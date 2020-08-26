Akıllı Telefonlar
ASUS Zenfone 7 ve 7 Pro resmi olarak tanıtıldı!
ASUS Zenfone 7 ve ASUS Zenfone 7 Pro modelleri bugün resmi olarak duyuruldu. Geçen seneki “döner kamera” tasarımını geliştiren şirket, ayrıca yüksek tazeleme hızı sunan ekran vagonuna da binmiş durumda. Dilerseniz şimdi detaylı olarak iki telefonun da özelliklerini ve fiyatlarını sıralayalım.
ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro neler sunuyor?
İki telefonun da özellikleri çok büyük oranda aynı. Sadece birkaç noktada ayrılıyorlar.
Cihazlar yine çerçevesiz tasarım, döner kamera ve cam arka yüzey ile alüminyum yan çerçeveler ile geliyor. Cihazların önünde Corning Gorilla Glass 6, arkasında ise Gorilla Glass 3 koruması yer alıyor. İki cihaz da stereo hoparlöre ve 24-bit/192 kHz ses desteği sunan 3.5 mm’lik kulaklık yuvasına sahip.
6.67 inç boyutlu ekranda Super AMOLED ve 1080p Full HD+ çözünürlük sunan telefonlarda, 90 Hz tazeleme hızı ve HDR10+ desteği bulunuyor. Söylenene göre iki modelin ekranı da 700 nit parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Asus Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro modelleri gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Burada iki cihazı ayıran fark RAM ve depolama tarafında karşımıza çıkıyor. Zira baz modelde 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri yer alırken, Pro modelde sadece 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı bulunuyor. Her iki cihazda da microSD kart yuvası bulunuyor ve ana depolamada UFS 3.1 standartı kullanılıyor.
Cihazlarda ön kamera yok, çünkü dönebilen kamera sayesinde ana kameraları ön tarafta da kullanabiliyoruz. Ana kamera 64 MP‘lik Sony IMX686 sensörünü kullanıyor ve 8K video çekebiliyor. İkinci kamera Sony’nin eski amiral gemisi IMX363 sensörünü kullanan 12 MP’lik ultra geniş açı kamerası. Üçüncü kamera ise 3x optik zoom yapabilen 8 MP’lik telephoto. Kamera konusunda iki modeli ayıran detay OIS desteği. Zira baz modelde sadece telephoto lenste OIS var. Pro modelde ise ana kamerada da bu desteği görüyoruz.
Bağlantı desteği noktasında Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, AptX Adaptive öne çıkıyor. Bataryada ise 5000 mAh kapasiteli pil ile 30W hızlı şarj sunuluyor.
Fiyatlar nasıl?
- ASUS Zenfone 7 (8 GB RAM – 128 GB depolama): 715 dolar
- Zenfone 7 Pro (8 GB RAM – 256 GB depolama) 925 dolar
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, çıkış tarihi belli oldu!
Oppo, yeni cihazı F17 Pro için geri sayıma geçti. Firmanın yeni en pürüzsüz akıllı telefonu 2 Eylül 2020 tarihinde özel bir etkinlik ile tanıtılacak.
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2020 yılının en ince telefonu Oppo F17 Pro!
Akıllı telefon dünyasının önemli rekabetçi firmalarından biri olan Oppo, yeni cihazları ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Son dönemde artan alternatiflere yenisini ekleyen firma, F17 serisi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oppo F17 Pro modelinin tanıtım tarihini internet sitesinden duyuran akıllı telefon üreticisi, müzikli bir etkinlik ile birlikte telefonlarını tanıtmayı amaçlıyor. Serinin dikkat çeken telefonu F17 Pro modeli de bu yıl çıkmış en pürüzsüz telefon olmaya hazırlanıyor.
Tasarım detaylarının netleştiği cihaz, 7.48 mm inceliğe ve 163 gramlık bir ağırlığa sahip olacak. 6.48 inç boyutunda delikli ekran teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıkan akıllı telefon da, iki adet ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise kare içerisine alınmış dört kamera bizleri karşılarken, kameraların yetenekleri henüz bilinmiyor. Batarya kapasitesi belli olmayan akıllı telefon, 30 W VOOC 4.0 hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunuyor. Tüm bu bilgiler dışında cihazın detaylı teknik özellikleri bilinmezken, lansman ile birlikte cihazın yeteneklerini öğrenme fırsatı bulacağız. 2 Eylül tarihinde yapılacak etkinlik ile duyurulacak akıllı telefonun, yaklaşık 340 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım firma yeni nesil akıllı telefonu ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Mark II özellikleri belli oldu!
