ASUS ZenFone 5 ahize sorunu doğru mu? (VİDEO)

ASUS ZenFone 5 ahize sorunu olarak adlandırılan ve şu anda sadece birkaç kişide olduğunu gözlemlediğimiz, görüşmelerde cızırtı olması bizim cihazımızda da baş gösterdi. Sadece bazı görüşmelerde ortaya çıkan bu durum, bize mesaj atan kullanıcılardan da anladığımız kadarıyla sadece Vodafone hatlarında yaşanıyor.

Bu videomuzda, yaşadığımız bu sorunu ve diğer kullanıcılardan gelen geri bildirimleri konuştuk.

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ASUS ZenFone 5 ahize sorunu hakkında bildiklerimiz

Sözünü ettiğimiz problem, görünüşe bakılırsa şimdilik sadece birkaç kişide görülen bir problem. Ayrıca bazı takipçilerimizden gelen bildirimlerden anladığımız kadarıyla sadece Vodafone hatlarda meydana geliyor ve her görüşmede olmuyor. Şimdilik sorunun cihazdan kaynaklı olmadığını, desteklenen bant seviyeleriyle alakalı olduğunu ve bunun kolayca çözülebileceğini düşünüyoruz. Eğer siz de bir ZenFone 5 sahibiyseniz lütfen yorumlar bölümünde cihazınızda görüşme yaparken herhangi bir cızırtı sorunu olup olmadığını bizlerle paylaşın.