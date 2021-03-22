Genel
ASUS, yeni AMD EPYC 7003 serisi sunucu modellerini duyurdu
ASUS modern veri merkezlerinde performans ve verimi artıracak yeni AMD EPYC 7003 serisi sunucu modellerini duyurdu. Yeni sunucu serisi, SPEC CPU2017 çift soket performansında birincilik dahil birçok dünya rekorunu elinde tutuyor.
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AMD EPYC 7003 tabanlı sunucu portföyü
Yeni ASUS RS720A, RS700A, RS520A ve RS500A-E11 serisi sunucular çift ve tek soketli AMD EPYC 7003 serisi işlemcilere sahip yeni tasarımlarla geliyor. Ayrıca ASUS ayrıca bir önceki nesil EPYC 7002 işlemcilere sahip ESC4000A-E10, RS620SA-E10-RS12 ve RS500A-E10 serisi sunucular için BIOS güncellemesi de mevcut. Böylece bu modeller de yeni nesille gelen özelliklerden yararlanarak gelişmiş ve kesintisiz performans sağlıyor ve en yeni AMD platformlarıyla uyumlu hale geliyor.
Bu yeni seri ileride çıkacak ASUS ESC[1] serisi GPU sunucularıyla desteklenecek. 4U kasada olan sunucular sekiz adede kadar NVIDIA GPU’ya veya Xilinx FPGA hızlandırıcı karta destek verecek. Böylece bu gelecek seri yapay zeka, derin öğrenme ve HPC iş yüklerine uygun bir yapıda olacak. Gelişmiş sunucu ve altyapı güvenliği için bu yeni seriye güvenilirlik kaynağı çözümü olarak PFR FPGA[2] platformu entegre edilmiş. Bu platform aygıt yazılımının güvenilirliğini sağlarken tehditleri tespit ederek saldırılara karşı koruma ve kurtarma işlevleri de taşıyor.
En yeni AMD EPCY 7003 serisi işlemciler sundukları olağanüstü performansla modern veri merkezleri için çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Zen 3 çekirdek mimarisini baz alan AMD EPYC işlemciler, şirketlerin daha hızlı sonuç almasına yardımcı olarak bir önceki nesle göre çift haneli oranda performans artışı yakalıyor. EPYC 7003 serisi işlemciler şirketlerin yazılım yatırımlarından en iyi şekilde yararlanmasını ve veri merkezlerinde daha etkileyici yatırım getirileri elde edilmesini sağlıyor.
SPEC.org onaylı performans
AMD EPYC 7003 işlemcilerin lider performansından yararlanan yeni ASUS RS720A-E11 sunucu çift AMD EPYC 7763 işlemciyle SPEC CPU2017 tam sayı oranı, kayar nokta oranı, tam sayı hızı ve yoğun işlem gücü gerektiren kayar nokta testlerinde birinci sıraya yerleşti. Böylece sonuçlar RS720A-E11’nin yeni AMD EPYC işlemcilerle sunucu sektörü için ASUS’un liderliğini sürdürdüğünü gösterdi.
ASUS’un işlemciyle dengeli mimarisi
Yeni AMD EPYC 7003 serisi işlemciler çift ve tek soketli platformlarda gerekli tüm özellikleri ve işlevleri sağlıyor. Yeni ASUS sunucular, işlemciden en verimli ve güvenli performansı alabilmek için dengeli bir mimariyle üretilmiş. Bu mimari çift veya tek işlemcili yapılandırmalarda tam bant genişliği sunarak daha fazla işlem kapasitesi ve yoğun işlem gücü gerektiren iş yükleri için daha fazla güç verimliliği sağlıyor. Bu mimari sayesinde müşteriler çift işlemcili mimarinin bant genişliği kapasitesinden tek işlemciyle de yararlanabiliyor, ileride ikinci bir işlemci ekleme esnekliğine de sahip oluyor.
