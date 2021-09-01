ASUS ROG Strix Arion S500 taşınabilir SSD modelini duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix Arion S500 taşınabilir NVMe® SSD’yi duyurdu. DRAM’e sahip olan ve USB-C® 3.2 Gen 2 bağlantısını kullanan SSD, 1050 MB/s’ye kadar dosya aktarım hızları sunuyor.

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Alüminyum alaşımından üretilen bu taşınabilir sürücü, sahip olduğu termal dolguyla ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırıyor. 256-bit AES disk ve veri şifreleme özelliğine sahip olan SSD, kolay sürücü yönetimi için ROG SSD Dashboard yazılımından yararlanıyor. Üründe ayrıca özel Aura Sync aydınlatma bulunuyor. NTI Backup Now EZ yazılımıyla da birlikte gelen ürün ideal bir yüksek performanslı mobil depolama çözümü sunuyor.

ASUS ROG Strix Arion S500 ile yüksek aktarım hızları

ROG Strix Arion S500’ün içinde 1050 MB/s’ye kadar aktarım hızları sunan yüksek performanslı bir Phison SSD bulunuyor. Bu SSD, standart harici sabit disklerden 12 kata kadar daha hızlı. Bu hızlarla 100 GB boyutundaki bir dosyayı yalnızca iki dakika içinde aktarmak mümkün. Buna ek olarak, DRAM bellek ve geniş SLC ön bellek de veri performansını üst seviyeye çekiyor. Bu da aynı zamanda SSD’nin ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.

Soğutma konusunda yetenekli

ROG Strix Arion S500’ün alüminyum alaşımlı kasasında çalışma sıcaklığını uygun düzeyde tutarak sürekli yüksek hızlı veri transferi yapmayı sağlayan dahili bir termal dolgu bulunuyor. Bu ayrıca cihazın ömrünü de uzatmaya yardımcı oluyor.

Tam veri koruması

ROG Strix Arion S500, 256-bit AES disk ve veri şifreleme ile CPU performansını etkilemeden veri güvenliği sağlıyor. Ayrıca ürünle birlikte gelen NTI Backup Now EZ yazılımı tüm dijital varlıklarınızı zararlı virüs saldırılarından ve donanım arızalarından koruyor. Veri kurtarma özelliği de yanlışlıkla silinen dosyalar olduğunda yardımcı oluyor. Kullanıcıların içinin daha da rahat olmasını sağlayan kullanışlı ROG SSD Dashboard arayüzü sıcaklık, depolama durumu ve genel durum gibi tüm önemli bilgileri gösteriyor.

Kapsamlı uyum

ROG Strix Arion S500, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısıyla hızlı performansın yanı sıra mobil cihazlarla, dizüstü bilgisayarlarla, masaüstü bilgisayarlarla ve en yeni nesil oyun konsollarıyla uyum sağlıyor. 2020 iF Tasarım Ödüllü ROG Strix Arion S500’de bulunan ASUS Aura Sync aydınlatma sistem genelinde benzersiz ışık efektleri sunuyor.

Teknik özellikler ise şu şekilde: