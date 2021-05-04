ASUS
ASUS, taşınabilir DVD sürücüsü ZenDrive U8M’yi duyurdu
ASUS, şık bir stile sahip yeni harici DVD yazıcısı ZenDrive U8M’yi duyurdu. En yeni USB-C ara yüzünden yararlanan bu ürün multimedya oynatmak ve veri arşivlemek için anında ve rahat bir çözüm sunuyor. M-DISC desteğiyle uzun ömürlü arşiv yapma olanağı veren ürün, kolay ve kapsamlı yedekleme yazılımıyla geliyor.
Bakmakta fayda var: ANTİBAKTERİYEL MONİTÖR ?! | ASUS VY279HE
Tüm modern dizüstü bilgisayarlara uygun ikonik, ince tasarım
ZenDrive U8M sağlam ve 13 mm’lik ultra ince yapısına birçok işlev sığdırıyor. Zen’den ilham alan dairesel desenli estetik tasarımı, sağlam yapıyı ve zarif stili bir araya getiriyor. ZenDrive U8M, USB-C bağlantısıyla kolaylık ve hız sunuyor. ASUS ZenBook modelleri de dahil neredeyse tüm yeni dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu bağlantı noktası sayesinde ASUS ZenDrive U8M anında kullanıma hazır hale geliyor. Bu küçük ve akıllı soket her iki yönde de takılabilme özelliğiyle rahat bir kullanım sağlıyor. Kullanıcılar modern Windows ve Mac bilgisayarlarına anında multimedya oynatma ve yedekleme özelliği ekleyebiliyor.
Değerli fotoğrafları, videoları ve verileri nesiller boyu saklayın
ZenDrive U8M, aile fotoğraflarından evde çekilen videolara ve daha fazlasına kadar dijital ortamdaki tüm değerli anılarınızı korumak için arşiv kalitesinde bir çözüm sunan M-DISC’e destek veriyor. M-DISC yazma teknolojisi kaydedilen verileri kaya benzeri patentli bir katmana işliyor. En zorlu koşullara dayanıklı olan bu katman, ömür boyu biriktirdiğiniz dijital anıları ve önemli verileri 1000 yıla kadar güvenli bir şekilde saklıyor.
Kullanımı kolay, kapsamlı yedekleme çözümü
ZenDrive U8M, Windows için değerli verilerinizi gönül rahatlığıyla saklayabileceğiniz kapsamlı ve kullanımı kolay bir yedekleme çözümü sunuyor. Kullanıcının yapması gerek tek şey boş disk temin etmek. Bundan sonra kullanışlı arayüz üzerinden üç adımda kolayca yedekleme yapılabiliyor. Parola korumalı şifreleme ve gizli klasör gibi diğer özellikler de bulunuyor. ZenDrive U8M ayrıca fotoğrafları, videoları veya verileri bir sabit diskte veya SSD’de kolayca arşivleme imkanı sunuyor.
Özetleyecek olursak eğer;
İkonik, ince tasarım: Zen’den ilham alan dairesel desenli tasarım ve USB-C arayüzüyle tüm modern dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara hazır.
Nesiller boyu saklanacak veriler: Değerli fotoğraf, video ve verilerinizi güvenli bir şekilde 1000 yıla kadar saklayan M-DISC desteği.
Kapsamlı yedekleme çözümü: Windows’ta üç adımda sürükleyip bırakarak kolayca arşivleme yapma imkanı sağlayan bu çözüm zahmetsiz şifreleme ve parola koruması hizmeti de sunuyor.
- Windows veya macOS için hazır: Yalnızca takıp çalıştırmaktan ibaret olan kurulum ve birden fazla platforma destek.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni teknik detaylar ortaya çıktı!
Asus, Zenfone 8 serisi için artık geri sayıma geçti. Yakın bir zamanda piyasaya çıkması beklenen akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Dönen kamerası ile yenilikçi anlayışa sahip olan seri görünüşe göre tasarım anlayışında değişime gidiyor. Firma yaptığı Twitter paylaşımı ile birlikte serinin tasarım detaylarına dair ilk ipuçlarını verdi. Ayrıca 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de seri için geri dönecek gibi gözüküyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; BenQ, Dünyanın İlk 4K HDR 16ms Oyun Projektörü TK700STi 4K Modelini Satışa Sundu!
