Geçen sene çıkan Asus ROG Phone 5 , YouTube kanalı JerryRigEverything tarafından gerçekleştirilen klasik bükülme testine tabi tutulduğunda tabiri caiz ise bir dal gibi kırıldı. Bu nedenle, ROG Phone 6 Pro’nun Temmuz ayında piyasaya sürülmesinden bu yana, aynı tür işkenceye maruz bırakıldığında yeni telefonun nasıl olacağını merak ediyor olabilirsiniz.

JerryRigEverything’den Zack, Asus ROG Phone 6 Pro’ya bugün ulaştı. Asus ROG Phone 6 Pro’nun uğradığı türlü işkenceleri ve testleri görmek istiyorsanız en sevdiğiniz atıştırmalığınızı, içeceğinizi veya sadece bir bardak soğuk su alıp izlemenizi tavsiye ederim.

Her şey oldukça standart bir şekilde başlıyor. Ön taraftaki Gorilla Glass Victus, Mohs ölçeğinde 6. seviyede çizerek, 7. seviyede daha derin oluklar açılarak zarar görüyor. Kamera çıkıntısı camla kaplı ve AMOLED ekran, çakmak tutma testine yaklaşık 30 saniye dayanabiliyor.

Bununla birlikte, bükülme testi tam bir felaket. Başka ROG Phone, ilk denemeden itibaren yarı yarıya ve çok kolay bir şekilde kapanıyor. İlginç bir şekilde, ekran çatlamıyor (belki de sebebi Gorilla Glass Victus’tur), ancak kullanılamaz hale gelecek şekilde hafifçe bükülmüş. Arkası ise mahvolmuş durumda.

Siz Asus ROG Phone 6 Pro’nun sağlamlık testi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.