Çok yönlü modüler tasarım
En yeni ASUS sunucular veri merkezlerinin artan iş yükünü karşılamak için kolayca ölçeklendirme imkanı veren yeni bir modüler tasarıma sahip. Örneğin yerleşik LAN modülü tasarımı arka paneldeki LAN bağlantı noktalarını dört adet 1 Gb veya iki adet 10 Gb LAN biçiminde kullanma olanağı veriyor. Ayrıca arka panel PCIe 4.0 yuvası ise 200 GB/s seviyesine ulaşan veri merkezi sınıfı aktarım hızları için OCP 3.0 modülüyle değiştirilebiliyor.
Ölçeklenebilir depolama çözümleri
Yeni AMD EPYC 7003 serisi işlemciler veri merkezlerinde esneklik ve maksimum performans için depolama çözümleri mevcut. Böylece Broadcom Tri-Mode RAID adaptörleri üzerinden sektör standardı SAS/SATA/NVMe arayüzleriyle geniş bağlantı seçenekleri ve güvenlik özellikleri sağlıyor. Ön paneldeki esnek NVMe sürücü geniş depolama alanı ve yüksek performans vadediyor. Aynı zamanda orta ve arka paneldeki depolama yuvaları da kapasiteyi daha da artırma imkanı veriyor.
Uzaktan BT altyapı yönetimi
ASUS bu nesilde yeni ASUS ASMB10-iKVM sunucu yönetimi çözümüyle en son AMD platformlarını destekliyor. Ek olarak 2500 yonga setine göre %39 daha hızlı BMC açılış süresi sunan en yeni AMI MegaRAC SP-X üzerinde çalışan ASPEED 2600 tabanlı ASUS sunucular BMC ağ performansını ileriye taşıyor. Tüm ASUS sunucularında bulunan bu çözüm WebGUI, Intelligent Platform Management Interface (IPMI) ve Redfish® API arayüzleri üzerinden bant dışı sunucu yönetimi olanağı sağlıyor. Entegre BT yazılımı ASUS Control Center ile uzaktan BIOS güncellemesi yapabiliyor, mobil cihazlar üzerinden birden fazla sistemi izlenebiliyor, tek tıkla yazılım güncellemeleri yapılıp dağıtılabiliyor. Böylece her tür BT altyapısı için daha kolay bir sunucu yönetimi sağlıyor.
Genel
Nier: Automata oyununu Steam’den alanlar kızgın!
Nier: Automata oyuncuları kızgın. Oyunu Steam üzerinden satın alan oyuncular Xbox Game Pass PC sürümündeki hatasız versiyonu istiyorlar.
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Nier: Automata Xbox Game Pass PC sürümü Steam’den farklı!
Xbox Game Pass PC, oyun dünyasını etkilemeye devam ediyor. Son dönemlerde yeni eklenen oyunlar ile adından söz ettiren firma, diğer platformlardaki oyuncuların da dikkatini çekmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Nier: Automata oyununu ekleyen sistem, oyunu Steam‘den satın alanlar ile yapımcı firma Square Enix‘in arasını açtı. Oyunun Steam sürümü ile Game Pass PC sürümünün aynı olmaması oyuncuları kızdırdı.
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Game Pass PC‘ye daha dolu içerikle giriş yapan Nier: Automata, aynı zamanda daha sorunsuz bir sürümle oyuncuları karşılıyor. Bu durum karşısında aynı içeriğe sahip olmak isteyen Steam kullanıcıları, oyunu topa tuttu. Square Enix‘in ilgisizliğinden şikayet oyuncular, oyunun değerlendirme notunu “karışık” yaptı. Genel olarak oyunlar daha optimize bir oyun istediklerini oyunun sayfasında yorumladılar. Bununla birlikte Square Enix cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Steam kullanıcıları net bir şekilde güncelleme istemekte. Bakalım oyuncular ile Square Enix arasındaki bu gerginlik çözüme kavuşacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Türk Telekom’dan 5G’de yeni dünya rekoru
Türk Telekom, yeni teknolojileri deneyen, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında olma hedefi ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 5G test şebekesi üzerinde Nokia ile birlikte gerçekleştirdiği denemede Türk Telekom, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
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Güçlü fiber altyapısı ile Türkiye’de 5G’ye hazır operatör olan Türk Telekom, Nokia iş birliğinde 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede, 4.5 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda yeni bir dünya rekoruna imza attı. Böylece Türk Telekom, 5G bağlantı hızını en yüksek düzeye taşıyan spektrum olan ‘Milimetre Dalga’ ile 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini, 8 taşıyıcı (8CC) destekli akıllı telefonla Türkiye’de ilk defa deneyen operatör oldu.
