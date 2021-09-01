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ASUS ROG Strix Arion S500 taşınabilir SSD modelini duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Strix Arion S500 taşınabilir NVMe® SSD’yi duyurdu. DRAM’e sahip olan ve USB-C® 3.2 Gen 2 bağlantısını kullanan SSD, 1050 MB/s’ye kadar dosya aktarım hızları sunuyor.
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Alüminyum alaşımından üretilen bu taşınabilir sürücü, sahip olduğu termal dolguyla ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştırıyor. 256-bit AES disk ve veri şifreleme özelliğine sahip olan SSD, kolay sürücü yönetimi için ROG SSD Dashboard yazılımından yararlanıyor. Üründe ayrıca özel Aura Sync aydınlatma bulunuyor. NTI Backup Now EZ yazılımıyla da birlikte gelen ürün ideal bir yüksek performanslı mobil depolama çözümü sunuyor.
İçindekiler
ASUS ROG Strix Arion S500 ile yüksek aktarım hızları
ROG Strix Arion S500’ün içinde 1050 MB/s’ye kadar aktarım hızları sunan yüksek performanslı bir Phison SSD bulunuyor. Bu SSD, standart harici sabit disklerden 12 kata kadar daha hızlı. Bu hızlarla 100 GB boyutundaki bir dosyayı yalnızca iki dakika içinde aktarmak mümkün. Buna ek olarak, DRAM bellek ve geniş SLC ön bellek de veri performansını üst seviyeye çekiyor. Bu da aynı zamanda SSD’nin ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.
Soğutma konusunda yetenekli
ROG Strix Arion S500’ün alüminyum alaşımlı kasasında çalışma sıcaklığını uygun düzeyde tutarak sürekli yüksek hızlı veri transferi yapmayı sağlayan dahili bir termal dolgu bulunuyor. Bu ayrıca cihazın ömrünü de uzatmaya yardımcı oluyor.
Tam veri koruması
ROG Strix Arion S500, 256-bit AES disk ve veri şifreleme ile CPU performansını etkilemeden veri güvenliği sağlıyor. Ayrıca ürünle birlikte gelen NTI Backup Now EZ yazılımı tüm dijital varlıklarınızı zararlı virüs saldırılarından ve donanım arızalarından koruyor. Veri kurtarma özelliği de yanlışlıkla silinen dosyalar olduğunda yardımcı oluyor. Kullanıcıların içinin daha da rahat olmasını sağlayan kullanışlı ROG SSD Dashboard arayüzü sıcaklık, depolama durumu ve genel durum gibi tüm önemli bilgileri gösteriyor.
Kapsamlı uyum
ROG Strix Arion S500, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısıyla hızlı performansın yanı sıra mobil cihazlarla, dizüstü bilgisayarlarla, masaüstü bilgisayarlarla ve en yeni nesil oyun konsollarıyla uyum sağlıyor. 2020 iF Tasarım Ödüllü ROG Strix Arion S500’de bulunan ASUS Aura Sync aydınlatma sistem genelinde benzersiz ışık efektleri sunuyor.
Teknik özellikler ise şu şekilde:
|
Boyutlar
|
124,57 x 47,76 x 10,85 mm (G x D x Y)
|
Ağırlık
|
107 g
|
Kapasite
|
500 GB
|
Arayüz
|
USB 3.2 Gen 2 Type-C®
(USB 3.2 Gen 1/ USB 2.0 ile uyumlu)
|
Hız
|
10 Gbps
|
İşletim Sistemi Uyumu
|
Windows 7/ 8.1/ 10
Mac OS Catalina veya daha yeni sürüm
|
SSD Dashboard Uyumluluğu
|
Windows 10
|
NTI Backup Uyumluluğu
|
Windows 7/ 8.1/ 10
|
AURA Sistem Gereksinimleri
|
Windows 10 RS3 veya daha yeni sürüm
|
Voltaj
|
5 V, 1,6 A
|
Sıcaklık
|
0°C–40°C (32°F–104°F)
|
Aksesuarlar
|
USB Type C‑-‑C kablosu
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Philips Fidelio T1 Sunduğu Özelliklerle Dikkat Çekiyor
Philips Fidelio; yeni Philips Fidelio T1 modelinin lansmanıyla, Gerçek Kablosuz (TWS) kulaklık pazarında görünüm, hissiyat, ürün kapasitesi ve performans açısından beğeni topladı.
