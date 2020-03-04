ASUS, 2. nesil Xeon Scalable işlemcili sunucularını duyurdu!

ASUS, yeni 2. nesil Xeon Scable mimarisine sahip işlemcili sunucu ailesini duyurdu. Güç Dengeleme teknolojisi ve yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler ile ASUS sunucuları, belirli iş yüklerinde düğüm başına 31 watt güç tasarrufu yapabiliyor.

Sunucu sistemleri, sunucu anakartları, is istasyonları ve iş istasyonu anakartları üreten ASUS, yeni 2. Nesil Intel® Xeon® Scalable işlemcileri (genişletilmiş Cascade Lake-SP yeni SKU’lar) destekleyen, aralarında RS720/720Q/700 E9, RS520/500 E9 and ESC8000/4000 G4 serisi sunucu sistemleri ve Z11 sunucu anakartlarının da yer aldığı tüm sürücü ürünleri serisinde özel Güç Dengeleme özelliğini sunduğunu duyurdu.

Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), yapay zeka veya sınır bilişim gibi karmaşık uygulamalarda performans ve güç tüketimi dengesini kurmak her zaman bir sorun olmuştur. Güç Dengeleme teknolojisi ve yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler ile ASUS sunucuları, belirli iş yüklerinde düğüm başına 31 watt güç tasarrufu yapabiliyor.

Büyük ölçekli sunucu ortamlarında daha da yüksek verimlilik sağlayan bu teknoloji, güç tüketimini önemli ölçüde azaltarak toplam sahip olma maliyetini düşürüyor ve işlemlerin optimize edilmesini sağlıyor.

ASUS, özel “Güç Dengeleme” teknolojisi kullanıyor!

Çevresel farkındalık ve güç tüketimi son yıllarda sunucu endüstrisinde önemli birer konu haline geldi. Veri merkezlerinin daha yüksek işlem performansı, daha fazla depolama alanı ve daha hızlı bağlantıyla birlikte daha verimli güç tüketimi talep etmesiyle bunları önemi iyice arttı. ASUS, 2019’da Thermal Radar 2.0 adlı sunucu termal denetim teknolojisini kullanıma sundu.

Bu teknoloji sıcaklığı gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı sunmasının yanı sıra fanların daha az güç harcaması için dinamik fan ayarı yapabiliyor. Yeni 2. Nesil Xeon Scalable işlemcilerle (genişletilmiş Cascade Lake-SP yeni SKU’lar) birlikte ASUS, güç verimliliğini optimize etmek için tasarlanan “Güç Dengeleme” teknolojisini sunuyor.

ASUS Güç Dengeleme, gerçek zamanlı takibe dayalı olarak ASUS sunucuların toplam CPU yükünü otomatik olarak ayarlamasını sağlayan özel bir teknoloji. Toplam güç tüketimini azaltan bu teknoloji verimi artırmasının yanında maliyet ve performans dengesini de kuruyor.

ASUS’un dahili sunucu laboratuvarında Güç Dengeleme özelliğine sahip olan ve olmayan ASUS sunucuları arasında bir karşılaştırma yapıldı. Bu teknolojiden yararlanmayan sunucularda CPU %80 yük altındayken 130 watt güç tüketti. ASUS Güç Dengeleme teknolojisine sahip olan sunucu ise aynı performansı %14 güç tasarrufuyla sağladı. Testlerde elde edilen sonuçlar, Güç Dengeleme teknolojisi sayesinde ASUS sunucuların birden fazla iş parçacığının kullanılmasını gerektiren durumlarda en uygun frekansları belirleyerek CPU güç tüketimini azalttığını gösterdi.

Yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip ASUS sunucular

ASUS, yeni 2. nesil Intel Scalable işlemcilerden (genişletilmiş Cascade Lake-SP yeni SKU’lar) yararlanan sunucu ve sunucu anakartları serisiyle üst düzey performans sunuyor. Intel’in sunduğu 18 yeni model arasındaki en üst düzey işlemci Turbo Boost ile 4,5 GHz’e ulaşabiliyor. SPEC CPU2017 testinde %25-36 performans artışı sağlayan bu işlemci müşterilerin acil ihtiyaçlarına anında yanıt verebiliyor. Tüm yeni işlemciler, Intel Optane kalıcı bellek teknolojisinin sistem belleği ve depolama özelliklerini destekliyor.

Yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere destek vereb ASUS Z11 serisi sunucu anakartları birçok farklı senaryoda kullanılabilmeleri için ATX, EEB ve CEB biçimlerinde geliyor. Yüksek frekansta daha fazla çekirdeğe sahip işlemciler ile bu anakartları HPC, finansal hizmetler, bulut oyunculuk ve sanal makine performansı için kullanmak mümkün. Ayrıca müşteriler bunlardan, sistemlerini yeniden yapılandırmak için minumum çaba sarf ederek yararlanabiliyor.

Aralarında RS720/720Q/700 E9, RS520/500 E9 ve ESC8000/4000 G4 serilerinin de bulunduğu ASUS sunucu modelleri, Intel Optane kalıcı bellek teknolojisine sahip yeni 2. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcileri destekliyor. Bu modeller, donanım ve yazılım seçimini hızlandıran ve kolaylaştıran, iş yüküne göre optimize edilmiş çözümler sunuyor. 2U ve 1U biçimlerinde gelen RS720/700/720Q E9 serisi çift soket sunucular, birden fazla iş yükü, lider performans ve işlem yoğunluğu için tasarlandı (RS720Q).

Performans, verimlilik ve yönetilebilirliği dengeleyen RS520/500 E9 serisi orta seviye anakartlar, 4U, 2U ve 1U biçimlerinde geliyor. ESC8000/4000 G4 serisi yüksek yoğunluklu GPU sunucuları, yapay zeka, derin öğrenme, sanal masaüstü altyapısı (VDI), görüntü işleme ve bilimsel araştırmalar için ideal bir çözüm sunuyor.