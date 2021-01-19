Haber
Asus, RT-AX68U isimli yeni router modelini duyurdu
Asus tarafından, özellikleri ve tasarımıyla öne çıkan Wi-Fi 6 router modeli RT-AX68U duyuruldu. Bu model, yeni Instant Guard güvenlik uygulamasıyla dikkat çekiyor. Ev kullanıcılarına yönelik bir Wi-Fi 6 (802.11ax) router olan RT-AX68U, 3×3 MIMO anten yapılandırmasıyla 2700 Mbps’e kadar kablosuz bağlantı hızı sunabiliyor.
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Asus, Wi-Fi 6 destekli yeni router modeliyle geniş bir kapsama alanı sunabiliyor
Geniş bir Wi-Fi kapsama alanı sunan bu router, Wi-Fi 6 üzerinden aynı anda çok sayıda cihaza stabil bağlantı sağlıyor. Tamamen ücretsiz Instant Guard uygulamasıyla kullanabilen RT-AX68U, kullanıcıların açık Wi-Fi ağlarına tek tıkla güvenli bir şekilde bağlanmalarına da olanak veriyor. Ayrıca ince yapısı dolayısıyla bu router, ev içinde birçok noktada rahatlıkla konumlandırılabiliyor. RT-AX68U’da sunulan Wi-Fi 6 desteğiyle birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde sinyaller, Wi-Fi 5’e göre çok daha uzağa yayılabiliyor. 3X3 MIMO anten yapılandırmasıyla da, üç farklı veri akışı sağlanabiliyor. Üründe ayrıca, sinyalleri cihazlara odaklayan ışın hüzmeleme (beamforming) özelliği de bulunuyor.
RT-AX68U, ASUS AiMesh teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede, AiMesh uyumlu bir ya da birden fazla router ekleyerek; Wi-Fi ağını genişletip tüm evi tek bir ağ üzerinde kapsayan bir ağ sistemi oluşturmak mümkün.
Instant Guard ve AiProtection, RT-AX68U’yla beraber sunuluyor
RT-AX68U, yeni ASUS Instant Guard hizmetini destekleyen ilk ASUS router. Bu hizmet, açık Wi-Fi ağlarına tek tıkla güvenli ve gizliliği koruyarak bağlanmayı mümkün hale getiriyor. Herkese açık ücretsiz Wi-Fi ağlarının tüm dünyada giderek daha fazla sunulmaya başlaması; bu ağları siber suçluların hedefi haline getiriyor. Kötü niyetli kişiler, bu güvensiz ağlarda kullanıcıların özel verilerini çalabiliyor. Instant Guard bu sorunu VPN teknolojisiyle çözüyor. Açık Wi-Fi ağı üzerinden RT-AX68U’ya şifreli bir veri tüneli açılıyor. Bu yolla, tüm Wi-Fi bağlantıları diğer kullanıcılara karşı koruma altına alınıyor. Üçüncü taraf VPN çözümlerinin aksine, Instant Guard’ın VPN sunucusu RT-AX68U üzerinde çalışıyor. Bu sayede güvenlik daha da yüksek düzeye çıkıyor. Tüm bu hizmet tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle üçüncü taraf VPN hizmetlerinin kurulumu karmaşık yapılara sahipken; Instant Guard tek tıkla kurulabiliyor ve ek bir teknik bilgi gerektirmiyor.
Instant Guard ayrıca, kullanım ömrü boyunca ücretsiz olan ASUS AiProtection antivirüs özelliğinden de yararlanıyor. RT-AX68U bu sayede zararlı web sitelerini filtreleyebiliyor, bu sayede virüs bulaşmasını da siz daha zararlı sitelere girmeden önce engelleyebiliyor. Instant Guard ayrıca, 2021’de duyurulacak yeni ASUS router modellerinde de kullanılabilecek.
Google Play Store artık uygulama trendlerini gösteriyor
Kullanıcıların hangi uygulamaların revaçta, hangi uygulamaların ise düşüşte olduğunu bilmek istemeleri normal karşılanabilir. Google Play Store için gelen yeni bir özellik ise tam da bunu sağlıyor.
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Uygulamaların yanında çıkacak olan yeni bir simge o uygulamanın yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu kullanıcıya gösteriyor. Bunu ise uygulama sıralaması listesinde uygulama yanında aşağı veya yukarı ok şeklinde bir simge göstererek yapıyor. Yukarı doğru olan ok işareti uygulamanın revaçta olduğunu gösterirken, ok aşağı doğruysa düşüşü işaret ediyor.