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Tüm Philips Fidelio ürünleriyle birlikte anılan bir sıfat haline gelen ‘’premium’’; ürünlerin en iyi ses kalitesiyle üst düzey tasarım birleşiminden oluştuğunu yansıtmak için kullanılıyor. Philips Fidelio TI de bulunan Fidelio imzasını taşıyan sıcak, naturel, orta ses frekansı, doğru bas ve derinlik detayları kullanıcısına iyi bir müzik deneyimi yaşatmak için özel olarak tasarlanmış. İki-yönlü akustik tasarımla birleştirilmiş 10mm’lik dinamik ve dengelenmiş armatür sürücüler; detaylı Fidelio ses kalitesini garanti ediyor.
Philips Fidelio T1 LDAC kodek sayesinde yüksek çözünürlüklü ses kalitesini kablosuz bir şekilde kullanıcısına deneyimletiyor. Her kulaklıkta üçer adet bulunan toplam altı mikrofon, segmentindeki en iyi gürültü önleme kapasitesine sahip modellerden bir tanesi. Gürültü önleme; pasif gürültü engelleme ve altı farklı boyutta sunulan üç Comply köpük kulakiçi kulaklık silikonu sayesinde kulaklık tam bir şekilde kulağınızı sararak güzel ses performansı sunuyor. Kablosuz 5.2 Bluetooth teknolojisi ve Google Fast Pair; otomatik olarak Android aygıtlarla kolayca eşleşiyor. Kulaklıkta bulunan kolay kullanımlı tuşlar; parçaları oynatmak, atlamak ve duraklatmak için kullanım kolaylığı sağlıyor. Bas-konuş ve Google Asistan sayesinde kulaklığa uzaktan da komut verilebiliyor.
Aktif gürültü önleme özelliğiyle, 9 saatlik kesintisiz çalma süresi sunan pil ömrü, şarj kutusuyla beraber 25 saatlik çalma kapasitesine sahip olabiliyor. Kulaklık ayrıca, aktif gürültü önleme özelliği kapalıyken 35 saatlik çalma süresi sunuyor. Kulaklığın tam şarj olabilmesi için iki saat yeterli oluyor. 15 dakikalık hızlı şarj desteğiyle ekstra bir saat daha kullanılabiliyor. IR aşınma sensörü sayesinde kulaklığın teki takılı olduğunda müziği tek tarafa entegre ediyor. IPX4 sertifikasına sahip kulaklıklar, açık havada kullanım için de uygun.
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Okula dönüşte yüksek hızlı internet Türk Telekom’dan
Türk Telekom’un Evde Fiberin Gücü kampanyası ile müşteriler, hızı 100 mbps’ye kadar çıkan limitsiz fiber internet paketlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanırken, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim paketini 3 ay boyunca ücretsiz kullanabiliyorlar.
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Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, Evde Fiberin Gücü kampanyasıyla hızı 24, 50 ve 100 mbps’ye kadar katlanan limitsiz fiber internet paketlerini, 24 ay taahhüt sözü veren müşterilere sunuyor.
Türkiye’nin fiber gücü sloganıyla Türk Telekom, okula dönüş döneminde müşterilerine sunduğu kampanya ile artan internet kullanımının ve yüksek hız ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda yüksek hızlı internet paketleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor; 50 mbps’ye kadar hızlı limitsiz fiber internet paketi 109,90 TL ve 100 mbps’ye kadar hızlı limitsiz fiber internet paketi ise 129,90 TL.
Çocuklar MentalUP ile zihinsel becerilerini geliştiriyorlar
Yüksek hızlı internetin tüm hanelerde yaygınlaşmasını hedefleyen Türk Telekom, ayrıca 50 ve 100 mbps paketlerini seçen sınırlı sayıda kullanıcıya, öğrencilerin eğitim-öğrenim sürecini desteklemek amacıyla 3 aylık MentalUP paketini ücretsiz veriyor. Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP ile çocuklar, 100’den fazla eğlenceli zekâ egzersizlerinden yararlanabiliyorlar. 4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren eğitim platformu MentalUP, egzersiz programıyla çocukların gün içinde spor yapmalarını da sağlıyor.
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