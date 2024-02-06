Geçen ay Google Play konsol listesinde beliren ASUS Zenfone 11’in heyecan verici bir devamı geldi. Serinin en üst versiyonu olan Asus Zenfone 11 Ultra, ROG Phone 8 donanım yazılımıyla sahneye çıkarak telefon dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor. Zenfone 11 Ultra’nın tasarımı ve özellikleri dikkat çekici detaylarla dolu.

ROG Phone 8 ile benzer bir tasarım ve teknik özellikleri paylaşan Asus Zenfone 11 Ultra, 6,78 inç Full HD+ AMOLED HDR 1-120Hz LTPO ekranıyla göz kamaştırıyor. Ancak, oyun odaklı kullanıcılar için 165Hz yerine 144Hz’e kadar seçenek sunuyor olması dikkat çekiyor. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 SoC tarafından desteklenen 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla güçlü bir performans vadediyor.

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Kamera konusunda da iddialı olan Zenfone 11 Ultra, Sony IMX890 sensörlü 50 MP ana kameraya, Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 özelliğine sahip 13 MP ultra geniş kameraya ve dahili OIS’li 32 MP 3X telefoto lens ile geliyor. Önde ise 32 MP ultra geniş selfie kamerası, RGBW sensörüyle dikkat çekiyor.

Güç ihtiyacını karşılamak için telefon, 65W HyperCharge ve 15W Qi kablosuz şarj desteğine sahip çift hücreli 5.500mAh pil ile donatılmış durumda. Bu, kullanıcıların uzun süre kesintisiz kullanım deneyimine odaklanmasını sağlıyor.

Zenfone 11 Ultra, tasarımı, güçlü donanımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. ASUS’un bu yeni amiral gemisi, kullanıcılarına üst düzey performans ve fotoğrafçılık deneyimi sunmayı hedefliyor. Henüz fiyat ve çıkış tarihi hakkında net bilgi verilmese de, telefonun heyecanla beklenen bir ürün olduğu kesin.

İçindekiler ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri

ASUS Zenfone 11 Ultra özellikleri