Zenfone 8 serisinde tasarım değişikliğine gidiliyor!
Akıllı telefon dünyasında öne çıkmak isteyen Asus, yeni adımlar atmaya devam ediyor. Hali hazırda oyuncu odaklı akıllı telefon rekabetinde ön planda olan firma, daha normal standartlarda da iş yapmak istiyor. Zenfone serisi ile piyasada önemli bir alternatif olmak isteyen akıllı telefon üreticisi, sıra dışı tasarım anlayışı ile ön plana çıkıyordu. Dönen kamera sistemi ile tam ekran deneyimi vadeden akıllı telefon üreticisi, olumlu yorum almayı da başarmıştı. Zenfone 6 ile başlayan ve daha sonrasında Zenfone 7 ile devam eden bu tasarım anlayışına veda etme zamanı geldi. Akıllı telefon üreticisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte seri ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkardı. Tasarım detayları ortaya çıkan seri günümüz akıllı telefonlarına daha çok benzeyecek. İlk gelen görüntülere göre serideki üç model de artık delikli ekran teknolojisine sahip olacak.
Did you miss me?
Know more : https://t.co/ig6Hay5mlo#Zenfone8 #BigonPerformanceCompactinSize
— ASUS (@ASUS) April 29, 2021
Zenfone 8 Mini, Zenfone 8 ve Zenfone 8 Pro olmak üzere üç farklı modele sahip olacak seri, sevilen tasarım anlayışına da son verecek. Delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak seri, OLED panele sahip olacak. Ayrıca serideki cihazların 1080p çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor. Yine ortaya çıkan iddialara göre serideki bütün cihazlar 120 Hz ekran yenileme hızı ile piyasadaki yarışa dahil olacaklar. Sol üst tarafta bir adet ön kamera bulunan seride kamera özellikleri belli olmadı. Bununla birlikte cihazların olası arka kamera kurulumu da merak ediliyor. Zira önceki modellerde dönen mekanizma sayesinde tek bir kamera kurulum ile hem ön hem arka kamera ihtiyacı gideriliyordu. Ancak artık iki farklı kamera kurulumu kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte Zenfone 6 serisinden bu yana yer almayan bir özellik geri dönüyor. Zenfone 8 serisindeki cihazlar artık 3.5 mm‘lik kulaklık girişine sahip olacaklar. Çoğu akıllı telefon kullanıcısının oldukça istediği bu özellik seriye geri dönüş yapıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Samsung Galaxy A72 4G FCC sertifikası 25W hızlı şarjı gösterdi
Zenfone 8 serisi Snapdragon 888 ile piyasaya çıkacak!
Tasarım itibariyle günümüz cihazlarına benzeyecek olan akıllı telefon serisi, amiral gemisi klasmanında yarışa dahil olacak. Serideki üç cihazın da Snapdragon 888 işlemcisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte serinin baz modeli geçtiğimiz hafta Geekbench platformuna uğramıştı. Tekli çekirdek performansında 1124 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3669 puan almayı başarmıştı. Akıllı telefon 8 GB RAM ile Geekbench listesinde görüntülenmişti. Ancak gelen bilgilere göre seride 12 ve 16 GB RAM‘li seçeneklerin de olacağı ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonlar Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacaklar. Amiral gemisi serinin Mini versiyonu ile alakalı da ilave bazı bilgiler ortaya çıktı. Serinin küçük üyesinin ekran boyutu belli oldu. Delikli ekrana sahip olacağı Twitter paylaşımı ile kesinleşen akıllı telefon 5.29 inçlik ekran ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Firma serinin Mini üyesi ile birlikte Snapdragon 888 işlemcisine sahip en küçük cihazı çıkarmaya hazırlanıyor. Serinin diğer iki modeli ile alakalı bu tarz bilgiler ne yazık ki ortaya çıkmadı. Ancak baz modelin ve Pro modelin farklı özelliklere sahip olması beklenmiyor. Cihazlar arasındaki en büyük farkların ekran boyutları ve kamera özellikleri kısmında olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte bu bilgiler iddiadan öteye gidemiyor henüz. Akıllı telefonlar amiral gemisi rekabetinde öne çıkmak istiyor. Asus Zenfone 8 serisini 12 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtacak. Bununla birlikte serinin detaylı teknik özelliklerine o tarihte ulaşmış olacağız. Bakalım amiral gemisi seri beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 8 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Asus Zenfone 8 modeli yakında piyasaya çıkacak. Merakla beklenen yenilikçi akıllı telefon ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun test sonuçları ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefon bir takım teknik özellikleri de belli oldu. Seri için geri sayıma geçen Asus yavaş yavaş cihazları bizlere sunmaya başladı. Amiral gemisi akıllı telefon piyasada iddialı olmak istiyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Redmi K40 Game Edition 120Hz ekran ile geliyor!
