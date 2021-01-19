Asus, RT-AX68U isimli yeni router modelini duyurdu

Asus tarafından, özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan Wi-Fi 6 router modeli RT-AX68U duyuruldu. Bu model, yeni Instant Guard güvenlik uygulamasıyla dikkat çekiyor. Ev kullanıcılarına yönelik bir Wi-Fi 6 (802.11ax) router olan RT-AX68U, 3×3 MIMO anten yapılandırmasıyla 2700 Mbps’e kadar kablosuz bağlantı hızı sunabiliyor.

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Asus, Wi-Fi 6 destekli yeni router modeliyle geniş bir kapsama alanı sunabiliyor

Geniş bir Wi-Fi kapsama alanı sunan bu router, Wi-Fi 6 üzerinden aynı anda çok sayıda cihaza stabil bağlantı sağlıyor. Tamamen ücretsiz Instant Guard uygulamasıyla kullanabilen RT-AX68U, kullanıcıların açık Wi-Fi ağlarına tek tıkla güvenli bir şekilde bağlanmalarına da olanak veriyor. Ayrıca ince yapısı dolayısıyla bu router, ev içinde birçok noktada rahatlıkla konumlandırılabiliyor. RT-AX68U’da sunulan Wi-Fi 6 desteğiyle birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde sinyaller, Wi-Fi 5’e göre çok daha uzağa yayılabiliyor. 3X3 MIMO anten yapılandırmasıyla da, üç farklı veri akışı sağlanabiliyor. Üründe ayrıca, sinyalleri cihazlara odaklayan ışın hüzmeleme (beamforming) özelliği de bulunuyor.

RT-AX68U, ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede, AiMesh uyumlu bir ya da birden fazla router ekleyerek; Wi-Fi ağını genişletip tüm evi tek bir ağ üzerinde kapsayan bir ağ sistemi oluşturmak mümkün.

Instant Guard ve AiProtection, RT-AX68U’yla beraber sunuluyor

RT-AX68U, yeni ASUS Instant Guard hizmetini destekleyen ilk ASUS router. Bu hizmet, açık Wi-Fi ağlarına tek tıkla güvenli ve gizliliği koruyarak bağlanmayı mümkün hale getiriyor. Herkese açık ücretsiz Wi-Fi ağlarının tüm dünyada giderek daha fazla sunulmaya başlaması; bu ağları siber suçluların hedefi haline getiriyor. Kötü niyetli kişiler, bu güvensiz ağlarda kullanıcıların özel verilerini çalabiliyor. Instant Guard bu sorunu VPN teknolojisiyle çözüyor. Açık Wi-Fi ağı üzerinden RT-AX68U’ya şifreli bir veri tüneli açılıyor. Bu yolla, tüm Wi-Fi bağlantıları diğer kullanıcılara karşı koruma altına alınıyor. Üçüncü taraf VPN çözümlerinin aksine, Instant Guard’ın VPN sunucusu RT-AX68U üzerinde çalışıyor. Bu sayede güvenlik daha da yüksek düzeye çıkıyor. Tüm bu hizmet tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle üçüncü taraf VPN hizmetlerinin kurulumu karmaşık yapılara sahipken; Instant Guard tek tıkla kurulabiliyor ve ek bir teknik bilgi gerektirmiyor.

Instant Guard ayrıca, kullanım ömrü boyunca ücretsiz olan ASUS AiProtection antivirüs özelliğinden de yararlanıyor. RT-AX68U bu sayede zararlı web sitelerini filtreleyebiliyor, bu sayede virüs bulaşmasını da siz daha zararlı sitelere girmeden önce engelleyebiliyor. Instant Guard ayrıca, 2021’de duyurulacak yeni ASUS router modellerinde de kullanılabilecek.