Simge uygulamanın kaç sıra birden yükselip düştüğünü ise kişiye göstermiyor. Aynı şekilde yukarı veya aşağı ivme kazanan uygulamanın ivme süresini de bizlere söylemiyor.
Uygulamaların trend durumunu görmek için öncelikle Google Play Store uygulamasını açın. Üst taraftaki başlıklarda Üst Sıralar kısmına gelin. Oradan ise belli kategorilerde en üst sıralardaki uygulamaları görebiliyorsunuz. Örneğin Ücretsiz En Popüler kısmına baktığınız zaman, uygulamaların yanında görebileceğiniz yukarı veya aşağı ok uygulamanın revaçta ya da düşüşte olduğunu gösteriyor.
Büyük ihtimalle bir uygulamanın trend olması veya düşüşte olması insanların uygulamayı indirip indirmemekle alakalı fikirlerini değiştirmeyecektir. Ancak yine de bu tip bilgileri merak edebilecek olanlar artık Google Play Store üzerinden onlara kolaylıkla erişebiliyor olacak.
Akıllı Telefonlar
Tecno, Türkiye’ye 25 milyon dolar yatırım yapacak
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı. Şirketin akıllı telefonları İstanbul Pendik‘teki tesiste üretilecek.
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Ülkemiz son dönemde Çinli yatırımcıların oldukça dikkatini çekmeye başladı. Türkiye hem stratejik hem de uygun fiyata kaliteli iş gücü ile Avrupa’nın en avantajlı ülkelerinden birisi haline geldi. Üreticilerin de bu noktada ülkemize değer katmaya devam ettiklerini görüyoruz.
2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno, Türkiye’de pek bilindik bir marka olmasa da sektörün güçlü isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gibi bir gelir elde eden şirket, Manchester City gibi popüler bir futbol takımının da global sponsoru. Söz konusu şirket şimdi de yerli üretim için ülkemize 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.
Tecno Mobile, geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıttığı Camon 16 Premier, Spark 6 ve Pova modelleriyle resmen Türkiye pazarına girmişti. Hemen ardından Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.
Tecno üretim planlaması için gerekli adımları atarken, ilk yerli Tecno Mart ayı içerisinde üretilmiş olacak. Bu adımla birlikte şirket, Türkiye’de ekonomiye olan güvenini ifade ederken, iş imkanı da yaratılacak ve tüketicilerin beklentilerine göre pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.
İstanbul Pendik’te olacak Tecno fabrikası, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.
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İnternet
DuckDuckGo günlük 102.2 milyon arama ile şirket rekoru kırdı
DuckDuckGo arama moturu geçen Ağustos’tan bu yana günlük ortalama 65.2 milyon aramaya ulaştı. Bunlardan bazıları ise arama sayfasının üstünde beliren ve arananı bulmak için bir linke tıklamadan kullanıcıya hızlı bir cevap sunan Instant Answer işlevini de içeriyor.
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Gizliliğe verdiği önem ile bilinen DuckDuckGo internet arama motoru; kullanıcılarının profillerine erişmiyor ve kişisel bilgiler üçüncül şirketlerle paylaşılmıyor. Şirketin kaynak sayısı ise Wikipedia dahil yaklaşık 400 civarında. DuckDuckGo kazancını ise Yahoo-Bing arama ortaklığı ağından reklamlar sunarak sağlıyor. 2018 yılında bu şekilde 25 milyon Dolar kazanan firmanın önümüzdeki beş yılda yıllık %30 büyümesi bekleniyor. Olması beklenen yıllık kazanç ise 100 milyon Dolar.
Geçen yıl DDG ile yapılan aramalar yıllık %62’lik bir büyümeyle 23.7 milyarı buldu. 11 Ocak tarihinde ise şirket 102.251.307 arama ile günlük rekorunu kırdı.
DuckDuckGo iletişim başkan yardımcısı Kamyl Bazbaz USA TODAY için yaptığı açıklamada; insanların onları seçmelerinin gizlilik istemelerinden kaynaklandığını ve ünlerinin insanların birbirlerine tavsiyeleriyle yayıldığını söylüyor. Aynı zamanda insanların teknoloji içerisinde gözetim yapan iş modellerine alternatif aradığını da not olarak düşüyor.
Arama motoru şu anda iOS ve Android uygulamasının yanında Chrome eklentisi olarak da erişilebilir durumda ve yaklaşık 25 milyon insan bu hizmeti kullanıyor. Google ve Youtube gibi platformların çevrimiçi reklamlarda kullanmak için kişisel bilgileri topladığını düşünürsek; tam da bundan kaçınmaya çalışan DuckDuckGo insanlar için önemli bir alternatif olabilir.
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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