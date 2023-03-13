Asus‘un Temmuz 2022’de piyasaya sürülen Zenfone 9’un yerini alması beklenen bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Zenfone 10 üzerinde çalışıyor.

ASUS Zenfone 9 geçtiğimiz yıl 5.9″ FHD+ 120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 8+ Gen 1, 16GB’a kadar RAM ve IP68 su geçirmez gövde ile görücüye çıkmıştı. Şimdi, son sızıntı Zenfone 10’un artık kompakt bir amiral gemisi akıllı telefon olmayacağını, bunun yerine Galaxy S23’ten daha büyük bir ekranla donatılacağını ortaya koyuyor.

Yaklaşan amiral gemisi ASUS Zenfone 10 (model numarası AI2302), 120Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlmeci ve 16GB RAM ve 512GB’a kadar dahili depolama alanına sahip olacak. Sorunsuz çalışmasını sağlamak için Zenfone 10 ayrıca bir sıvı soğutma ünitesine ve 67W hızlı şarj özelliğine ayrıca 5.000mAh bataryaya sahip olacak.

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Cihaz en son Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak, böylece kullanıcılar en son özelliklerin tümüne erişebilecek. Fotoğrafçılık söz konusu olduğunda Zenfone 10, OIS özellikli 200MP birincil kamera ile donatılacak. Ayrıca, tıpkı selefi gibi IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı bir gövdeye sahip olacak.

İçindekiler ASUS Zenfone 10 beklenen lansman tarihi

ASUS Zenfone 10 beklenen lansman tarihi

Tayvanlı teknoloji devi ASUS’un Zenfone 10 modeli, üç canlı renk seçeneğiyle bu yılın dördüncü çeyreğinde dünya çapında satışa sunulacak. Ne yazık ki cihazın fiyatı konusunda henüz bir açıklama yok.