ASUS ZenFone 5 ısınma testi (PUBG ve 4K video)

ASUS ZenFone 5 ısınma testi videomuzda, PUBG Mobile ve 4K video kaydı ile cihazın anlık ısı değişimlerini test ettik.

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ASUS ZenFone 5 ısınma testi

İnternette bazı forum ve diğer platformlarda ZenFone 5‘in normalden fazla ısındığına dair bilgiler mevcut. Biz de bu bilgilerin ne derecede doğru olup olmadığını test etmek adına böyle bir video hazırladık. Videomuzda öncelikle 10 dakika boyunca son dönemin popüler oyunlarından PUBG Mobile oynadık, ardından ise cihazın arka kamerasıyla yine 10 dakika süre boyunca 4K video kaydı yaptık. Telefon, arka tarafı cam olmasından dolayı ısınmaları kullanıcılarına hissettiriyor. Ancak genel toplamda diğer akıllı telefonlardan çok farklı bir ısınma sorunu görmediğimizi belirtelim.