Asus Zenfone 8 Snapdragon 888 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon dünyasında yenilikçi tasarım anlayışına sahip modellerin sayısı artıyor. Pek çok firma yeni tasarım anlayışları ile piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Kimi firmalar yeni denedikleri sistemleri çok benimsemeden bıraksa da, kimileri aynı denemeleri uzun süreler boyunca kullanabiliyorlar. Bu firmalardan biri de kuşkusuz Asus. Firmanın neredeyse standart tasarım anlayışına sahip bir adet telefonu yok. Özellikle oyuncu odaklı akıllı telefon piyasasına hakim olan firma, normal kullanıcılar için çıkarttığı Zenfone serisi ile de farklılıklarını ortaya çıkarıyor. Döner arka kameralı akıllı telefon serisi, kullanıcılarına tam ekran vaadini tam anlamıyla sunmakta. Amiral gemisi akıllı telefon serisi yakın bir süreçte piyasadaki kullanıcılarının karşısına çıkacak. Her geçen gün yeni detaylar ile ortaya çıkan akıllı telefon son olarak Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, güçlü bir performans vadediyor. Tekli çekirdek performansında 1124 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 3669 puan almayı başardı. Akıllı telefonun test sonuçlarının yanı sıra bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
XDA Developers kullanıcıları tarafından model numarası ortaya çıkarlan akıllı telefon, amiral gemisi rakiplerine benzer seviyelerde puanlar almayı başardı. Asus Zenfone 8 amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon rekabete Qualcomm yapımı işlemci ile dahil oluyor. Cihaza gücünü Snapdragon 888 işlemcisi verecek. Hemen hemen çoğu amiral gemisi akıllı telefonda gördüğümüz bu işlemciye Zenfone 8‘de de rastlamak pek sürpriz değil. Bununla birlikte Geekbench listelemesi sayesinde akıllı telefonun RAM kapasitesi de belli oldu. Cihaz 8 GB RAM kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte 12 ve 16 GB‘lık RAM kapasiteli versiyonların da piyasaya çıkması muhtemel. Zira firma oyuncu odaklı ROG Phone 5 modelinde 12 ve 16 GB RAM modellerini görmeyi başarmıştı. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde güçlü bir konuma yerleşmek isteyen akıllı telefon ile alakalı birkaç teknik detay daha ortaya çıktı.
Asus Zenfone 8 modelinde yenilikçi tasarım devam edecek!
Amiral gemisi akıllı telefon serisi, teknik özellikleri veya performansından ziyade tasarım anlayışı ile dikkat çekiyor. Ön tarafında kamera bulundurmayan cihaz, mekanizma sayesinde arka kamerayı öne taşıyor. Bu sayede özçekim yapmak isteyen kullanıcıların da kamerayı kullanma imkanları oluyor. Ayrıca bu özelliğin en büyük yararının da ekran kısmında olduğunu söyleyebiliriz. Zira akıllı telefonda gerçekten tam ekran deneyimi yaşamak mümkün. Cihazın dönen arka kamerası sayesinde ekranı bölen çentik veya delik bulunmuyor. Zenfone 8 serisinde de bu durumun devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ekran boyutu belli olmayan akıllı telefon, AMOLED panel ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte ekran çözünürlüğü FullHD+ olacak. Ayrıca cihazın 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonların çoğunda yer alan bu özellikler Asus tarafından da tercih edilmişe benziyor.
