Asus ZenFone 4 | Asus ZenFone Zoom S [4K] Video ve OIS Karşılaştırma Videosu

Bir nesil farkla Asus akıllı telefon kameralarının değişimini görmek ister misiniz? Videomuza buyurun!

Telefonların video çekimlerini merak edenler için yaptığımız, 4K, OIS ve ses kaydetme özelliklerini sizlere sunduğumuz yeni bir video ile karşınızdayız. Asus Zenfone 4’ü bu defa Asus ZenFone Zoom S ile karşılaştırdık. Çekimin yapıldığı gün yaşanılan teknik sorunlar nedeniyle alt alta konumlandırdığımız telefonların, çekim modlarına ve netleme özelliklerine müdahale etmeden olduğu gibi kayda girdik.