Türk Telekom yeni nesil teknolojileri geliştirmede öncü role sahip
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “5G test şebekesi üzerinden sadece Milimetre Dalga spektrumunu kullanarak gerçekleştirdiğimiz deneme ile 4.5 Gbps üzerinde hızlara ulaşarak yine bir dünya rekoruna imza attık. Ayrıca kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde, 5G’nin vadettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedeflerini yakalamış olduk. Bu teknolojiler aynı zamanda 6G’de kullanılması planlanan ultra yüksek hız ve kapasite sağlayan ‘Terahertz’ sistemlerinin de olgunlaşması ve önünün açılması için köprü niteliği taşıyor. Güçlü fiber altyapımızla Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör olarak, bu teknoloji ile ilgili önemli bir deneyimi daha rekorla sonuçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece bugün olduğu gibi, gelecekte de ülkemizde, tüm yeni nesil teknolojileri n geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.
Nokia Türkiye Ülke Genel Müdürü Özgür Erzincan ise; “Türk Telekom ile 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığımızla, bugün sadece Türkiye için değil, küresel telekom sektörü için bir başka önemli kilometre taşına daha imza attık. Nokia’nın ticari 5G şebeke ekipmanıyla elde edilen bu rekor, Nokia’nın 5G ve inovasyon alanlarındaki liderliğinin bir kanıtıdır” dedi.
Türk Telekom, Ankara Genel Müdürlük Binası’ndaki İnovasyon Merkezinde, Nokia iş birliğinde gerçekleştirdiği denemede, 5G teknolojisini kullanarak Milimetre Dalga ile 8 adet 100MHz’lik bant genişliğine sahip taşıyıcı ile tek telefon üzerinden en yüksek 5G hızına ulaştı. Yapılan denemede, 3GPP Standartları ile uyumlu olan 8 taşıyıcı destekli QC SDX55 5G mmWave modülüne sahip 5G akıllı telefonla 4.5 Gbps üzeri hızları yakalanmış oldu. Daha önce 5G’nin orta bant spektrumu olarak adlandırılan 3.5 GHz’te dünya rekoru kıran Türk Telekom, bu kez de sadece 5G’nin 26 GHz milimetre dalga spektrumunu kullanarak bu alanda dünya rekoru kırdı.
Genel
Terraria tüm platformlarda 35 milyon kopya satışına ulaştı!
Terraria oyununun başarısı hız kesmeden devam ediyor. Sevilen 2D oyun tüm platformlarda 35 milyonluk kopya satışını geride bıraktı.
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Terraria tüm platformlarda inanılmaz bir satış rakamına ulaştı!
Oyun dünyasında bağımsız geliştiricileri başarıları gündem olmaya devam ediyor. Büyük oyunlara nazaran daha küçük çaplı ekipler ile kısıtlı imkanlarda piyasaya çıkan bağımsız oyunlar, kimi zaman oyun dünyasını şaşırtıyor. Bu oyunlar arasında yer alan Terraria da başarısını sürdürüyor. Sevilen 2D açık dünya oyunu, yakalanması güç bir satış rakamına ulaştı. Oyun tüm platformlarda 35 milyon kopya satarak büyük bir işe imza attı.
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Bununla birlikte oyunun hangi platformlarda ne kadar sattığı da ortaya çıktı. Açıklanan rapora göre Terraria, PC‘de 17.2 milyon, mobilde 9.3 milyon ve konsolda ise 8.5 milyon satış rakamlarına ulaştı. Oyunun mobilde olan karşılığının konsoldan daha fazla olması da dikkatleri çekti. Ayrıca sevilen oyun Steam Top 250 listesinde de ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Tamamen kullanıcı yorumları ile düzenlenen listede oyun, Portal 2‘yi geride bıraktı. Öte yandan yapımcı firma da topluluk forumlarından oyunculara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Google Stadia‘ya da gelecek olan yapım başarısını sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor.
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Yazan: butiksevda, 4 gün önce
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