Öte yandan akıllı telefonun kullanacağı kameraya dair de bazı bilgiler ortaya çıktı. Cihazın Sony marka lens kullanacağına dair ortada ciddi iddialar var. Akıllı telefonun Sony IMX663 marka lens veya 64 MP Sony IMX686 lens ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Sony IMX663 lensi henüz piyasaya sürülmedi. Bu nedenle 64 MP değerindeki Sony IMX686‘nın bir adın önde olduğu iddia ediliyor. Ayrıca akıllı telefonun şarj teknolojisi de ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefon 30W‘lık şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın batarya kapasitesi henüz belli olmadı. Ancak cihazın şarj teknolojisinin güncel amiral gemisi rakiplerine nazaran biraz az seviyede olduğunu söylemek gerek. Merakla beklenen serinin diğer üyeleri ile alakalı da yeni bilgiler henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte yakın bir dönemde serinin yeni detaylar ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
ASUS
ASUS yeni 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcili sunucularını duyurdu!
ASUS, 3. Nesil Intel® Xeon® Scalable işlemcilere destek veren yeni kapsamlı sunucu serisini duyurdu. Yeni ürünler arasında veri tabanları, HPC, hipervizörler ve yapay zeka uygulamalarındaki belirli iş yüklerine yönelik çift soket, tek soket ve çok düğümlü çözümler yer alıyor. Yeni platformdan en iyi şekilde yararlanacak şekilde tasarlanan modeller Intel Optane™ 200 serisi kalıcı belleklere, PCIe® 4.0’a ve Intel Ethernet 800 serisi ağ adaptörlerine destek veriyor.
Bakmakta fayda var: ASUS, Mini PC PN51’i duyurdu!
3. nesil Intel Xeon Scalable işlemcilerle donatıldı
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler arasında çekirdek sayısı 8 ile 40 arasında değişen modeller bulunuyor. Farklı frekanslarda ve güç tüketimi seviyelerinde olan bu modeller, önceki nesillere göre %40 daha yüksek performans sergiliyor. 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemciler ayrıca çözüme daha hızlı ulaşmak için yerleşik yapay zeka hızlandırma teknolojisine sahip tek veri merkezi işlemcileri olma özelliğini taşıyor. Yerleşik güvenlik özellikleriyle donatılan bu yeni platform; ağ, kurumsal ve bulut sistemleri için geçerli olan standartlara uygun şifreleme, kimlik doğrulama ve veri bütünlüğü gibi güvenlik uygulamalarında olağanüstü performans sunuyor.
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip yeni ASUS sunucular, müşterilerin birçok farklı uygulamada sonuca daha çabuk ulaşmasına, gelişmiş güvenlik özellikleri eklemesine ve tüm iş yüklerini bulutta, yerinde veya özel bir bulutta yapmasına yardımcı oluyor. RS720, RS700 ve RS720Q-E10 serisi sunucular; bilgi işlem, depolama ve ağ alanlarında lider esneklik ve ölçeklenebilirlik sunarak modern işletmelerin maliyetlerini düşürmesini ve genişlemesini sağlıyor. ESC4000-E10 serisi sunucular yapay zeka, veri bilim, derin öğrenme ve HPC için optimize edildi. ASUS ayrıca gelişmiş sunucu ve altyapı güvenliği için bu yeni seriye güvenilirlik kaynağı (Root of Trust) çözümü olarak PFR FPGA[1] platformunu entegre etti. Bu platform aygıt yazılımının güvenilirliğini sağlarken tehditleri tespit ederek saldırılara karşı koruma ve kurtarma işlevleri de taşıyor.
Memory Failure Prediction teknolojisiyle daha iyi toplam sahip olma maliyeti
Veri merkezlerindeki çökmelerin ardındaki en büyük neden bellek hatalarından kaynaklanan sorunlar oluyor. ASUS aygıt yazılımı iş ortaklarıyla birlikte çalışarak sistemdeki bellek kullanımını daha verimli hale getirmenin yanı sıra 3. Nesil Intel Xeon Scalable platformu tabanlı yönetimi de iyileştirmiş. ASUS ASMB10-iKVM’nin içinde yerleşik olarak bulunan Intel Memory Failure Prediction (MFP) teknolojisi bellek hata oranını düşürmek ve sanal makinelerde kritik iş yüklerini çalıştırırken taşıma işlemini optimize etmek için geliştirilmiş. DDR4 DIMM değişimi ihtiyacını azaltan bu teknoloji, önemli maliyet avantajları sağlıyor.
