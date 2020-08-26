ASUS Zenfone 7 ve 7 Pro resmi olarak tanıtıldı!

ASUS Zenfone 7 ve ASUS Zenfone 7 Pro modelleri bugün resmi olarak duyuruldu. Geçen seneki “döner kamera” tasarımını geliştiren şirket, ayrıca yüksek tazeleme hızı sunan ekran vagonuna da binmiş durumda. Dilerseniz şimdi detaylı olarak iki telefonun da özelliklerini ve fiyatlarını sıralayalım.

ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro neler sunuyor?

İki telefonun da özellikleri çok büyük oranda aynı. Sadece birkaç noktada ayrılıyorlar.

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Cihazlar yine çerçevesiz tasarım, döner kamera ve cam arka yüzey ile alüminyum yan çerçeveler ile geliyor. Cihazların önünde Corning Gorilla Glass 6, arkasında ise Gorilla Glass 3 koruması yer alıyor. İki cihaz da stereo hoparlöre ve 24-bit/192 kHz ses desteği sunan 3.5 mm’lik kulaklık yuvasına sahip.

6.67 inç boyutlu ekranda Super AMOLED ve 1080p Full HD+ çözünürlük sunan telefonlarda, 90 Hz tazeleme hızı ve HDR10+ desteği bulunuyor. Söylenene göre iki modelin ekranı da 700 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modelleri gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Burada iki cihazı ayıran fark RAM ve depolama tarafında karşımıza çıkıyor. Zira baz modelde 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri yer alırken, Pro modelde sadece 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı bulunuyor. Her iki cihazda da microSD kart yuvası bulunuyor ve ana depolamada UFS 3.1 standartı kullanılıyor.

Cihazlarda ön kamera yok, çünkü dönebilen kamera sayesinde ana kameraları ön tarafta da kullanabiliyoruz. Ana kamera 64 MP‘lik Sony IMX686 sensörünü kullanıyor ve 8K video çekebiliyor. İkinci kamera Sony’nin eski amiral gemisi IMX363 sensörünü kullanan 12 MP’lik ultra geniş açı kamerası. Üçüncü kamera ise 3x optik zoom yapabilen 8 MP’lik telephoto. Kamera konusunda iki modeli ayıran detay OIS desteği. Zira baz modelde sadece telephoto lenste OIS var. Pro modelde ise ana kamerada da bu desteği görüyoruz.

Bağlantı desteği noktasında Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, AptX Adaptive öne çıkıyor. Bataryada ise 5000 mAh kapasiteli pil ile 30W hızlı şarj sunuluyor.

Fiyatlar nasıl?