Asus Zenbook UX410U inceleme (VİDEO)

ASUS Zenbook UX410U inceleme videomuzda, özellikle iş ve günlük kullanım için yeni nesil bir dizüstü bilgisayar arayanlara hitap eden cihazın tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

ASUS Zenbook UX410U inceleme

Taşınabilirliği ile öne çıkan model sadece 1.4 kg ağırlığında. Ayrıca giriş çıkış noktaları konusunda da zengin olan dizüstü bilgisayarda tam boyutlu bir HDMI, Tip-A ve Tip-C USB yuvaları ile birlikte SD kart girişi de kullanıcılara sunuluyor.

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14 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan modelde IPS panel kullanılıyor. Ayrıca ekranın mat ekran olması, güneş ışığının altında kullanıma olanak tanıyor. Donanım bileşenleri tarafında ise Intel 7500U işlemci, HD620 GPU, GeForce 940MX ve 8 GB DDR4 bellek karşımıza çıkıyor. Depolama tarafında ise 120 GB SSD + 1 TB HDD kullanılmış.

Batarya ömrü ise kullanım şekline göre ciddi şekilde değişiyor. Cihaz yük altında değilken 10 saate kadar pil ömrü sunarken, yoğun güç harcayan durumlarda ise bu süre 2 saate kadar düşebiliyor.