Son dönemde başarılı telefon modelleri sunmayı başaran Sony, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi cihazını duyurmaya hazırlanıyor. IFA 2020 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan Sony Xperia 5 Mark II modelinin tasarımı ve teknik detayları belli oldu!
Kamerada iddialı Sony Xperia 5 Mark II ortaya çıktı!
Akıllı telefon sızıntıları ile ünlü Evan Blass’ın paylaştığı Xperia 5 Mark II, tasarım tarafında büyük bir yenilik barındırmıyor. Markanın güncel tasarım felsefesi olan uzun ve ince ekran korunurken, kenar çerçeveleri en düşük seviyede tutuluyor. Bunun yanında arka tarafta da üst seviye bir hissiyat sunan malzeme kalitesi kullanıldığı belirtiliyor.
Teknik detay tarafında ise iddialı bir donanım birlikteliği göze çarpıyor. 6.1 inç boyutunda Full HD+ OLED ekran taşıdığı ifade edilen telefonun 21:9’luk ekran formatı dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Sony Xperia 5 Mark II modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunulacak. Bunun dışında microSD kart desteği de telefonun kullanıcıları ile buluşacak.
Telefonun kamera tarafında da markanın diğer bir amiral gemisi modeli olan Xperia 1 Mark II referans alınmış. Üçlü arka kamera Zeiss desteği ile oluşturulurken, sensör tarafında büyük olasılıkla 12+12+12 megapiksellik bir paket taşıyacak. Ayrıca telefonun sağ alt kısmında hızlı video ve fotoğraf çekimi sağlamak için iki adet deklanşör tuşu bulunuyor.
Pil kapasitesi hakkında henüz somut bilgi bulunmayan telefonun selefinde kullanılmayan 3.5 mm kulaklık girişinin döneceği ifade ediliyor. Bu yönden Sony’nin kullanıcı isteklerini tasarım tarafında ön planda tuttuğunu görüyoruz. Son olarak Eylül ayının ilk haftasında tanıtılacak telefon için 1.000 dolar düzeyinde bir fiyat etiketinin beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord ‘en iyi YouTube cihazı’ onayı aldı!
OnePlus Nord, Google tarafından düzenli olarak güncellenen YouTube Signature Devices (YouTube İmzalı Cihazlar) programının yeni üyesi oldu. Böylelikle Nord, YouTube’un onayladığı 50′den fazla cihazın arasına katılarak rakiplerine bir noktada daha fark atmış oldu.
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Google, kısa süre önce Android kullanıcılarıyla buluşturulan OnePlus Nord modelini YouTube İmzalı Cihazlar listesine aldı. İlk defa duyanlar için bu listeden bahsedecek olursak; Google, bu listeye YouTube için en iyi izleme deneyimini sunan akıllı telefonları ekliyor. Bu ilk bakışta kafa karışıklığı yaratabilir, sonuçta çoğu akıllı telefonun YouTube videolarını gayet güzel ve akıcı bir şekilde oynatabildiğini biliyoruz.
Ancak YouTube biz farkında olmasak da, platformdaki çoğu videonun özelliklerini bütün akıllı telefonlarda kullanıma sunamıyor. Buradaki temel sebep ise, ilgili telefonun YouTube’daki tüm videoları kusursuz oynatabilecek donanımsal özelliklere sahip olmaması.
OnePlus Nord için YouTube onayı!
İşte YouTube İmzalı Cihazlar programı ise, YouTube deneyimini bu kısıtlamalardan arındırılmış bir şekilde en iyi yaşatabilecek özelliklere sahip akıllı telefonları içeriyor. Google’ın bu noktada önemsediği temel kritlerin; HDR, 4K, 360° video desteği, yüksek FPS desteği, DRM performansı ve VP9 video çözümleme desteği olduğunu da ekleyelim.
OnePlus Nord da, bu gereksinimleri karşıladığından dolayı Google tarafından sertifika almaya hak kazanarak listenin yeni üyesi oldu. Aslında bu OnePlus için bir ilk değil; şirketin OnePlus 6T, 7 / 7T / 7 Pro ve 8 / 8 Pro modelleri de daha önce YouTube İmzalı Cihazlar programına dahil edilmişti.
Google’ın yanı sıra Netflix de HD ve HDR destekli içerikleri kendi sertifika programı kapsamında akıllı telefonlarda kullanıma sunuyor. Yalnız Netflix şu an için OnePlus Nord’u özel olarak kendi sertifika programına eklememiş olsa da, cihazın sahip olduğu özellikler, yüksek kaliteli HDR10 videoları rahatlıkla oynatabileceğini gösteriyor.