmentinde ise 3. sırada yer aldığını çok net şekilde gözler önüne seriyor. ASUS’un Republic of Gamers (ROG) markası altında uzun yıllardır ürettiği ve son dönemde de tüm dünyada yükselen bir trend haline gelen oyun bilgisayarlarında da ASUS ve ROG serisi dizüstü bilgisayarlarımız, dünya çapında 2’inci en büyük marka konumunda.” dedi.
ASUS Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler ise, “ASUS Türkiye olarak; 2020 yılında diğer ürün gamımızdan aldığımız güçle kurumsal ürünler pazarında da etkin bir oyuncu olmak hedeflerimiz arasında.” diyerek 3 yıl içerisinde %20 oranında kurumsal pazardan pay alma hedeflerinin olduğunu belirtti. Lansmanda ExpertBook, ProArt StudioBook, ProArt Station ürün ailesinden kurumsal pazarsa ses getirecek birçok ürün tanıtılarak Türkiye pazarında satışa hazır bir şekilde kurumsal pazara sunuldu.
Asus ExpertBook B9: 880 gramla dünyanın en hafifi
ASUS’un kurumsal ürün gamında bulunan yeni nesil dizüstü bilgisayarlar arasında yer alan ExpertBook B9, dünyanın en hafif 14 inç iş bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor. ASUS tarafından Ocak ayından düzenlenen CES 2020 fuarında da tanıtılan ExpertBook B9 modeli, şirketin profesyonel dizüstü bilgisayarlara yeni bir bakış getirdiğini vurgular nitelikte. Magnezyum alaşım kasası sayesinde 880 gram ağırlığı ile dünyanın en hafif 14 inç boyutundaki iş dizüstü bilgisayarı olan B9, aynı zamanda inceliğiyle de ön plana çıkıyor.
ProArt StudioBook Pro 17: En ince ve en güçlü dizüstü bilgisayarı
ProArt StudioBook Pro 17, NVIDIA Quadro grafik kartlarına sahip dünyanın en ince dizüstü bilgisayarlarından birisi konumunda. ProArt StudioBook, etkileyici görseller için daha büyük bir ekranın kompakt bir kasaya sığmasını sağlayan ince çerçeveli NanoEdge ekrana sahip. En yeni grafikler ve taşınabilirlik kombinasyonu ile yaratıcı profesyoneller için kusursuz bir seçenek.
ProArt Station D940MX: Olağanüstü performans, minimum boyut
ProArt D940MX, ASUS’un bugüne kadar ürettiği en yüksek teknik özelliklere sahip masaüstü bilgisayardan biri. Intel 9. Nesil Core i9-9900K işlemciye sahip ProArt D940MX, özellikle profesyonelleri hedef alan ultra yüksek performanslı NVIDIA Quadro RTX 4000 ya da GeForce RTX 2080 TI grafik işlemcilerini de içinde barındıran kompakt ve ince yapısıyla dikkat çekiyor.
ASUS
ASUS, ROG Theta 7.1’i duyurdu!
ASUS, dünyanın ilk yapay zeka destekli gürültü önleme özelliğine sahip mikrofonunu tanıttı. USB-C bağlantılı ROG Theta 7.1, özel ROG 7.1 DAC ESS quad amplifikatör, 7.1 çevresel ses desteği bulunuyor.
İlginizi çekebilir: ASUS, 2020 model ZenBook Pro Duo’yu CES’te tanıttı!
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Theta 7.1 oyuncu kulaklığını duyurdu. Sekiz adet bağımsız ASUS Essence sürücüsüyle güçlü sanal bas ve etkileyici ses kaliteli çevresel ses sunan bu kulaklık, oyun içinde benzersiz netlikte iletişim için dünyanın ilk yapay zeka destekli ses önleyici mikrofonuna da sahip olmasıyla göze çarpıyor.
Prestijli 2019 iF Design ödülüne layık görülen ROG Theta 7.1, olağanüstü kalitede kayıpsız sesler sunabilmek için ev sineması sınıfı özel ROG 7.1 DAC ve dört adet yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık amplifikatörüyle donatıldı.
USB-C™ bağlantısı ise uyumlu cihazlardan 7.1 çevresel ses alınmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli mikrofonu sayesinde TeamSpeak’ten oyun iletişimi için beş yıldız altın sertifikasını alan ROG Theta 7.1 için TeamSpeak sözcüsü, “Theta 7.1’in ses kalitesi inanılmaz.
TeamSpeak’te şimdiye kadar duyduğumuz en iyi seslerden biri.” ifadesini kullandı. ROG Theta 7.1 birden fazla platforma destek veren bir USB-C bağlantısına sahip. Kullanıcılar PC, Mac, PS4, akıllı cihazlar ve Nintendo Switch gibi platformlarda üst düzey ses deneyimini rahatlıkla yaşayabiliyor.
ASUS Essence sürücüsü ve sanal subwoofer’lar ile gerçek 7.1 çevresel ses
Geleneksel 7.1 oyuncu kulaklıklarında fiziksel subwoofer’lar bulunur fakat bu büyük sürücülerin varlığı yüksek ve orta frekanslı sesleri etkiler. ROG Theta 7.1 bunu yenilikçi tasarımıyla aşıyor. Her kulakta dört büyük ASUS Essence sürücüsüne sahip olan ürün, olağanüstü kaliteli ve güçlü sanal baslara sahip tam 7.1 kanal çevresel ses oluşturuyor.
Oyun seslerinin üç boyutlu alanda doğru konumlandırılması sayesinde oyuncular her bir silah ve ayak sesinin yerini anlayarak, benzersiz derecede etkileyici bir deneyim yaşıyorlar.
Yapay zeka destekli mikrofon ile oyun içinde net iletişim!
ROG Theta 7.1 dünyanın ilk yapay zeka destekli gürültü önleyici mikrofonundan yararlanıyor. Mikrofondaki özel işlemcide makine öğrenimiyle elde edilen akıllı profiller bulunuyor. Bu profillerle 50 milyondan fazla tür arka plan sesi ortadan kaldırılıyor ve konuşma sesi korunarak oyun içi net iletişim sağlanıyor.
Bu yapay zeka destekli akıllı mikrofon, çevrenizdeki dikkat dağıtıcı konuşmaları, klavye ve mouse seslerini %95 oranında azaltarak oyuncuların her ortamda net iletişim kurmasını sağlıyor.
Dilediğinde çıkarılabilen bu tek yönlü mikrofon Discord ve TeamSpeak sertifikalarına sahip. Mikrofonun sesi kapatıldığında uçtaki gösterge ışığı kırmızı yanıyor, böylece kullanım durumu hemen anlaşılabiliyor.
Çabuk soğuyan kumaşa ve gözlükle kullanmaya uygun ROG Hybrid Kulak Yastıkları
Theta 7.1’deki eşsiz ROG Hybrid Kulak Yastıkları, gözlüklere daha az baskı yaparak rahatlık sağlıyor. Yumuşak ve pürüzsüz bir kaplamaya sahip bu yastıklar, olağanüstü rahatlık ve ses yalıtımı için çabuk soğuyan özel kumaştan ve %100 protein deriden üretildi. Hızlı soğuyan tasarım ısıyı %25 düşürerek oyuncuların uzun oyun maratonları sırasında serin hissetmesini sağlıyor.
Ters D şeklindeki ergonomik ROG Hybrid Kulak Yastıkları uygun sıkma gücüyle rahatlık sunuyor ve sabit kalıyor. Ters bölme ön sürücülere daha fazla yer açarak seslerin gerçekçi bir şekilde sunulmasına yardımcı oluyor.