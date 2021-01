16 ASUS ve ROG ürünü, CES 2021 İnovasyon Ödülü kazandı

Asus ROG, CES 2021 kapsamında, ROG For Those Who Dare lansmanını, sanal olarak gerçekleştirdi. ROG lansmanında, Asus’un yeni oyuncu ekipmanlarını ve teknolojilerini Citadel XV adını verdiği yeni interaktif deneyimle duyurdu. ROG’nin bugüne kadar kendi geliştirdiği ilk sanal deneyim olan Citadel XV, izleyicilere markanın görsel evrenine ve lansmanını yaptığı ürünlerine yakından bakma şansı sunuyor.

İşe birinci sınıf anakartlar ve bilgisayar bileşenleri geliştirerek başlayan Asus ROG, istikrarlı bir büyüme kaydederek; bugün oyunculara kapsamlı bir ekosistem sunuyor. 15 yıllık bu deneyim, dün ilk kez interaktif bir deneyim hazırlamak için kullanıldı. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını döneminde insanların ROG ürünlerini görebilmesi için yeni bir yol geliştirmeyi amaçlayan ROG, Moonshine Studio ve ASUS Design Center (ADC) ile iş birliğine gitti. ROG görsel evreninden hikayeler içeren lansmanda, izleyicilere ilgi çekici bir sanal ortam sunuldu. Bu ortamda en yeni ROG cihazlarını görmek ve FPS türünde bir mini oyuna dahil olmak da mümkün.

ROG Citadel XV deneyimi, oyuncuları ROG görsel evreninin karakterleri ve hikayeleriyle tanıştırıyor. Oyuncular 2021 ve sonrasında piyasaya çıkacak son teknoloji ekipmanları dört ayrı temadaki demo odalarında özgürce görüp; deneyimleyebiliyor. Oyuncuların görebileceği ürünler arasında ROG Gladius III kablosuz oyuncu mouse’u, ROG Claymore II RGB mekanik klavye, ROG Swift PG32UQ 4K 32 inç oyuncu monitörü, çift ekranlı Zephyrus Duo 15 SE oyuncu ekranı, ROG Strix SCAR 15 ve 17 oyuncu dizüstü bilgisayarları ve XG Mobile harici grafik işlemciye sahip ROG Flow X13 dönüştürülebilir oyuncu dizüstü bilgisayarı yer alıyor.