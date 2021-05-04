ASUS, taşınabilir DVD sürücüsü ZenDrive U8M’yi duyurdu

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ASUS, şık bir stile sahip yeni harici DVD yazıcısı ZenDrive U8M’yi duyurdu. En yeni USB-C ara yüzünden yararlanan bu ürün multimedya oynatmak ve veri arşivlemek için anında ve rahat bir çözüm sunuyor. M-DISC desteğiyle uzun ömürlü arşiv yapma olanağı veren ürün, kolay ve kapsamlı yedekleme yazılımıyla geliyor.

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Tüm modern dizüstü bilgisayarlara uygun ikonik, ince tasarım

ZenDrive U8M sağlam ve 13 mm’lik ultra ince yapısına birçok işlev sığdırıyor. Zen’den ilham alan dairesel desenli estetik tasarımı, sağlam yapıyı ve zarif stili bir araya getiriyor. ZenDrive U8M, USB-C bağlantısıyla kolaylık ve hız sunuyor. ASUS ZenBook modelleri de dahil neredeyse tüm yeni dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu bağlantı noktası sayesinde ASUS ZenDrive U8M anında kullanıma hazır hale geliyor. Bu küçük ve akıllı soket her iki yönde de takılabilme özelliğiyle rahat bir kullanım sağlıyor. Kullanıcılar modern Windows ve Mac bilgisayarlarına anında multimedya oynatma ve yedekleme özelliği ekleyebiliyor.

Değerli fotoğrafları, videoları ve verileri nesiller boyu saklayın

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ZenDrive U8M, aile fotoğraflarından evde çekilen videolara ve daha fazlasına kadar dijital ortamdaki tüm değerli anılarınızı korumak için arşiv kalitesinde bir çözüm sunan M-DISC’e destek veriyor. M-DISC yazma teknolojisi kaydedilen verileri kaya benzeri patentli bir katmana işliyor. En zorlu koşullara dayanıklı olan bu katman, ömür boyu biriktirdiğiniz dijital anıları ve önemli verileri 1000 yıla kadar güvenli bir şekilde saklıyor.

Kullanımı kolay, kapsamlı yedekleme çözümü

ZenDrive U8M, Windows için değerli verilerinizi gönül rahatlığıyla saklayabileceğiniz kapsamlı ve kullanımı kolay bir yedekleme çözümü sunuyor. Kullanıcının yapması gerek tek şey boş disk temin etmek. Bundan sonra kullanışlı arayüz üzerinden üç adımda kolayca yedekleme yapılabiliyor. Parola korumalı şifreleme ve gizli klasör gibi diğer özellikler de bulunuyor. ZenDrive U8M ayrıca fotoğrafları, videoları veya verileri bir sabit diskte veya SSD’de kolayca arşivleme imkanı sunuyor.

Özetleyecek olursak eğer;

İkonik, ince tasarım: Zen’den ilham alan dairesel desenli tasarım ve USB-C arayüzüyle tüm modern dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara hazır.

Nesiller boyu saklanacak veriler: Değerli fotoğraf, video ve verilerinizi güvenli bir şekilde 1000 yıla kadar saklayan M-DISC desteği.

Kapsamlı yedekleme çözümü: Windows’ta üç adımda sürükleyip bırakarak kolayca arşivleme yapma imkanı sağlayan bu çözüm zahmetsiz şifreleme ve parola koruması hizmeti de sunuyor.