Intel Seçili Çözümler
ASUS bu lansmanda Intel ve şirketin Intel Seçili Çözümler programıyla yakın çalışmalar yürütmüş. En uygun performans ve kurulum hızı için hazırlanacak çözümlere kılavuzluk sağlayan bu program; HCI, depolama, ağ, sınır ve HPC gibi alanlarda çözümlerin performansına güveni artırıyor. 3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip tüm ASUS sunucular, Intel Optane 200 serisi kalıcı bellek desteğiyle sistem verimliliğini artırıyor. 100 Gb veya 25 Gb Intel Ethernet 800 Serisi desteği ise modern veri merkezlerinin yüksek ağ kapasitesi taleplerini karşılıyor.
Bu yeni sunucular, Intel onayından sonra ASUS Intel Seçili Çözümler portföyünün bir parçası olarak sunulacak. Intel Seçili Çözümler, donanım ve yazılım uyumu sağlayarak kurumsal müşteriler ve veri merkezleri için karar alma süreçlerini sadeleştiren performans sunduğu kapsamlı testlerle onaylanan ürünlerden oluşuyor.
Ölçeklenebilir depolama çözümleri
3. Nesil Intel Xeon Scalable işlemcilere sahip ASUS sunucular, veri merkezlerinde esneklik ve maksimum performans için ölçeklenebilir depolama çözümleri sunuyor. Broadcom Tri-Mode RAID adaptörleri üzerinden sektör standardı SAS/SATA/NVMe® arayüzleriyle geniş bağlantı seçenekleri ve güvenlik özellikleri sağlıyor. Ön paneldeki esnek NVMe sürücü geniş depolama alanı ve yüksek performans sunuyor. Orta ve arka paneldeki depolama yuvaları da kapasiteyi daha da artırma imkanı veriyor.
Uzaktan BT altyapı yönetimi
ASUS bu nesilde yeni ASUS ASMB10-iKVM sunucu yönetimi çözümüyle en son Intel platformlarını destekliyor. 2500 yonga setine göre %39 daha hızlı BMC açılış süresi sunan en yeni AMI MegaRAC SP-X üzerinde çalışan ASPEED 2600 tabanlı ASUS sunucular BMC ağ performansını ileriye taşıyor. Tüm ASUS sunucularında bulunan bu çözüm WebGUI, Intelligent Platform Management Interface (IPMI) ve Redfish® API arayüzleri üzerinden bant dışı sunucu yönetimi olanağı sağlıyor.
Entegre BT yazılımı ASUS Control Center ile uzaktan BIOS güncellemesi yapabiliyor, mobil cihazlar üzerinden birden fazla sistemi izlenebiliyor, tek tıkla yazılım güncellemeleri yapılıp dağıtılabiliyor. Böylece her tür BT altyapısı için daha kolay bir sunucu yönetimi sağlanıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 9 saat önce
-
Yazan: techwarn, 2 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 hafta önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 2 hafta önce
Xiaomi’nin en güzeli! | Xiaomi Mi 11 Lite İncelemesi
Valve, Yeni CS:GO Güncellemesi Yayınladı!
ASUS, taşınabilir DVD sürücüsü ZenDrive U8M’yi duyurdu
Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11 milyon dolar harcamış!
Xiaomi’nin en güzeli! | Xiaomi Mi 11 Lite İncelemesi
Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
DEĞERİ BİLİNMEYEN TELEFON! | Aydoğan’ın bir senedir favorisi
HWP | Nesini Sevmiyorsunuz? #7
XIAOMI MI 11 KUTU AÇILIŞI | Beklenen telefon TR garantili ne kadar?
Xiaomi’nin en güzeli! | Xiaomi Mi 11 Lite İncelemesi
Huawei Band 6 | Bileklik görünümlü akıllı saat!
DEĞERİ BİLİNMEYEN TELEFON! | Aydoğan’ın bir senedir favorisi
HWP | Nesini Sevmiyorsunuz? #7
XIAOMI MI 11 KUTU AÇILIŞI | Beklenen telefon TR garantili ne kadar?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.